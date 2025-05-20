Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

+0,08

EUR

46,86

+0,41

Готівковий курс:

USD

41,45

41,37

EUR

46,80

46,64

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини компаній
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Сонячні панелі 2025: Чи вигідно встановлювати в Україні зараз?

Сонячні панелі 2025: Чи вигідно встановлювати в Україні зараз?
Сонячні панелі 2025: Чи вигідно встановлювати в Україні зараз?

Знаєте, ще років 5-7 тому, коли я вперше почав займатися сонячними панелями, мало хто всерйоз розглядав їх як реальну альтернативу традиційній електроенергії. Сьогодні ж картина кардинально змінилася – і в світі, і в Україні. За даними Міжнародного енергетичного агентства, 2024 рік побив усі рекорди з встановлення нових потужностей сонячної енергетики.

В Україні теж не сидять склавши руки. Незважаючи на всі виклики, з якими ми стикаємося, інтерес до домашніх сонячних електростанцій зростає з кожним місяцем. Але от питання, яке мені ставлять чи не кожного дня: "А чи варто зараз, у 2025 році, встановлювати сонячні панелі? Чи це дійсно вигідно?"  А якщо ви розглядаєте можливість купити сонячні панелі для свого дому або бізнесу переходьте на Vencon.ua - тут ви знайдете моделі різної потужності та типів і зможете отримати консультацію від кращих експертів країни. 

Давайте разом розберемося з цим питанням детально, без прикрас та забобонів.

Поточний стан сонячної енергетики в Україні

Як змінилася ситуація у 2025 році?

Якщо порівнювати з 2020-2022 роками, то зміни просто вражають. Тоді основна маса власників сонячних панелей орієнтувалася на зелений тариф – продаж надлишкової електроенергії державі за пільговими цінами. Зараз пріоритети змістилися: люди встановлюють панелі насамперед для власного споживання.

Чому так сталося? По-перше, зелений тариф суттєво знизився. По-друге, різко зросли тарифи на електроенергію для населення. По-третє, з'явилися нові технології акумулювання енергії, які стали доступнішими.

Основні досягнення та виклики

Досягнення:

  • Загальна потужність домашніх сонячних електростанцій перевищила 2 ГВт
  • Середня вартість обладнання знизилася на 15-20% порівняно з 2023 роком
  • З'явилися локальні виробники сонячних панелей

Виклики:

  • Нестабільність енергосистеми через воєнний стан
  • Складнощі з отриманням дозволів у деяких регіонах
  • Проблеми з якістю китайського обладнання на ринку

Державні програми підтримки

Тут новини неоднозначні. З одного боку, скасували більшість субсидій на встановлення панелей. З іншого – ввели програму "енергонезалежність" для сільських територій, де держава компенсує до 50% вартості обладнання.

Також працює програма пільгового кредитування під 7% річних для встановлення домашніх сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт.

Чинники, що впливають на економічну вигоду

Ціни на енергоносії у 2025 році

Ось тут найболючіше місце. Якщо у 2020 році тариф на електроенергію для населення становив близько 1,68 грн/кВт·год, то зараз – вже понад 4,5 грн/кВт·год. Це означає зростання майже в 2,7 рази!

Інфляція "з'їла" багато доходів українців, але парадоксально зробила сонячні панелі відносно привабливішими. Річ у тому, що електроенергія дорожчала швидше за інфляцію.

Курс валюти та вартість обладнання

Тут ситуація цікава. Хоча долар подорожчав, світові ціни на сонячні панелі впали через надвиробництво в Китаї. В результаті обладнання в Україні навіть подешевшало на 10-15%.

Зміни в законодавстві

Позитивні зміни:

  • Спрощено процедуру підключення станцій до 10 кВт
  • Скасовано ПДВ на імпорт комплектуючих для сонячних електростанцій

Обмеження:

  • Посилено контроль за якістю обладнання
  • Введено мінімальні вимоги до кваліфікації інсталяторів

Зелений тариф: поточна ситуація

Зелений тариф досі діє, але його привабливість кардинально впала. Якщо раніше він становив 15-18 євроцентів за кВт·год, то зараз – лише 7-9 євроцентів.

При цьому з'явилися нові можливості продажу електроенергії приватним споживачам за договорами, але це вже інша історія.

Окупність інвестицій у 2025 році

Як правильно розрахувати окупність

Ось моя методика, яку я використовую протягом 15 років роботи в галузі:

  1. Визначте річне споживання електроенергії
  2. Розрахуйте потрібну потужність станції
  3. Врахуйте коефіцієнт сонячної інсоляції вашого регіону
  4. Додайте витрати на обслуговування
  5. Врахуйте інфляцію електричних тарифів

Реальний приклад розрахунку

Візьмемо середню українську родину з споживанням 300 кВт·год на місяць.

