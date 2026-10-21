Стрийський парк у Львові: цінність для місцевих і розвиток піших маршрутів

Львів – місто контрастів, де старовинна архітектура тісно переплітається з лісовими масивами, парками та скверами. За 30 хвилин від площі Ринок розташований Стрийський парк площею понад 50 га. Місцеві використовують локацію для спорту та прогулянок, культурних заходів і розваг. Питання оновлення доріжок, зон відпочинку, освітлення та озеленення зараз серед актуальних. До розвитку активно долучаються самі мешканці та ініціативний бізнес, зокрема БудІнвестКом – https://www.bic.lviv.ua/ .

Розвиток Стрийського парку

Паркову локацію офіційно відкрили у 1894 році, але облаштування розпочалося в 1879 за підтримки місцевої влади. Проєкт належить Арнольду Рерінгу, який мав на меті створити лісовий масив і зону для відпочинку – для цього висадили понад 40 000 дерев. Зараз нараховується понад 200 видів озеленення, поступово зʼявляються нові піші маршрути та локації для відпочинку. До наших днів збереглися численні памʼятки архітектури: оранжерея, памʼятники, фонтани та вхідна арка.

Оновлення доріжок Стрийського парку

На території парку доріжки мають кілька типів покриття: бруківка, піщано-гравійне та ґрунтове. Різноманітність позитивно впливає на візуальну складову місцевості. З практичного погляду – складність обслуговування та додаткові витрати:

Бруківка – служить довго, але складна в укладанні та може деформуватися в окремих місцях через просідання основи.

Піщано-гравійне покриття – має середні показники довговічності та швидко вкладається, але вимивається дощем за кілька сезонів.

Ґрунтове покриття – легко піддається деформації, коли поверхня мокра, тому доріжки постійно потрібно підтримувати в належному стані.

Зараз паркові доріжки в критичних місцях оновлюють бруківкою за кошти з місцевого бюджету або позабюджетні інвестиції. У планах – забезпечити всю територію комфортними та безпечними маршрутами за сухої і дощової погоди. Покриття вхідної групи також перебуває на реконструкції. Доріжки масштабно оновлює бізнес за власною ініціативою – детальніше про проєкт .

Застарілість інфраструктури Стрийського парку

Місцевість Стрийського парку створювалася давно під потреби місцевих того часу. Зараз актуальним є питання доступності для сімей із маленькими дітьми, спортсменів і людей з інвалідністю. Сучасні доріжки вже мають покращені умови з урахуванням інклюзивності та безпекових показників.

Завдяки збільшенню і розширенню маршрутів, встановленню понижених бордюрів і тактильної плитки проблему доступності поступово коригують. Люди з інвалідністю вже можуть користуватися Стрийським парком без обмежень та додаткового супроводу. Зараз це можливо не скрізь, але поступово обіцяють додати відповідні зручності на ділянках високого попиту.

Чому пішохідна інфраструктура в Стрийському парку потребує оновлення?

Зовнішні чинники поступово впливають на стан доріжок. Це призводить до незручностей під час прогулянок і занять спортом, особливо в темну пору доби. Деформація відбувається через:

опади;

зміну сезонів;

природний знос використаних для облаштування матеріалів;

коріння дерев, яке поступово піднімається;

використання дрібної техніки для обслуговування парків;

прибирання доріжок;

їзду велосипедів і дитячих візків.

Ці фактори мають ефект накопичення, тому поступово зʼявляються деформовані ділянки. Якщо не виправити проблему одразу, з часом під впливом інших чинників утворюються вибоїни.

Сезонні роботи в парку проводяться регулярно для підтримки порядку та збереження попиту. Також є потреба в облаштуванні дитячих і спортивних майданчиків, зон відпочинку з фудкортами, пунктів оренди інвентарю для паркових розваг і облаштуванні місць для культурних заходів. Із розвитком культурного життя покращення інфраструктури, зокрема наявних доріжок і облаштування нових маршрутів, – це критично важлива частина загальної програми реновації парків Львова.