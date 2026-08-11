Відео давно стало головним каналом, через який бренди будують впізнаваність і формують попит. YouTube, CTV, programmatic-відео та короткі вертикальні формати забирають дедалі більшу частку медіабюджетів, а вартість якісного відеоконтакту нерідко виявляється нижчою, ніж у класичних банерів.

Але грамотна відеореклама — це не лише сильний креатив, а й доступ до якісного рекламного інвентарю, грамотне медіапланування та ефективний медіабаїнг. Тож головне питання для бізнесу: кому довірити запуск кампанії, щоб інвестиції в рекламу працювали на бізнес-результат?

Орієнтиром тут слугує рейтинг агенцій IAB Ukraine 2025 у категорії «Медіа» — галузеве дослідження, яке оцінює компанії за верифікованими критеріями: баїнговими можливостями, профільною експертизою, рекомендаціями клієнтів, міжнародним досвідом і фінансовою стійкістю.

Ось п'ять агенцій, які очолили рейтинг, і чим вони сильні саме для запуску відеокампаній.

1. OMD Optimum Media

Реалізує масштабні телевізійні та digital-відеокампанії для великих національних брендів.

2. Netpeak

Агенція сильна у performance-маркетингу та аналітиці.

3. MixDigital

Команда агенції системного маркетингу MixDigital має високу профільну спеціалізацію в категорії «Медіа». Агенція забезпечує повний цикл роботи з відеорекламою — від розробки ідеї, сценарію та продакшену до медіапланування, запуску кампаній на YouTube, CTV і ТБ та оцінки Brand Lift, зокрема для міжнародних ринків.

Однією з ключових переваг MixDigital є поєднання креативу, медіапланування та медіабаїнгу в межах однієї команди. Це дозволяє контролювати ефективність кампанії на всіх етапах — від розробки концепції до вимірювання бізнес-результатів. Детальніше з кейсами MixDigital можна ознайомитися на сайті: mixdigital.agency/ua/.

4. Promodo

Широкий спектр послуг із e-commerce-експертизою.

5. UM (RAZOM GROUP)

Масштабні медійні кампанії для національних рекламодавців.

Як читати цей рейтинг

Місце в рейтингу — важливий показник, але не єдиний критерій вибору партнера. Для відеореклами варто оцінювати не лише позицію агенції, а й її баїнгові можливості, профільну експертизу, досвід реалізації подібних проєктів і підхід до вимірювання ефективності кампаній.

Перед початком співпраці перегляньте релевантні кейси агенції та уточніть, як саме команда планує оцінювати ефективність відеокампанії. Це допоможе обрати партнера, який має підтверджену експертизу та працює з вимірюваними бізнес-результатами.