Вартість обладнання:

  • Сонячні панелі (5 кВт): $2,500
  • Інвертор: $800
  • Акумулятори (5 кВт·год): $1,200
  • Монтаж та комплектуючі: $1,000
  • Загальна вартість: $5,500

Економія:

  • Щомісячна економія: 250 кВт·год × 4,5 грн = 1,125 грн
  • Річна економія: 13,500 грн

Термін окупності: 5,500$ / 365$ (річна економія в доларах) = 15 років

Основні помилки при розрахунках

  1. Не враховують деградацію панелей (1-2% на рік)
  2. Забувають про витрати на обслуговування
  3. Переоцінюють виробництво в зимові місяці
  4. Не враховують зміну курсу валют

Які сонячні панелі обрати у 2025 році?

Нові технології

Найбільшу популярність набули топкон панелі з ефективністю 22-23%. Вони коштують лише на 5-10% дороже звичайних PERC панелей, але дають на 15-20% більше електроенергії.

Також з'явилися гетероструктурні панелі (HJT) з ефективністю до 25%, але їх ціна поки що в 1,5-2 рази вища.

Енергоефективність

Якщо у 2020 році добрі панелі мали ефективність 18-19%, то зараз стандарт – 21-22%. Це означає, що на тій самій площі даху можна встановити на 15-20% більше потужності.

Оптимальні варіанти для українського ринку

Бюджетний сегмент: JySolar JSM-440-450W (Китай) – $0,15-0,17/Вт 

Середній сегмент: Risen RSM-445-455W (Китай) – $0,18-0,20/Вт

Преміум: JA Solar JAM72S30-550-570W – $0,22-0,25/Вт

Досвід українських домогосподарств

Реальні кейси

Кейс 1: Родина з Херсонської області Встановили 6 кВт у 2023 році за $4,000. Річна економія склала $400. Окупність – 10 років.

Кейс 2: Фермерське господарство з Полтавщини 15 кВт система за $8,000. Економія – $1,200 на рік. Окупність – 6,7 років.

Відгуки власників

"Перший рік експлуатації показав, що розрахунки були правильними. Взимку, звичайно, виробництво падає, але влітку панелі з надлишком покривають всі потреби" – Олексій К., Київська область.

"Найголовніше – правильно підібрати обладнання та якісно встановити. У нас працює вже 2 роки без проблем" – Марія Д., Вінницька область.

Переваги та ризики встановлення у 2025 році

Переваги

  1. Економія на комунальних платежах – до 80-90% рахунку за електроенергію
  2. Енергонезалежність – особливо актуально в умовах нестабільності енергосистеми
  3. Екологічність – зниження вуглецевого сліду
  4. Збільшення вартості нерухомості – на 5-10%

Ризики

  1. Довгий термін окупності – 12-20 років залежно від умов
  2. Складність обслуговування – потрібні кваліфіковані спеціалісти
  3. Правові питання – можливі зміни в законодавстві
  4. Технічні ризики – поломки, крадіжки
  5. Ризики пов'язані з військовими діями

Альтернативні варіанти

Вітрові турбіни: менш ефективні для приватних будинків через шум та обмежену продуктивність

Геотермальні насоси: дорогі у встановленні, але ефективні для опалення

Малі ГЕС: можливо лише за наявності водойми

Висновок

Чи варто встановлювати сонячні панелі у 2025 році? Моя відповідь: ТАК, але з обережністю.

Якщо ви:

  • Маєте стабільний дохід
  • Готові чекати окупності 12-18 років
  • Хочете зменшити залежність від тарифів на електроенергію
  • Дбаєте про екологію

То сонячні панелі – це розумний вибір.

Але якщо ви очікуєте швидкої окупності за 5-7 років, як це було у часи високого зеленого тарифу, то можете розчаруватися.

Мої рекомендації для 2025 року:

  1. Почніть з малого – встановіть станцію на 3-5 кВт
  2. Обов'язково додайте акумулятори – хоча б на 3-5 кВт·год
  3. Купуйте якісне обладнання на Vencon.ua – економія на комплектуючих виходить боком
  4. Знайдіть перевіреного інсталятора – від якості монтажу залежить 50% успіху, зверніться до ВЕНКОН
  5. Розглядайте панелі як довгострокову інвестицію, а не швидкий заробіток

Розрахунок економії електроенергії (приклад):

Без сонячних панелей: 300 кВт·год × 4,5 грн = 1,350 грн/місяць

16,200 грн/рік

З сонячними панелями (5кВт): 50 кВт·год × 4,5 грн = 225 грн/місяць

2,700 грн/рік

Річна економія: 13,500 грн

Таблиця окупності різних типів панелей:

Тип панелі Ефективність Вартість ($/Вт) Термін окупності
Монокристалічні 20-22% $0,20-0,25 12-15 років
Топкон 22-23% $0,22-0,27 11-14 років
HJT 24-25% $0,35-0,45 15-18 років