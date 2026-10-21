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Стрийський парк у Львові: цінність для місцевих і розвиток піших маршрутів
Львів – місто контрастів, де старовинна архітектура тісно переплітається з лісовими масивами, парками та скверами. За 30 хвилин від площі Ринок розташований Стрийський парк площею понад 50 га. Місцеві використовують локацію для спорту та прогулянок, культурних заходів і розваг. Питання оновлення доріжок, зон відпочинку, освітлення та озеленення зараз серед актуальних. До розвитку активно долучаються самі мешканці та ініціативний бізнес, зокрема БудІнвестКом – https://www.bic.lviv.ua/.
Розвиток Стрийського парку
Паркову локацію офіційно відкрили у 1894 році, але облаштування розпочалося в 1879 за підтримки місцевої влади. Проєкт належить Арнольду Рерінгу, який мав на меті створити лісовий масив і зону для відпочинку – для цього висадили понад 40 000 дерев. Зараз нараховується понад 200 видів озеленення, поступово зʼявляються нові піші маршрути та локації для відпочинку. До наших днів збереглися численні памʼятки архітектури: оранжерея, памʼятники, фонтани та вхідна арка.
Оновлення доріжок Стрийського парку
На території парку доріжки мають кілька типів покриття: бруківка, піщано-гравійне та ґрунтове. Різноманітність позитивно впливає на візуальну складову місцевості. З практичного погляду – складність обслуговування та додаткові витрати:
- Бруківка – служить довго, але складна в укладанні та може деформуватися в окремих місцях через просідання основи.
- Піщано-гравійне покриття – має середні показники довговічності та швидко вкладається, але вимивається дощем за кілька сезонів.
- Ґрунтове покриття – легко піддається деформації, коли поверхня мокра, тому доріжки постійно потрібно підтримувати в належному стані.
Зараз паркові доріжки в критичних місцях оновлюють бруківкою за кошти з місцевого бюджету або позабюджетні інвестиції. У планах – забезпечити всю територію комфортними та безпечними маршрутами за сухої і дощової погоди. Покриття вхідної групи також перебуває на реконструкції. Доріжки масштабно оновлює бізнес за власною ініціативою – детальніше про проєкт.
Застарілість інфраструктури Стрийського парку
Місцевість Стрийського парку створювалася давно під потреби місцевих того часу. Зараз актуальним є питання доступності для сімей із маленькими дітьми, спортсменів і людей з інвалідністю. Сучасні доріжки вже мають покращені умови з урахуванням інклюзивності та безпекових показників.
Завдяки збільшенню і розширенню маршрутів, встановленню понижених бордюрів і тактильної плитки проблему доступності поступово коригують. Люди з інвалідністю вже можуть користуватися Стрийським парком без обмежень та додаткового супроводу. Зараз це можливо не скрізь, але поступово обіцяють додати відповідні зручності на ділянках високого попиту.
Чому пішохідна інфраструктура в Стрийському парку потребує оновлення?
Зовнішні чинники поступово впливають на стан доріжок. Це призводить до незручностей під час прогулянок і занять спортом, особливо в темну пору доби. Деформація відбувається через:
- опади;
- зміну сезонів;
- природний знос використаних для облаштування матеріалів;
- коріння дерев, яке поступово піднімається;
- використання дрібної техніки для обслуговування парків;
- прибирання доріжок;
- їзду велосипедів і дитячих візків.
Ці фактори мають ефект накопичення, тому поступово зʼявляються деформовані ділянки. Якщо не виправити проблему одразу, з часом під впливом інших чинників утворюються вибоїни.
Сезонні роботи в парку проводяться регулярно для підтримки порядку та збереження попиту. Також є потреба в облаштуванні дитячих і спортивних майданчиків, зон відпочинку з фудкортами, пунктів оренди інвентарю для паркових розваг і облаштуванні місць для культурних заходів. Із розвитком культурного життя покращення інфраструктури, зокрема наявних доріжок і облаштування нових маршрутів, – це критично важлива частина загальної програми реновації парків Львова.