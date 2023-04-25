«Сортуй красу» — екосвідома ініціатива від L’Oréal Україна

Сировина стає дедалі дефіцитнішою, а проблема забруднення довкілля дедалі гострішою. Російське вторгення в Україну спричинило не лише соціально-демографічні зміни, але й екологічні. Тому важливо і надалі ініціювати та долучати українців до екосвідомих акцій заради нашого добробуту та майбутніх поколінь.

Щороку завдяки правильному сортуванню та перероблюванню косметичного паковання можна уникнути викидів 1,6 мільйона тонн CO2, що є еквівалентом викидів 780 000 автомобілів і 25 мільярдів літрів води.

Саме тому компанія L’Oréal Україна запустила екосвідому ініціативу «Сортуй красу», яка має на меті сформувати в українців базові корисні звички із сортування паковань після використання косметичних засобів. «Сортуй красу» — легкий у використанні гайд, який надає практичні вказівки щодо сортування паковань з пластику, скла, паперу, алюмінію, інших матеріалів, та інформацію про те, як маркуються косметичні паковання, на прикладі продуктів L’Oréal Україна.

Ознайомитись детальніше з ініціативою та переглянути навчальний гайд можна за посиланням.

Захист довкілля є важливим пріоритетом діяльності компанії в межах програми сталого розвитку «L’Oréal в інтересах майбутнього».

Станом на кінець 2022 року L'Oréal застосовує в пакованні 78% вторинно переробленого ПЕТ-пластику.

Станом на кінець 2022 року L'Oréal переробляє 61 % відходів, які утворюються на виробничих об’єктах.



За 2021 рік завдяки залученню споживачів було відсортовано та направлено на утилізацію та перероблення понад 1400 кг паковань косметичних продуктів брендів L’Oréal Україна.



Компанія застосовує паковання для косметичних засобів з переробленого та придатного до перероблення пластику, косметичні туби із FSC-сертифікованого картону, зменшує вагу та об'єм паковань, вміст первинного пластику, запустила виробництво пляшок бренду Biotherm спільно із Carbios зі 100 % біологічно переробленого пластику, а також систему для повторного наповнення ароматом флакона.

«Перш за все ми ставимо за мету привернути увагу до питання нераціонального поводження з відходами та підвищення рівня обізнаності споживачів щодо базових правил сортування косметичних паковань, набуття корисної звички. Тому сортування — це перший свідомий крок до зменшення нагромадження відходів на сміттєзвалищах.

У 2021 році ми вже реалізували разом з брендами L’Oréal Україна пункти збору паковань у точках продажу партнерів. Тому раді повідомити, що згодом у 2023 році, попри війну, ініціатива щодо збирання, досортування й подальшої цільової утилізації та перероблення косметичних паковань наших брендів буде поновлена», — зазначає директорка з комунікацій L’Oréal Україна Катерина Захараш.

Про L’Oréal

L’Oréal — косметична Група № 1 у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, як-от: L’Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, CeraVe, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kérastase та інші.

Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку «L'Oréal в інтересах майбутнього» та мають на меті залучити всю екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Компанія застосовує паковання для косметичних засобів з переробленого та придатного до перероблення пластику, косметичні туби із FSC-сертифікованого картону, зменшує вагу та об'єм паковань, вміст первинного пластику, запустила виробництво пляшок бренду Biotherm спільно із Carbios зі 100 % біологічно переробленого пластику, а також систему для повторного наповнення ароматом флакона.