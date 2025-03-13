ТОП 5 незвичайних квітів для оригінальних букетів

Цікаві тенденції трендів 2025 року стосуються всього, зокрема й квіткових композицій, які все частіше українці замовляють із доставленням. Наразі високий попит є на екзотичні квіти, а також сезонні та нестандартні за забарвленням варіанти.

Протея — символ сучасної екзотики

Це справжній символ Південної Африки, який символізує розмаїття, красу та силу цієї країни. Протеї чудово підходять для нестандартних весільних букетів — і саме в тій галузі вони є сьогодні дуже популярними.

Просто подивіться на асортимент інтернет-магазинів на кшталт Букетленд, де для вас доступна доставка квітів із можливістю завчасного або термінового замовлення, адже весілля вимагає ретельної підготовки. В Києві і інших містах України можна замовити ці квіти з доставкою без жодних проблем.

Лотос — квітка гармонії та духовності

Цей гармонійний красень є одним із найдавніших символічних у світі. Лотоси використовуються у композиціях із мінімалістичним дизайном, але водночас вони — завдяки своїй природній красі та завершеності — чудово поєднуються з зеленими гілочками та сухоцвітами. У такому випадку вони відіграють головну роль у композиції, яка стане прикрасою ювілею, річниці, весняного свята та весілля.

Ранункулюс — альтернатива класичним трояндам і півоніям

Ці квіти вирізняються своєю багатошаровістю, завдяки якій створюють ефект об’ємності. Ранункулюс символізує і любов, і водночас — могутність та доблесть. Можливо, саме тому він став наразі дуже популярним в Україні.

Ці квіти часто використовують у весільних композиціях і романтичних букетах — вони виходять дивовижно ніжними.

Антуріум — квітка стилю та мінімалізму

Приваблює поціновувачів квітів в цьому красені саме чудовий глянець листя. Ці прості, лаконічні, досконалі квітки вражають. І зрештою антуріуми впевнено посіли місце ідеальних елементів для мінімалістичного дизайну композицій. Вони ідеально доповняють лаконічні монобукети та стильні бізнес-варіанти.

Бавовна — український символ незламності

Ці неймовірно легкі повітряні квіти надають кожному букету теплий натуральний вигляд. Бавовна чудово гармонує з такими композиційними рішеннями:

українськими сухоцвітами;

ніжною та ароматною лавандою;

екзотичним, але водночас універсальним евкаліптом.

Створити такий букет допомагають професійні флористи, тож завжди варто звернутися до них, аби отримати ідеальну композицію для вашого унікального моменту в житті. Бавовна популярна для створення зимових букетів та осінніх шедеврів, вона буде чудовим подарунком на свята, які припадають на холодну пору року. А для українців в умовах війни ці квіти набули особливого значення і стали символом сили та незламності.

Як поєднувати незвичайні квіти в букетах?

Існують певні флористичні правила, які допоможуть навіть новачкам створити неймовірно вдалу квіткову композицію. Це особливі фактори, завдяки яким можна гармонійно компонувати екзотичні та незвичайні види:

Контраст кольорів: обравши, наприклад, ніжну бавовну, ви можете зробити акцент різниці, доповнивши букет яскравими відтінками лаванди. Гра текстур: підбирайте повітряні й легкі, ніжні на дотик елементи з міцними гілочками чи сухоцвітами, які контрастують за текстурою. Мінімалізм та елегантність: не варто перевантажувати композицію — навіть одна деталь здатна додати дивовижних змін.

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