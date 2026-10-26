Скільки кредитів можна взяти одночасно і чи дадуть кредит, якщо вже є інший

В Україні закон не обмежує кількість чинних кредитних договорів. Цю межу визначає кредитор — через оцінку вашої кредитоспроможності та власні внутрішні ліміти.

Чи можна взяти кредит, якщо вже є кредит

Так. Жодна норма не передбачає, що громадянин має право лише на один споживчий кредит. Три відкриті угоди в трьох різних фінансових компаніях — не порушення, і покарання за це немає.

Натомість закон про споживче кредитування зобов'язує кредитодавця ще до видачі коштів оцінити вашу кредитоспроможність, тобто порахувати, чи витримає бюджет нове зобов'язання на додачу до наявних. При цьому враховують доходи, суму і строк кредиту, а також те, як ви виконуєте зобов'язання перед іншими кредитодавцями. Якщо розрахунок показує перевантаження, установа відмовляє, і саме ця процедура працює як фактичний ліміт замість прямої заборони.

Компанія зіставляє заявлений дохід із даними про відкриті зобов'язання, вік, зайнятість та поведінку за попередніми договорами, тож перевірка не обмежується однією анкетою. Для невеликих сум довідку про доходи зазвичай не вимагають, проте це не означає, що дохід не враховують узагалі.

Крім вимог закону, кожен кредитодавець встановлює ще й власні обмеження, які держава не регулює. Ось що зазвичай передбачають внутрішні правила:

Максимальна сукупна сума боргу одного клієнта в одній установі.

Мінімальний інтервал між двома зверненнями того самого позичальника.

Знижений ліміт для тих, хто раніше допускав прострочення.

Повна відмова в обслуговуванні, доки не закрито попередній борг.

Через останнє правило другу паралельну позику в тій самій компанії зазвичай не отримати. Спершу погасіть наявний борг, і тільки тоді вам запропонують нові гроші. Збільшений ліміт для повторного звернення теж стає доступним лише після закриття попереднього зобов'язання. А якщо сторони домовляються збільшити суму чинного кредиту, оцінку кредитоспроможності доведеться проходити заново — цього прямо вимагає закон.

Чи бачать МФО інші ваші кредити

Так, і кредитор перевіряє заявника одразу у двох базах, хоча один і той самий борг вони відображають по-різному. Перша з них — бюро кредитних історій. Воно отримує запис про кожен договір споживчого кредиту, незалежно від того, три тисячі гривень ви взяли чи тридцять. Кредитодавець зобов'язаний передати дані не пізніше ніж через два робочі дні з дня укладення угоди або зміни відомостей про позичальника, і стільки ж часу закон дає бюро на внесення запису. У кредитній історії видно дату видачі, строк погашення та платіжну дисципліну за минулими угодами.

Мікрофінансова компанія робить запит до бюро на етапі скорингу, ще до рішення щодо заявки. Тому кредит онлайн , отриманий навіть у маловідомого ліцензованого кредитодавця, стає помітним для решти ринку вже за кілька днів.

У звіті аналітик бачить суму позики за кожною чинною угодою, кількість таких угод і наявність днів прострочення. Розміру заробітку та побутових витрат на кшталт оренди там немає, хоча місце роботи, сімейний стан і кількість утриманців закон до кредитної історії включає. Відсоткова ставка за кредитом у записі теж є, тому ваш щомісячний платіж рахують до гривні, а не приблизно. Більшість цих даних скоринг оцінює автоматично, а людина підключається лише в межових випадках. Кожна заявка на кредит онлайн залишає окремий слід, бо запити фіксуються разом із датою звернення.

Компанія не перевірить вашу історію без згоди, яку ви підписуєте разом з анкетою, і без цього підпису заявку просто не розглядають. Запит кредитора потрапляє у звіт і враховується під час скорингу, а ваш власний запит на виписку оцінку не знижує.

Кредитний реєстр НБУ

Друга база — Кредитний реєстр Національного банку. Він влаштований інакше і працює з двома пороговими значеннями:

Від 50 000 грн сукупного боргу — з цієї суми фінансові компанії та кредитні спілки подають до реєстру відомості про боржника.

