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Український бюджет отримав ще 117 мільйонів від FAVBET. Компанія вчергове сплатила за ліцензію

Український бюджет отримав ще 117 мільйонів від FAVBET. Компанія вчергове сплатила за ліцензію

ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет" сплатила ще 117 мільйонів гривень ліцензійних платежів у державний  бюджет України. 

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Поточна ситуація в економіці вимагає консолідації всіх українських бізнесів, незалежно від галузі. Це передбачає спільну роботу в гуманітарній площині, підтримку армії, а головне – наповнення бюджету шляхом прозорої діяльності й своєчасної сплати податків. Як відповідальна компанія та один з лідерів ринку, цього року FAVBET не лише здійснює регулярні ліцензійні платежі, але й збільшує обсяги ліцензування свої діяльності, щоб підтримувати національну економіку під час війни та наближати нашу перемогу", – коментує CLO компанії FAVBET Михайло Приходько. 

Крім того, у жовтні поточного року компанія також сплатила 23,4 млн грн за подовження ще однієї з ліцензій.

Відповідно до чинного законодавства України, грошові надходження від сплати ліцензій у сфері азартних ігор надходять до державного та місцевих бюджетів,  а також через спеціальний держфонд спрямовуються на підтримку медицини, культури, освіти та інших суспільно важливих напрямів, які часто відчувають нестачу фінансування, особливо в умовах війни. 

Нагадаємо, що FAVBET – міжнародна компанія, заснована у 1999 році в Україні. Працює за міжнародними та регіональними ліцензіями в Україні, Хорватії та Румунії. Понад 20 років компанія займається розвитком професійного та аматорського спорту в Україні, реалізує благодійні ініціативи через благодійний фонд FAVBET Foundation, який з 24 лютого зосередився на підтримці та забезпеченні ЗСУ. Компанія оперує в сфері ставок на спорт, онлайн-казино, кіберспортивних ігор, а також розвиває сферу спортивних розваг.

Автор:
Світлана Манько