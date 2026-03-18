Скільки коштує путівка в Трускавець у 2026 році: ціни, лікування та як обрати санаторій

Трускавець уже багато років залишається одним із найпопулярніших бальнеологічних курортів України. Сюди приїжджають не лише відпочити, а й пройти повноцінне лікування — передусім завдяки мінеральним водам, зокрема відомій «Нафтусі». Курорт поєднує в собі спокійну атмосферу, гірське повітря та розвинену інфраструктуру, що робить його актуальним як для коротких поїздок, так і для тривалого оздоровлення.

Останніми роками Трускавець активно розвивається: з’являються нові готелі, модернізуються санаторії, покращується сервіс. Водночас зберігається головна перевага курорту — можливість отримати комплексне лікування за доступною ціною.

Яке лікування пропонують у Трускавці

Основний напрям лікування у Трускавці — це захворювання нирок, сечовивідної системи, печінки та шлунково-кишкового тракту. Саме для цього використовується мінеральна вода «Нафтуся», яку приймають за призначенням лікаря.

Окрім цього, багато санаторіїв пропонують:

програми відновлення обміну речовин;

лікування суглобів та опорно-рухового апарату;

детокс-програми;

профілактичні курси для підтримки здоров’я.

Залежно від санаторію, у вартість можуть входити різні процедури: ванни, масажі, фізіотерапія, консультації лікарів. Саме тому багато відпочивальників обирають не просто проживання, а повноцінну путівку.

Які санаторії є у Трускавці

У Трускавці представлений великий вибір санаторіїв — від бюджетних до сучасних SPA-комплексів. Це дозволяє підібрати варіант під різний бюджет і формат відпочинку.

Серед популярних варіантів:

Женева Трускавець — сучасний комплекс із басейнами, SPA-зоною та комфортними номерами;

Санаторій Карпати — санаторій із великою територією та парковою зоною;

Санаторій Кристал — один із найбільш доступних варіантів у центрі міста;

Віктор — бюджетний санаторій для спокійного відпочинку;

Південний — класичний варіант із лікувальною базою;

Аркада — компактний комплекс із хорошими умовами проживання.

Окремо варто звернути увагу на санаторії з басейном — вони користуються підвищеним попитом, особливо серед тих, хто хоче поєднати лікування з комфортним відпочинком.

Скільки коштує відпочинок у Трускавці

Ціни у Трускавці залежать від рівня санаторію, типу номера, сезону та пакета лікування. У середньому у 2026 році можна орієнтуватися на такі цифри:

бюджетні санаторії — від 1050–1300 грн за добу;

середній сегмент — 1300–2500 грн;

сучасні комплекси зі SPA та басейнами — від 2500 грн і вище.

У більшості випадків у вартість входить:

проживання;

3-разове харчування;

базові лікувальні процедури;

консультації лікаря.

Такий формат часто вигідніший, ніж окреме бронювання житла і лікування, тому путівки залишаються популярним варіантом серед туристів.

Як обрати санаторій у Трускавці

Вибір санаторію залежить насамперед від цілі поїздки. Якщо пріоритет — лікування, варто звернути увагу на профіль закладу та наявність медичної бази. Якщо ж важливий комфорт — тоді краще обирати комплекси з басейном, SPA та сучасними умовами проживання.

Перед бронюванням варто врахувати:

профіль лікування;

розташування (центр або більш тиха зона);

умови проживання;

відгуки гостей;

співвідношення ціни та послуг.

Також важливо звернути увагу на тривалість перебування — для повноцінного ефекту лікування зазвичай рекомендують від 10 днів.

Кому підходить відпочинок у Трускавці

Трускавець — універсальний курорт, який підходить для різних категорій туристів.

Сюди приїжджають:

люди, які проходять лікування або профілактику;

сім’ї з дітьми;

люди старшого віку;

ті, хто шукає спокійний відпочинок у Карпатах.

Також останніми роками зростає попит на короткі оздоровчі тури та поїздки на 7–10 днів.

Чому Трускавець залишається популярним

Популярність курорту пояснюється поєднанням кількох факторів:

ефективне лікування;

доступні ціни;

зручна логістика;

великий вибір санаторіїв;

природне оточення.

Саме поєднання лікувальних можливостей, природи та доступних цін робить Трускавець одним із найкращих варіантів для оздоровлення в Україні.

Курорт продовжує розвиватися, оновлюючи інфраструктуру та сервіс, але водночас зберігає свою основну спеціалізацію — оздоровлення, що й надалі приваблює відпочивальників з різних регіонів.

Перед поїздкою варто уточнювати актуальні ціни та умови проживання, адже вони можуть змінюватися залежно від сезону.