Топ-5 автошкіл онлайн: рейтинг найкращих платформ для дистанційного навчання у 2026 році

Онлайн-навчання стабільно зростає в Україні, і автошколи — не виняток. Все більше майбутніх водіїв обирають дистанційні курси як зручну, гнучку та сучасну альтернативу традиційним заняттям. У цій статті ми зібрали ТОП-5 найкращих онлайн-автошкіл, які поєднують якість навчання, зручність, актуальні матеріали та високі показники складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Особливості:

Сучасна онлайн-платформа для теорії.

Можливість обрати формат: відеолекції або онлайн-заняття з викладачем.

Доступ до тренажера тестів МВС.

Чат-підтримка та консультації інструктора.

Плюси:

Гнучкий графік та запис на заняття в будь-який час.

Актуальні відео-матеріали та інтерактивні модулі.Високий відсоток складання теорії.

Мінуси:

Практика доступна тільки у містах присутності школи.

2. Автошкола «АвтоПроfi»

Особливості:

Програма теорії повністю адаптована для онлайн-формату.

Блоки з аварійних ситуацій та модуль візуалізації.

Підтримка викладача в Telegram.

Плюси:

Максимально практичне пояснення тем ПДР.Додаткові матеріали: чеклисти, схеми, PDF-конспекти.Підходить для тих, хто любить працювати з короткими модулями.

Мінуси:

Немає живих онлайн-занять — тільки записи.

3. AvtoSchool Online

Особливості:

Повністю дистанційне навчання з можливістю обрання інструктора для практики.Відеоуроки поділені на короткі логічні частини.

Щотижневі Q&A-сесії.

Плюси:

Дуже зручний формат навчання — підходить для людей з нестабільним графіком.Можна починати навчання будь-якого дня.

Якісний відеоконтент та анімації.

Мінуси:

Практичні заняття не у всіх містах України.

4. «Автошкола Online Drive»

Особливості:

Комплексна програма з теорією та практикою.Внутрішній іспит та перевірка знань перед складанням у МВС.Мобільний застосунок для тестів.

Плюси:

Великий обсяг навчальних матеріалів.Прогрес синхронізується між усіма пристроями.

Проводять безкоштовні демо-уроки.

Мінуси:

Деякі матеріали доступні лише у платних тарифах.

Особливості:

Власна освітня платформа з докладними відео-уроками.Онлайн-вебінари з викладачами.

Тести МВС у тренувальному режимі.Доступ до уроків 24/7.

Плюси:

Чітко структуровані уроки, які легко переглядати навіть з телефону.

Додаткові інтерактивні матеріали для самоперевірки.

Можливість ставити питання викладачам у реальному часі.Оновлення матеріалів одразу після змін у ПДР.

Зручний особистий кабінет для контролю прогресу.

Мінуси:

Онлайн-вебінари проходять у визначений час — не завжди зручно.

Порівняльна таблиця ТОП-5 онлайн-автошкіл

Автошкола Формат теорії Живі вебінари Тести МВС Гнучкість графіка Автошкола «Mustang» (Мустанг) Відеоуроки + онлайн-заняття Є Є Висока Автошкола «АвтоПроfi» Відеоуроки Немає Є Дуже висока AvtoSchool Online Відеоуроки + Q&A Є Є Висока Автошкола «Online Drive» Відеоуроки + практика Є Є Середня Автошкола «Столиця» Відеоуроки + вебінари Є Є Середня

Висновок

Онлайн-автошкола — це сучасний і ефективний спосіб підготовки до отримання прав. Ви можете навчатися у зручний час, переглядати матеріали стільки разів, скільки потрібно, а також зручно готуватися до іспитів.

У цьому рейтингу ми зібрали школи, що пропонують якісний контент, перевірені програми та високі результати учнів. Обирайте ту, що найбільше підходить під ваш стиль навчання та графік.