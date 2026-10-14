Скільки коштує онлайн-позика рахуємо відсотки

Нижча процентна ставка ще не означає меншу суму до повернення. На вартість онлайн-позики впливають комісії, тривалість знижки та час користування грошима. Різницю між двома пропозиціями легше побачити, коли обидва розрахунки зроблені для однакової суми й строку.

Відібрати варіанти та порівняти онлайн-позики на Scelti можна за опублікованими параметрами. У каталозі є фільтри, на сторінках компаній — деталі пропозицій, а цікаві варіанти можна зберегти в «Обрані». Після цього варто зіставити розрахунки кредиторів для конкретного періоду користування коштами.

Одна сума, один строк, однакові умови

В обох розрахунках має бути однакова сума, яку людина фактично отримає на картку. Якщо комісію утримують під час видачі, зазначена сума кредиту й отримані кошти можуть відрізнятися. У двох розрахунках слід врахувати цю різницю.

Так само важливо відокремити строк кредиту від періоду між платежами. Позначка «30 днів» може стосуватися першого платежу або дії зниженої ставки, тоді як договір передбачає користування коштами протягом року. Розрахунок за місяць і розрахунок за весь строк дадуть різні результати.

Умови знижки теж мають відповідати ситуації позичальника. Ставка для першого звернення може не застосовуватися до повторної позики. Якщо планується дострокове повернення, обидві пропозиції потрібно оцінювати на ту саму дату повного погашення.

Як комісія та промоставка змінюють результат

Розглянемо два умовні варіанти позики на 10 000 ₴ строком на 360 днів. В обох прикладах платежі вносять кожні 30 днів, а основну суму боргу повертають наприкінці строку. Ставки та комісії задані для пояснення того, як формується загальна сума виплат.

У варіанті без комісії ставка становить 0,01% на день у перші 30 днів та 1% у наступні 330. Відсотки за перший період — 30 ₴, за решту строку — 33 000 ₴. Разом із позиченими коштами загальна сума всіх платежів становить 43 030 ₴.

У варіанті з комісією процентна ставка нижча за базову ставку першого — 0,95% на день. За 360 днів відсотки становлять 34 200 ₴. Разова комісія 15% додає ще 1500 ₴. У цьому розрахунку її сплачують частинами — по 125 ₴ разом із кожним із 12 платежів. Загальна сума всіх платежів із поверненням 10 000 ₴ — 45 700 ₴.

Ці приклади розраховані за своєчасного виконання договору протягом усього строку. Вони показують, чому не можна зіставляти лише 0,95% і 1%: результат змінюють і комісія, і знижка на перший період. За дострокового повернення або інших акційних умов потрібен окремий розрахунок.

Важливо перевірити й розподіл платежів. У наведених прикладах основний борг повертається наприкінці строку: останні платежі становлять відповідно 13 000 ₴ та 12 975 ₴. Отже, загальна сума всіх виплат і останній платіж — різні величини, а регулярна оплата відсотків сама по собі не зменшує тіло кредиту.

Для остаточного зіставлення випишіть чотири показники: скільки коштів буде отримано, коли їх потрібно повернути, скільки загалом буде сплачено та як ця сума розподілена між платежами. Цифри варто звірити з індивідуальним розрахунком і договором перед підписанням. Так порівняння відображатиме саме той сценарій, за яким людина планує користуватися позикою.