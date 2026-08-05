Технологічна білизна замість економії: як український бренд відповів на новий запит чоловіків під час війни

Повномасштабна війна змінила очікування споживачів у багатьох категоріях товарів — і чоловіча білизна не стала винятком. У складних економічних умовах виробники по-різному шукали баланс між ціною та якістю. MAN's SET, виробник чоловічої білизни, обрав шлях, який на перший погляд здавався нелогічним: замість скорочення витрат — посилення контролю якості.

«У найскладніший період ми не почали економити на матеріалах — навпаки, посилили контроль якості. Ми хотіли, щоб чоловіки мали хоча б одну річ, у якій вони будуть впевнені в час, коли не впевнений ні в чому», — розповідає Михайло Ханциса, засновник MAN's SET. За його словами, саме в цей час команда чіткіше побачила, чого насправді хочуть чоловіки: не просто білизну, а річ, яка поєднує комфорт, якість і технологічність.

Це розуміння визначило подальший розвиток бренду. MAN's SET почав розробляти технологічну білизну для спорту, термобілизну та тактичну білизну — категорії, які вимагають зовсім іншого рівня інженерного підходу, ніж класичні моделі.

Матеріали, які визначають функціональність

Технологічна білизна відрізняється від звичайної не дизайном, а тим, з чого вона зроблена. MAN's SET почав створювати моделі з мікромодалу — тканини, яка добре відводить вологу, зберігає м'якість і форму навіть після інтенсивного використання, — та CoolTech , який додає виробам потрібні експлуатаційні властивості для спортивних і тактичних умов.

Вибір таких матеріалів — пряма відповідь на запит: чоловікам, які проводять день у фізичній активності чи в складних умовах, потрібна білизна, що працює на них, а не просто виглядає охайно.

Три рішення, які варто взяти на замітку іншим бізнесам

Кейс MAN's SET цікавий не лише як історія одного бренду, а як приклад того, які рішення допомагають виробництву втриматись і рости в кризу.

Якість як стратегія, а не витрата. Коли ринок тисне на собівартість, найпростіший шлях — здешевити продукт. MAN's SET пішов у протилежному напрямку, розцінивши контроль якості не як статтю витрат, яку можна скоротити, а як актив, що визначає довіру до бренду в довгостроковій перспективі.

Зміна поведінки клієнта — сигнал для нового продукту. Замість того щоб триматися звичного асортименту, компанія прочитала зміну запиту чоловіків — на технологічність і функціональність — як привід розширити лінійку, а не як тимчасове коливання попиту.

Вихід у суміжну нішу замість розмивання фокусу. Термобілизна та тактична білизна логічно виросли з наявної експертизи бренду в пошитті чоловічої білизни, а не стали випадковою диверсифікацією в незнайому категорію — це знизило ризики виходу на новий продукт.

Рішення не економити на якості в такий момент — принципова позиція компанії, каже Михайло Ханциса: «Ми зрозуміли, що саме зараз якість і технологічність — це не переваги, а необхідність».