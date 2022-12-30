Український бюджет отримав ще 117 мільйонів від FAVBET. Компанія вчергове сплатила за ліцензію

ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет" сплатила ще 117 мільйонів гривень ліцензійних платежів у державний бюджет України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Поточна ситуація в економіці вимагає консолідації всіх українських бізнесів, незалежно від галузі. Це передбачає спільну роботу в гуманітарній площині, підтримку армії, а головне – наповнення бюджету шляхом прозорої діяльності й своєчасної сплати податків. Як відповідальна компанія та один з лідерів ринку, цього року FAVBET не лише здійснює регулярні ліцензійні платежі, але й збільшує обсяги ліцензування свої діяльності, щоб підтримувати національну економіку під час війни та наближати нашу перемогу", – коментує CLO компанії FAVBET Михайло Приходько.

Крім того, у жовтні поточного року компанія також сплатила 23,4 млн грн за подовження ще однієї з ліцензій.

Відповідно до чинного законодавства України, грошові надходження від сплати ліцензій у сфері азартних ігор надходять до державного та місцевих бюджетів, а також через спеціальний держфонд спрямовуються на підтримку медицини, культури, освіти та інших суспільно важливих напрямів, які часто відчувають нестачу фінансування, особливо в умовах війни.

Нагадаємо, що FAVBET – міжнародна компанія, заснована у 1999 році в Україні. Працює за міжнародними та регіональними ліцензіями в Україні, Хорватії та Румунії. Понад 20 років компанія займається розвитком професійного та аматорського спорту в Україні, реалізує благодійні ініціативи через благодійний фонд FAVBET Foundation, який з 24 лютого зосередився на підтримці та забезпеченні ЗСУ. Компанія оперує в сфері ставок на спорт, онлайн-казино, кіберспортивних ігор, а також розвиває сферу спортивних розваг.