Від 10 мінімальних зарплат, тобто від 86 470 грн при мінімальній зарплаті 8 647 грн у 2026 році, — з такого рівня заборгованості кредитор отримує дані з реєстру.

Мікропозика на 3–8 тисяч гривень цих сум не досягає, тому в реєстрі Нацбанку окремо не з'являється. До того ж дані туди подають раз на місяць, тоді як у бюро запис з'являється за два робочі дні. Слід від такої позики залишається тільки в бюро.

Але й бюро в Україні працює не одне, і спільної бази вони між собою не ведуть. Кредитодавець сам вирішує, кому звітувати, тож установа, яка перевіряє одне бюро, може не побачити договору, переданого в інше. Саме ця роздробленість ринку, а не лояльність окремих компаній, пояснює, чому в людини може бути кілька дрібних договорів одночасно.

Чому відмовляють у кредиті через інші позики

Кредитора цікавить не кількість ваших угод, а цифри навколо них. Скоринг передусім рахує, яка частка доходу йде на обслуговування боргів. Якщо віддаєте половину зарплати чи більше, для системи ви вже перевантажені, навіть із бездоганною платіжною історією.

Кредитор зараховує до навантаження і те, що ви боргом не вважаєте: доступний ліміт кредитної картки (навіть невикористаний), розстрочку на техніку та поруку за чужим зобов'язанням, адже платити за нею, можливо, доведеться вам.

Коли людина за тиждень звертається до п'яти компаній поспіль, алгоритм сприймає це як відчайдушний пошук грошей і сам знижує оцінку, без участі менеджера. Інші типові причини відмови:

Чинне прострочення за відкритою угодою, навіть на кілька днів.

Порожня кредитна історія, коли платіжну дисципліну нічим підтвердити.

Надто коротка історія, бо один закритий договір не дає статистики.

Розбіжності між анкетою та даними, які компанія отримує зі своїх джерел.

Чи дадуть кредит, якщо є прострочка

Поки прострочення не погашене, більшість кредиторів відмовить. Тому спершу закрийте його самостійно — тоді поруч зі старим боргом з'явиться відмітка про розрахунок. З часом таке прострочення важить дедалі менше, бо закрите зобов'язання впливає на рішення значно слабше, ніж чинне.

Шанси на схвалення також підвищує погашення хоча б однієї чинної позики. Боргове навантаження знизиться, і під час наступної перевірки скоринг оцінить вас інакше.

Витримати паузу між зверненнями ще простіше: кілька тижнів без нових анкет — і щільна низка запитів у звіті вже не так шкодить оцінці. Порожню історію наповнюють невеликими зобов'язаннями, погашеними вчасно.

Як перевірити кредитну історію безкоштовно

Перевірити, що саме про вас записано, нескладно. Бюро раз на календарний рік видає звіт безоплатно та ще раз після кожної відмови у кредиті, а в Кредитний реєстр Нацбанку ви заходите через BankID і переглядаєте свій звіт онлайн скільки завгодно разів. Це найпростіший спосіб побачити себе очима кредитора до того, як подавати нову анкету.

Якщо у звіті є угода, якої ви не укладали, заяву про оскарження подають до бюро, а виправляє запис той кредитодавець, який його передав. На час перевірки історію позначають окремо, і протягом п'яти робочих днів бюро звертається по підтвердження до того, хто подав ці відомості.

Скільки часу зберігається кредитна історія

Бюро не видаляє запис одразу після розрахунку — дані за договором зберігаються в базі десять років від дати його закриття. Тому три паралельні мікропозики, навіть бездоганно погашені, буде видно й через рік, коли ви проситимете в банку гроші на житло чи машину. Банк може сприйняти їх як ознаку нестачі власних коштів.

Кілька мікропозик одночасно українське право не забороняє, проте кожна наступна звужує ваш простір для маневру. З кожним новим договором з'являється ще одна дата платежу, і стежити за ними стає складніше, ніж за самою сумою боргу. Тож порахуйте свій місячний бюджет наперед ще до підпису — після першої пропущеної дати рахувати буде пізно.

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