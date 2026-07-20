Спецодяг від виробника: чому український бізнес обирає вітчизняних постачальників в умовах війни

В умовах повномасштабної війни питання охорони праці та захисту працівників набули особливої гостроти. Підприємства критичної інфраструктури, енергетики, будівництва та промисловості щодня працюють у зонах підвищеного ризику. Саме тому все більше компаній переходять на пряму співпрацю з виробниками. Спецодяг від виробника в таких реаліях стає оптимальним рішенням, що дозволяє отримати якісну продукцію за справедливою ціною з гарантією стабільних поставок.

Одним із найбільш надійних партнерів українського бізнесу вже понад 30 років є компанія ПромЗІЗ-Спецодяг – національний виробник технологічного робочого екіпірування.

Переваги українського виробника в умовах воєнного часу

Підприємство володіє власними високотехнологічними швейними потужностями на території України, що дозволяє повністю контролювати весь цикл створення продукції. Тут впроваджено стандартизований процес розробки моделей, а загальний асортимент розроблених моделей перевищує 2000 найменувань.

За роки роботи компанія завоювала довіру понад 10 000 клієнтів по всій країні та з 2015 року стабільно бере участь у державних закупівлях через систему ProZorro. В умовах війни це особливо важливо – в компанії запевняють в надійності поставок навіть за складної логістики.

Особливу увагу приділяють комфорту та функціональності. Сучасні моделі спецодягу поєднують надійний захист із зручністю тривалого носіння: stretch- та breathable-тканини, продуманий дизайн, а також багатофункціональні рішення (висока видимість hi-vis, вогнестійкість FR та антистатичний захист).

Стратегічний вибір для стійкості бізнесу

В сучасних реаліях вибір вітчизняного виробника – це не лише економічне, а й стратегічне рішення. Це підтримка української економіки, збереження робочих місць і впевненість у тому, що працівники критично важливих підприємств отримують якісний захист. Для багатьох компаній співпраця з ПромЗІЗ-Спецодяг стала важливою складовою операційної стійкості в умовах війни.