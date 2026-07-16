Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,14

EUR

51,07

--0,13

Готівковий курс:

USD

44,75

44,64

EUR

51,39

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини компаній
Дата публікації

ТОП популярних музичних інструментів Yamaha, Fender, Roland і Casio: що обирають музиканти

Порівняння музичних інструментів від Yamaha, Fender, Roland, Casio - що вибрати?
Порівняння музичних інструментів від Yamaha, Fender, Roland, Casio - що вибрати?

Світові бренди Yamaha, Fender, Roland і Casio вже багато років залишаються серед лідерів музичної індустрії. Їхню продукцію можна побачити як у домашніх студіях, так і на великих концертних майданчиках, а моделі цих виробників однаково цінують початківці, викладачі та професійні музиканти.

Музичні інструменти Yamaha, Fender, Roland і Casio охоплюють практично всі популярні категорії — електро- та акустичні гітари, цифрові піаніно, синтезатори й сценічні клавішні. Розглянемо найвідоміші моделі кожного бренду, які заслужили популярність завдяки якості звучання, надійності та універсальності.

Yamaha — універсальність для будь-якого рівня

Yamaha пропонує широкий асортимент інструментів, які однаково добре підходять для навчання, студійної роботи та концертів.

  • Yamaha P-145. Одне з найкращих компактних цифрових піаніно для початківців. Оснащене зваженою клавіатурою, якісними тембрами концертного рояля та компактним корпусом.
  • Yamaha FG800. Популярна акустична гітара, яка стала справжнім стандартом у своєму класі. Відзначається насиченим звучанням, якісною збіркою та комфортною грою.
  • Yamaha MODX8+. Професійний синтезатор із потужним звуковим двигуном, великим вибором тембрів і широкими можливостями для концертної та студійної роботи.

Fender — легендарні гітари

Fender — бренд, який асоціюється насамперед з електрогітарами, що стали класикою рок-, блюз- та поп-музики.

  • Fender Player II Stratocaster. Сучасна версія культової Stratocaster із трьома синглами, універсальним звучанням і комфортним грифом. Один із найкращих виборів для музикантів різного рівня.
  • Fender Player II Telecaster. Модель із впізнаваним яскравим звучанням, яка чудово підходить для кантрі, року, інді та блюзу. Вирізняється простотою конструкції та високою надійністю.
  • Fender CD-60S. Популярна акустична гітара для навчання й домашнього музикування. Має збалансоване звучання та зручний корпус.

Roland — професійні клавішні та електронні інструменти

Roland давно став одним із головних виробників професійних синтезаторів і цифрових піаніно.

  • Roland FP-30X. Одне з найпопулярніших цифрових піаніно бренду. Поєднує реалістичну клавіатуру, якісне звучання та компактні розміри.
  • Roland JUNO-D8. Сучасний сценічний синтезатор із великою бібліотекою звуків, простим керуванням і широкими можливостями для живих виступів.
  • Roland FANTOM-08. Професійна музична робоча станція з потужним синтезом, секвенсором і величезною кількістю інструментальних тембрів для створення музики будь-якого жанру.

Casio — доступні цифрові піаніно та синтезатори

Casio відома насамперед своїми інструментами, які пропонують чудове співвідношення ціни та можливостей.

  • Casio PX-S1100. Надзвичайно компактне цифрове піаніно зі зваженою клавіатурою, сучасним дизайном і якісним звучанням.
  • Casio CT-S500. Функціональний синтезатор із великою кількістю тембрів, стилів акомпанементу та можливістю підключення до мобільних пристроїв.
  • Casio CDP-S360. Універсальне цифрове піаніно для навчання й домашнього використання, яке поєднує реалістичну клавіатуру з сотнями вбудованих тембрів.

Обираючи модель, варто враховувати не лише бренд, а й власний рівень підготовки, стиль музики та цілі використання інструмента.