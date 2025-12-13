Запланована подія 2

Категорія
Новини компаній
Дата публікації

Топ-5 автошкіл онлайн: рейтинг найкращих платформ для дистанційного навчання у 2026 році

Топ-5 автошкіл онлайн
Топ-5 автошкіл онлайн: рейтинг найкращих платформ для дистанційного навчання

Онлайн-навчання стабільно зростає в Україні, і автошколи — не виняток. Все більше майбутніх водіїв обирають дистанційні курси як зручну, гнучку та сучасну альтернативу традиційним заняттям. У цій статті ми зібрали ТОП-5 найкращих онлайн-автошкіл, які поєднують якість навчання, зручність, актуальні матеріали та високі показники складання іспитів у сервісних центрах МВС.

1. Автошкола «Mustang» (Мустанг)

Особливості:

  • Сучасна онлайн-платформа для теорії.
  • Можливість обрати формат: відеолекції або онлайн-заняття з викладачем.
  • Доступ до тренажера тестів МВС.
  • Чат-підтримка та консультації інструктора.

Плюси:

  • Гнучкий графік та запис на заняття в будь-який час.
  • Актуальні відео-матеріали та інтерактивні модулі.Високий відсоток складання теорії.

Мінуси:

  • Практика доступна тільки у містах присутності школи. 

2. Автошкола «АвтоПроfi»

Особливості:

  • Програма теорії повністю адаптована для онлайн-формату.
  • Блоки з аварійних ситуацій та модуль візуалізації.
  • Підтримка викладача в Telegram.

Плюси:

  • Максимально практичне пояснення тем ПДР.Додаткові матеріали: чеклисти, схеми, PDF-конспекти.Підходить для тих, хто любить працювати з короткими модулями.

Мінуси:

  • Немає живих онлайн-занять — тільки записи. 

3. AvtoSchool Online

Особливості:

  • Повністю дистанційне навчання з можливістю обрання інструктора для практики.Відеоуроки поділені на короткі логічні частини.
  • Щотижневі Q&A-сесії.

Плюси:

  • Дуже зручний формат навчання — підходить для людей з нестабільним графіком.Можна починати навчання будь-якого дня.
  • Якісний відеоконтент та анімації.

Мінуси:

  • Практичні заняття не у всіх містах України. 

4. «Автошкола Online Drive»

Особливості:

  • Комплексна програма з теорією та практикою.Внутрішній іспит та перевірка знань перед складанням у МВС.Мобільний застосунок для тестів.

Плюси:

  • Великий обсяг навчальних матеріалів.Прогрес синхронізується між усіма пристроями.
  • Проводять безкоштовні демо-уроки.

Мінуси:

  • Деякі матеріали доступні лише у платних тарифах. 

5. Автошкола «Столиця»

Особливості:

  • Власна освітня платформа з докладними відео-уроками.Онлайн-вебінари з викладачами.
  • Тести МВС у тренувальному режимі.Доступ до уроків 24/7.

Плюси:

  • Чітко структуровані уроки, які легко переглядати навіть з телефону.
  • Додаткові інтерактивні матеріали для самоперевірки.
  • Можливість ставити питання викладачам у реальному часі.Оновлення матеріалів одразу після змін у ПДР.
  • Зручний особистий кабінет для контролю прогресу. 

Мінуси:

  • Онлайн-вебінари проходять у визначений час — не завжди зручно. 

Порівняльна таблиця ТОП-5 онлайн-автошкіл

Автошкола

Формат теорії

Живі вебінари

Тести МВС

Гнучкість графіка

Автошкола «Mustang» (Мустанг)

Відеоуроки + онлайн-заняття

Є

Є

Висока

Автошкола «АвтоПроfi»

Відеоуроки

Немає

Є

Дуже висока

AvtoSchool Online

Відеоуроки + Q&A

Є

Є

Висока

Автошкола «Online Drive»

Відеоуроки + практика

Є

Є

Середня

Автошкола «Столиця»

Відеоуроки + вебінари

Є

Є

Середня

Висновок

Онлайн-автошкола — це сучасний і ефективний спосіб підготовки до отримання прав. Ви можете навчатися у зручний час, переглядати матеріали стільки разів, скільки потрібно, а також зручно готуватися до іспитів.

У цьому рейтингу ми зібрали школи, що пропонують якісний контент, перевірені програми та високі результати учнів. Обирайте ту, що найбільше підходить під ваш стиль навчання та графік.