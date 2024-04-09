SPA у Карпатах: де на відпочинку купатися у живій воді

У термальному басейні з температурою +33°С миттєво розслаблюються м'язи і випаровується тривожність. Використовуйте відпустку у Карпатах для відновлення енергії, нормалізації сну, підвищення імунітету. Найкращий варіант відпустки – три в одному: релакс, активність та здоров'я.

Мережа готелів «Відпочинок 365»: оздоровлення, екскурсії та сервіс 4* в одному турі

Комфортне проживання в номерах з якісним ремонтом та харчуванням формату «шведський стіл» пропонують санаторно-курортний комплекс «Трускавець 365» та туристичний комплекс «Ворохта 365». Гостям комплексів доступні щоденні екскурсії до найцікавіших місць Прикарпаття, Карпат та Закарпаття.

Топ-5 перлинних ванн медичного центру «Трускавець 365» із клінічно доведеним ефектом:

Каштанова. Потужний тонізуючий та протинабряковий вплив. Нормалізує мікрострум крові, підвищує еластичність судин, знижує рівень холестерину. Пініментолова. Мікс камфори, евкаліптової олії та ментолу. Рекомендована для профілактики та реабілітації після захворювань органів дихання. Бішофітна. Знімає запалення суглобів, м'язові болі, знижує ризик набряків після травм та операцій, поява судинної сіточки та варикозу. Розмаринова. Стимулює циркуляцію крові та роботу нервових клітин, допомагає покращити пам'ять та зняти нервову напругу. Лавандова. Натуральний антисептик, що прискорює регенерацію шкіри після поранень, при псоріазі, дерматитах та екземі, тонізує, знімає втому.

Вихрові ванни, підводний та висхідний душ, ванни з рапою та для суглобів, літні басейни, три види мінеральної води у бюветі доповнені ефективними фізіотерапевтичними та апаратними процедурами.

Карпатські чани на дровах

Автентична карпатська spa-процедура. У величезному чані на 6-10 людей вода підігрівається відкритим вогнем, який створює корисні мікровібрації. Деревина карпатська, без штучного диму. У воді цілющі настої екологічно чистих карпатських трав, що зібрані на полонинах. Поблизу чану шумить потік гірської карпатської річки – атмосферний релакс, який не повторити за умов мегаполісу.

Купання в чанах очищає пори від шлаків, нормалізує вироблення гормонів, підвищує опірність вірусним захворюванням. Після чанів організм повністю розслаблений, минає м'язовий біль, відновлюється нормальний сон.

Термальні басейни Берегове

У вулканічному походженні Карпат легко переконатись після купання у термальних басейнах закарпатського міста Берегове. Термальну воду тут не підігрівають, а охолоджують із 57°С до безпечних температур, діапазон у різних басейнах від +31 до + 41°С.

У Берегові два основні комплекси з термальними басейнами:

спортивна база "Закарпаття". Відкритий олімпійський басейн із термальною водою, довжина 50 м.

оздоровчий комплекс «Жайворонок». Критий басейн та комплекс відкритих басейнів на великій території.

Мінеральний склад термальних вод Берегове рекомендовано для лікування запалень суглобів, шкірних захворювань, регенерації шкіри після поранень та операцій. Гості мережі готелів «Відпочинок 365» відвідують термальні басейни під час екскурсій Закарпаттям.

Оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино»

Мікс парку водних розваг та спа-процедур на великій території розташований недалеко від кордону зі Словаччиною. Температура води у гейзері +65+80°С, на виході +45°С.

У басейнах Косино термальну воду охолоджують до різних температур:

можна нескінченно довго релаксувати у воді, що дорівнює температурі тіла людини, +36-38°С;

корисно дві-три хвилини поринути у басейн із температурою +41-43°С.

Гості комплексу із задоволенням проходять 17 кроків здоров'я у Ванній Кнайпа з дрібним камінням для масажу стоп, відпочивають у контрастних ванних Інь Янь та Королівських саунах. Рівень мінералізації вражає: 8,5-11 г/дм³, введення насичена залізом, цинком, селеном, хромом, ванадієм, калієм, магнієм, натрієм.

Усього за тиждень відпустки у готелях мережі «Відпустка 365» можна порівняти найкращі карпатські традиційні та сучасні СПА-процедури. Відпочивайте з користю, відпочивайте зараз.