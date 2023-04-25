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«Сортуй красу» — екосвідома ініціатива від L’Oréal Україна
Сировина стає дедалі дефіцитнішою, а проблема забруднення довкілля дедалі гострішою. Російське вторгення в Україну спричинило не лише соціально-демографічні зміни, але й екологічні. Тому важливо і надалі ініціювати та долучати українців до екосвідомих акцій заради нашого добробуту та майбутніх поколінь.
Щороку завдяки правильному сортуванню та перероблюванню косметичного паковання можна уникнути викидів 1,6 мільйона тонн CO2, що є еквівалентом викидів 780 000 автомобілів і 25 мільярдів літрів води.
Саме тому компанія L’Oréal Україна запустила екосвідому ініціативу «Сортуй красу», яка має на меті сформувати в українців базові корисні звички із сортування паковань після використання косметичних засобів. «Сортуй красу» — легкий у використанні гайд, який надає практичні вказівки щодо сортування паковань з пластику, скла, паперу, алюмінію, інших матеріалів, та інформацію про те, як маркуються косметичні паковання, на прикладі продуктів L’Oréal Україна.
Ознайомитись детальніше з ініціативою та переглянути навчальний гайд можна за посиланням.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Захист довкілля є важливим пріоритетом діяльності компанії в межах програми сталого розвитку «L’Oréal в інтересах майбутнього».
- Станом на кінець 2022 року L'Oréal застосовує в пакованні 78% вторинно переробленого ПЕТ-пластику.
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Станом на кінець 2022 року L'Oréal переробляє 61 % відходів, які утворюються на виробничих об’єктах.
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За 2021 рік завдяки залученню споживачів було відсортовано та направлено на утилізацію та перероблення понад 1400 кг паковань косметичних продуктів брендів L’Oréal Україна.
Компанія застосовує паковання для косметичних засобів з переробленого та придатного до перероблення пластику, косметичні туби із FSC-сертифікованого картону, зменшує вагу та об'єм паковань, вміст первинного пластику, запустила виробництво пляшок бренду Biotherm спільно із Carbios зі 100 % біологічно переробленого пластику, а також систему для повторного наповнення ароматом флакона.
«Перш за все ми ставимо за мету привернути увагу до питання нераціонального поводження з відходами та підвищення рівня обізнаності споживачів щодо базових правил сортування косметичних паковань, набуття корисної звички. Тому сортування — це перший свідомий крок до зменшення нагромадження відходів на сміттєзвалищах.
У 2021 році ми вже реалізували разом з брендами L’Oréal Україна пункти збору паковань у точках продажу партнерів. Тому раді повідомити, що згодом у 2023 році, попри війну, ініціатива щодо збирання, досортування й подальшої цільової утилізації та перероблення косметичних паковань наших брендів буде поновлена», — зазначає директорка з комунікацій L’Oréal Україна Катерина Захараш.
Про L’Oréal
L’Oréal — косметична Група № 1 у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, як-от: L’Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, CeraVe, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kérastase та інші.
Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку «L'Oréal в інтересах майбутнього» та мають на меті залучити всю екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.
Компанія застосовує паковання для косметичних засобів з переробленого та придатного до перероблення пластику, косметичні туби із FSC-сертифікованого картону, зменшує вагу та об'єм паковань, вміст первинного пластику, запустила виробництво пляшок бренду Biotherm спільно із Carbios зі 100 % біологічно переробленого пластику, а також систему для повторного наповнення ароматом флакона.