Терміново! Потрібна допомога в пошуку донорського серця для 17-річної дівчини. Відеозвернення кардіохірурга Бориса Тодурова

Відомий кардіохірург Борис Тодуров звернувся з терміновим проханням про допомогу для порятунку життя 17-річної Анастасії, яка перебуває в Інституті серця МОЗ України у критично важкому стані. 3 грудня у дівчини сталася майже зупинка серця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звернення Тодурова.

У Анастасії діагностовано дилатаційну кардіоміопатію – захворювання серцевого м'яза, за якого воно втрачає здатність нормально скорочуватися. Наразі дівчина підключена до апарату ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації) – це єдиний шанс підтримувати її життя. Апарат працює на високих обертах, забезпечуючи понад три літри кровообігу.

"Стан дуже важкий. Сьогодні була майже зупинка серця. ЕКМО встановлено вже на дуже низькому тиску", – повідомив Борис Тодуров у відеозверненні, оприлюдненому 3 грудня.

Кардіохірург звернувся до всіх, хто має відношення до донорства та трансплантації, до трансплант-координаторів українських лікарень та Українського центру трансплант-координації.

"Нам потрібна ваша допомога в порятунку цієї дівчинки. (…). Без трансплантації вона довго не протягне", – наголосив лікар.

Тодуров просить оперативно та без затримок сповіщати Український центр трансплант-координації про потенційних донорів.