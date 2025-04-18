Школа трейдингу Double Case стала партнером презентації нового проєкту Анатолія Анатоліча “Коли я був маленьким”

10 квітня у Києві відбулась прем'єра нового проєкту Анатолія Анатоліча “Коли я був маленьким”. Міжнародна школа трейдингу Double Case виступила офіційним партнером цього заходу, приєднавшись до ініціативи, яка через історії з дитинства відомих українців сприяє самопізнанню та формуванню цінностей.

Флагманський проєкт Анатолія Анатоліча має дуже символічну назву “Коли я був маленьким”, бо кожна велика історія починається з маленької людини та великої мрії. Презентація проєкту відбулась в одному з найстаріших дитячих кінотеатрів Києва “Кадр”, заснованому ще в 1950 році.

Про булінг, батьківську підтримку і Маріуполь: спогади Андрія Бєднякова

Першим гостем нового проєкту був відомий український актор і комік, улюбленець мільйонів українців Андрій Бєдняков. Згадуючи про дитинство, яке пройшло у місті Маріуполь, він відкрив ще одну свою сторону і показав себе справжнім, вразливим маленьким хлопчиком.

Разом із ним глядачі занурились у спогади про дитинство, познайомились із його родиною та побачили невелику квартирку, де він мешкав з батьками. Він поділився історіями зі шкільного життя, розповів про булінг і своє перше кохання.

Це була не просто розмова, а повернення до самого себе. Андрій поділився унікальними, раніше ніде не опублікованими фотографіями зі свого дитинства — зворушливими, справжніми, живими. У залі панувала тиша, яку поступово змінили оплески, сльози й глибока вдячність за таку щирість і сміливість відкритися по-справжньому.

Творчий пошук і перезавантаження: новий етап у кар’єрі Анатолія Анатоліча

Як зауважив автор проєкту Анатолій Анатоліч, він зараз знаходиться у такому віці, коли відбуваються внутрішні та зовнішні трансформації. Автор довгий час перебував у творчому пошуку — пробував знімати різні типи відео, тестував різні стилі подачі, теми, формати, шукав, як краще себе виразити та зрозуміти, що “його”.

І от зараз, після багатьох спроб, він відчув внутрішню відповідність — що нарешті створює контент, який його надихає, резонує з ним самим і, ймовірно, знаходить відгук у глядача. Для нього ця премʼєра — дуже емоційна, важлива і особиста подія.

Зараз він знову відчуває саме ту силу — ніби все починається заново, але вже на новому рівні. Анатолій Анатоліч вирішив оновити свій YouTube-канал, надавши йому новий напрямок і стиль, а разом з цим змінив його назву на “АНАТОЛІЧ”. Крім того, шоумен поділився ще однією новиною — він готує новий проект, який називається “Гра з вогнем”, і обіцяє, що це буде захоплюючий та несподіваний формат для його глядачів.

Проєкт “Коли я був маленьким” має глибший сенс, ніж просто ностальгічні спогади про дитинство. Він зосереджується на тому, як наше минуле — пережиті події, зустрічі з певними людьми — формує нас як особистостей, погляди, мрії і навіть майбутній шлях.

На підтримку та привітання Анатолія Анатоліча на прем’єрі зібралися яскраві представники українського шоу-бізнесу. Серед них були Раміна Есхакзай, Слава Дьомін, Валерія Толочина, Нікіта Добринін, Віталій Козловський, Женя Фешак, Олена Лавренюк, Макс Гордєєв, Ліля Ребрик, Антон Птушкін, Віктор Павлік, Іван Люлєнов, Позитив, Катерина Репяхова, Марина та Ігор Фостенко, Аліна Шаманська, Ольга Цибульська, Денис Жупник із дружиною, Слава Соломка, Марія Артеменко, Віталій Дроздов, Максим Лавриненко, Андрій Чорновол, Нателла Кірс, Олександр Тодорчук, та Повар Даніл.

Навчання в Double Case: крок до нової реальності

Анатолій Анатоліч завжди прагне до нового розвитку, і вибір пройти курс у школі трейдингу Double Case став ще одним етапом цього процесу. Після довгих років в шоу-бізнесі він вирішив зануритися в абсолютно нову для себе галузь — фінанси. Не заради моди й не “для галочки” — а тому, що хотів зрозуміти нову для себе реальність і навчитися керувати власними коштами.

Це навчання дало більше, ніж просто знання. Воно стало каталізатором внутрішніх змін. Він відчув, що може не тільки заробляти гроші, але й грамотно та самостійно їх інвестувати. Саме цьому вчать у школі трейдингу Double Case — діяти усвідомлено, без страху і з розумінням, як працює фінансова система.

Школа трейдингу Double Case підтримала презентацію проєкту “Коли я був маленьким”

Школа Double Case, яка займається навчанням фінансової грамотності та трейдингу, виступила партнером презентації проєкту “Коли я був маленьким”. Проєкт також активно співпрацює з благодійним фондом “Tabletochki”, який вже багато років надає підтримку родинам, які зіштовхнулися з тяжкими діагнозами онкологічних захворювань у дітей.