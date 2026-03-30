Сучасне медичне рішення вартістю 320 грн на людину, яке допоможе вашій компанії конкурувати на ринку праці

Онлайн-сервіс DOC.UA та мережа приватних клінік "Медична Зірка" розробили нове рішення для бізнесу – цифровий медичний сервіс "Здоров’я команди". Він включає безлімітну кількість онлайн-консультацій працівників з лікарями: від терапевтів до вузьких спеціалістів. А також може доповнюватися профілактичними оглядами корпоративного лікаря, лабораторними дослідженнями, вакцинацією та тренінгами з домедичної допомоги прямо в офісі чи на виробництві.

"Найуспішніші компанії світу давно сприймають здоров’я працівників як стратегічну інвестицію у стійкість бізнесу. В Україні цей підхід лише формується, і саме зараз у компаній є можливість створити новий стандарт турботи про своїх працівників. Ми надаємо сучасний ефективний інструмент для соціальної відповідальності бізнесу", – зазначив Ігор Ліскі, CEO та мажоритарний інвестор DOC.UA.

Чому бізнес інвестує в здоров’я команди?

Люди – найцінніший ресурс в бізнесі. Війна це довела. Людський фонд не має амортизації, але він потребує уваги. Цифровий медичний сервіс "Здоров’я команди" допоможе її проявити.

Що отримують працівники?

Безлімітний доступ до онлайн-консультацій з лікарями. Це заощадить їм 2–3 години робочого часу, які зазвичай витрачаються на дорогу в клініку та черги. Медична інформація зберігається в електронному кабінеті у мобільному застосунку. Рецепти, направлення на обстеження, лікарняні реєструються в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та надсилаються в кабінет користувача. Корпоративний лікар і команда медиків 1–2 рази на рік виїжджають в офіс або на виробництво та проводять профілактичний огляд робітників, сезонну вакцинацію та забір аналізів.

Кількість послуг у пакетах може змінюватися відповідно до потреб конкретної компанії.

Цифровий медичний сервіс "Здоров’я команди" ідеально підходить для бізнесу, який прагне керувати людським ресурсом ефективно, спираючись на дані, а не на загальні тенденції. Керівництво зможе планувати навантаження на працівників, вчасно переводити їх на альтернативні ділянки роботи, щоб запобігти кризовій ситуації, та проводити прицільні оздоровчі заходи.

Як працює цифровий медичний сервіс?

Після підписання договору на обслуговування працівники отримують код доступу до цифрового медичного сервісу у застосунку DOC.UA.

У базовому пакеті кожен працівник може безлімітно консультуватися з лікарем-терапевтом, який доступний у режимі чергування. У пакетах "Експерт" та "Преміум" відкривається доступ до онлайн-консультацій з вузькими спеціалістами, а також проводяться виїзди корпоративного лікаря та команди медиків в офіс чи на виробництво.

Додатково асистенти DOC.UA забезпечують підбір необхідних ліків за найкращою ціною та зручною локацією, запис до профільних спеціалістів за скеруванням, підбір оптимальних діагностичних центрів для обстежень.

Онлайн-консультації у мобільному застосунку DOC.UA є безпечними, відбуваються через захищений зв’язок, який відповідає сучасним міжнародним стандартам захисту даних та вимогам законодавства України. Користувачам гарантується збереження лікарської таємниці.

Скільки коштує?

"Здоров’я команди" – це унікальна пропозиція на ринку України за співвідношенням ціни та функціоналу. На старті пропонуються три пакети послуг, вартість яких залежить від наповнення:

Базовий коштує 110 грн на місяць на людину;

Експерт – 320 грн на місяць на людину;

Преміум – 820 грн на місяць на людину.

Вказані ціни – для підприємств від 40 працівників.

Про розробників

DOC.UA та "Медична Зірка" входять до інвестиційної компанії EFI Group, засновником якої є Ігор Ліскі.

DOC.UA – це медичний онлайн-сервіс для запису в приватні медичні заклади, який працює на всій території України. В його базі понад 8900 лікарів.

"Медична Зірка" – мережа з 30+ приватних клінік України (ліцензія згідно з наказом МОЗ України від 06.11.2020 №2537). Понад 113 000 українців довірили здоров’я її лікарям, уклавши з ними декларації.

Обробка персональних та медичних даних здійснюється відповідно до законодавства України, зокрема Закону України "Про захист персональних даних", та виключно за згодою користувачів.

Онлайн-консультації не замінюють очний огляд лікаря у випадках, коли це необхідно.