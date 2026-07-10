У Києві відбудеться перший концерт пам'яті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка

25 липня у новому open-air просторі "Де, Що, Інше" відбудеться концерт пам'яті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Це буде особливий музичний вечір, присвячений артисту, чия творчість стала символом щирості та справжньої любові для тисяч українців.

Михайло мав би відзначити свій день народження 20 липня. Саме тому вже за кілька днів після цієї дати друзі, колеги та шанувальники зберуться разом, щоб через музику вшанувати його пам'ять. Вперше на одній сцені понад 15 українських артистів виконають найвідоміші пісні гурту ADAM у новому звучанні.

У концерті візьмуть участь KOLA, Марина Круть, DANTES, LELY45, Ziferblat, Schmalgauzen, PARFENIUK, Brykulets, Latexfauna, Tember Blanche, Геля Зозуля, Vivienne Mort, Женя Галич, NAZVA, Wellboy, Володимир Шумко та Лєра Мандзюк. Кожен із них по-своєму переосмислить композиції ADAM, зберігши головне – щирість, якою завжди була наповнена творчість Михайла.

"Для мене цей вечір – не лише про музику. Він про пам'ять. Про людину, яка створювала пісні про кохання, що торкалися сердець, лікували, об'єднували людей і ставали частиною їхніх історій. Це пісні, які я безмежно люблю, під які я обожнювала виступати, танцювати й просто розчинятися в голосі Міші", – ділиться дружина музиканта Саша Норова.

Концерт відбудеться у новому мультипросторі "Де, Що, Інше" – open-air локації серед дерев біля ВДНГ, створеній для живої музики, культурних подій та творчих зустрічей.

"Ми багато років дружили з Мішею, працювали разом, і я мала щастя бачити, як народжувалася його музика. Його творчість була неймовірно щирою – вона об'єднувала людей, допомагала говорити про найважливіше, про кохання та життя. Цим концертом ми хочемо не лише згадати Мішу, а й по-особливому відсвяткувати його день народження – так, як, мені здається, сподобалося б йому самому: через музику, людей і теплу атмосферу. Для мене дуже важливо, щоб його пісні продовжували жити, знаходили нове звучання й надихали людей так само, як надихали раніше. Саме тому я сприймаю цей концерт як свою особисту місію – зберігати та продовжувати творчість Міші", – говорить Тамара Уманська, організаторка концерту, засновниця простору "Де, Що, Інше" та Serious & Co. Agency.

Організатори зазначають, що концерт стане не лише вечором пам'яті, а й можливістю вкотре відчути силу музики, яка об'єднує людей, зберігає спогади та продовжує жити навіть після того, як замовкає голос її автора.

Коли: 25 липня. Відкриття дверей – 17:30, початок концерту – 19:00.

Де: мультипростір "Де, Що, Інше", м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1 (за першим павільйоном ВДНГ).

Для гостей передбачене укриття у першому павільйоні ВДНГ.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням.

Акредитація на концерт.