Топ-5 автошкіл онлайн: рейтинг найкращих платформ для дистанційного навчання у 2026 році
Онлайн-навчання стабільно зростає в Україні, і автошколи — не виняток. Все більше майбутніх водіїв обирають дистанційні курси як зручну, гнучку та сучасну альтернативу традиційним заняттям. У цій статті ми зібрали ТОП-5 найкращих онлайн-автошкіл, які поєднують якість навчання, зручність, актуальні матеріали та високі показники складання іспитів у сервісних центрах МВС.
1. Автошкола «Mustang» (Мустанг)
Особливості:
- Сучасна онлайн-платформа для теорії.
- Можливість обрати формат: відеолекції або онлайн-заняття з викладачем.
- Доступ до тренажера тестів МВС.
- Чат-підтримка та консультації інструктора.
Плюси:
- Гнучкий графік та запис на заняття в будь-який час.
- Актуальні відео-матеріали та інтерактивні модулі.Високий відсоток складання теорії.
Мінуси:
- Практика доступна тільки у містах присутності школи.
2. Автошкола «АвтоПроfi»
Особливості:
- Програма теорії повністю адаптована для онлайн-формату.
- Блоки з аварійних ситуацій та модуль візуалізації.
- Підтримка викладача в Telegram.
Плюси:
- Максимально практичне пояснення тем ПДР.Додаткові матеріали: чеклисти, схеми, PDF-конспекти.Підходить для тих, хто любить працювати з короткими модулями.
Мінуси:
- Немає живих онлайн-занять — тільки записи.
3. AvtoSchool Online
Особливості:
- Повністю дистанційне навчання з можливістю обрання інструктора для практики.Відеоуроки поділені на короткі логічні частини.
- Щотижневі Q&A-сесії.
Плюси:
- Дуже зручний формат навчання — підходить для людей з нестабільним графіком.Можна починати навчання будь-якого дня.
- Якісний відеоконтент та анімації.
Мінуси:
- Практичні заняття не у всіх містах України.
4. «Автошкола Online Drive»
Особливості:
- Комплексна програма з теорією та практикою.Внутрішній іспит та перевірка знань перед складанням у МВС.Мобільний застосунок для тестів.
Плюси:
- Великий обсяг навчальних матеріалів.Прогрес синхронізується між усіма пристроями.
- Проводять безкоштовні демо-уроки.
Мінуси:
- Деякі матеріали доступні лише у платних тарифах.
5. Автошкола «Столиця»
Особливості:
- Власна освітня платформа з докладними відео-уроками.Онлайн-вебінари з викладачами.
- Тести МВС у тренувальному режимі.Доступ до уроків 24/7.
Плюси:
- Чітко структуровані уроки, які легко переглядати навіть з телефону.
- Додаткові інтерактивні матеріали для самоперевірки.
- Можливість ставити питання викладачам у реальному часі.Оновлення матеріалів одразу після змін у ПДР.
- Зручний особистий кабінет для контролю прогресу.
Мінуси:
- Онлайн-вебінари проходять у визначений час — не завжди зручно.
Порівняльна таблиця ТОП-5 онлайн-автошкіл
|
Автошкола
|
Формат теорії
|
Живі вебінари
|
Тести МВС
|
Гнучкість графіка
|
Автошкола «Mustang» (Мустанг)
|
Відеоуроки + онлайн-заняття
|
Є
|
Є
|
Висока
|
Автошкола «АвтоПроfi»
|
Відеоуроки
|
Немає
|
Є
|
Дуже висока
|
AvtoSchool Online
|
Відеоуроки + Q&A
|
Є
|
Є
|
Висока
|
Автошкола «Online Drive»
|
Відеоуроки + практика
|
Є
|
Є
|
Середня
|
Автошкола «Столиця»
|
Відеоуроки + вебінари
|
Є
|
Є
|
Середня
Висновок
Онлайн-автошкола — це сучасний і ефективний спосіб підготовки до отримання прав. Ви можете навчатися у зручний час, переглядати матеріали стільки разів, скільки потрібно, а також зручно готуватися до іспитів.
У цьому рейтингу ми зібрали школи, що пропонують якісний контент, перевірені програми та високі результати учнів. Обирайте ту, що найбільше підходить під ваш стиль навчання та графік.