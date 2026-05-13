Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини компаній
Дата публікації

У Києві стартує новий сезон ACONCERT: симфонічні концерти на терасах Gulliver та River Mall повертаються

У травні в Києві розпочинається новий сезон ACONCERT – серії симфонічних концертів просто неба, що відбуваються на панорамних терасах міста. Уже з середини травня концерти знову проходитимуть на локаціях Gulliver та River Mall.

Новий сезон ACONCERT стартує 15–17 травня. Протягом літа на гостей чекатимуть регулярні вечірні концерти у супроводі симфонічного оркестру GosOrchestra, оновлені музичні програми та нові сценічні рішення.

Проєкт поєднує живе оркестрове звучання, сучасну музику та атмосферу міських літніх вечорів під відкритим небом. У репертуарі – симфонічні інтерпретації світових хітів, саундтреків і популярної музики у виконанні оркестру.

Цього сезону організатори підготували оновлену сценографію, нові світлові рішення, живі перформанси та інтерактивні зони для гостей. Окрему увагу приділили комфорту глядачів та атмосфері самих просторів.

Концерти проходитимуть одразу на двох локаціях:

  • тераса Gulliver – у центрі Києва з панорамою вечірнього міста; 
  • тераса River Mall – із видом на Дніпро та заходи сонця.
ACONCERT – це серія симфонічних концертів сучасної музики, що поєднує оркестрове звучання, знакові міські локації та атмосферу вечорів під відкритим небом. Проєкт працює з 2023 року і щосезону об’єднує тисячі глядачів, для яких музика стає способом прожити емоцію тут і зараз.

Квитки на концерти за посиланням.