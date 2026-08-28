Український фільм «Соліст» представлять на Одеському кінофестивалі

З 27 серпня по 4 вересня у Києві пройде 17-й Одеський кінофестиваль. Однією з прем’єр фестивалю стане повнометражна драма «Соліст» режисера Сергія Сторожева, робота над якою тривала близько десяти років.

«Соліст» — це драма від режисера Сергія Сторожева, прем’єра якої відбудеться на Одеському кінофестивалі у Києві. У центрі сюжету цинічний актор провінційного театру Лев. Після звільнення з роботи він погоджується зіграти роль пацієнта психіатричної лікарні. Своєю чергою студенти-медики мають викрити «хворого» під час іспитів. Однак знайомство з мешканцями лікарні та жорстокими порядками закладу перевертає життя актора з ніг на голову.

У картині зіграли Олександр Ярема, Ірина Мак, Сергій Деньга, Марина Кошкіна та інші українські актори. Продюсерами стрічки виступили Артем Колюбаєв і Тарас Босак.

Історія фільму «Соліст»

За словами режисера робота над фільмом тривала близько 10 років, від задуму до створення. Основою для сюжету стала реальна історія, яку Сергію Сторожеву розповів польський режисер Кшиштоф Зануссі. Згодом вона перетворилася на сценарій до ігрового фільму.

У 2021 році проєкт переміг у 17-му конкурсному відборі Держкіно в категорії авторських фільмів. Знімальний процес мав розпочатися невдовзі після цього, однак його відклали через повномасштабне вторгнення. Приблизно за півтора року команда змогла відновити роботу, завершити зйомки й монтаж. Фестивальна прем’єра стрічки відбудеться 30 серпня у кінотеатрі «Жовтень» в рамках Одеського кінофестивалю.

«Це кіно, після якого глядачу складно буде піти з кінотеатру байдужим», — коментує режисер та сценарист Сергій Сторожев.

Інші роботи Сторожева

Окрім художнього кіно, Сторожев також працював над документальною стрічкою «Сталеві птахи», присвяченою одній із найризикованіших спецоперацій Сил оборони України під час битви за Маріуполь. Фільм розкриває маловідомі подробиці прориву українських гелікоптерів до заблокованої російськими військами «Азовсталі» навесні 2022 року. Своїми свідченнями у стрічці поділилися безпосередні учасники та організатори операції, зокрема Валерій Залужний, Кирило Буданов, командири «Азову», військові льотчики й члени екіпажів.

Серед інших робіт молодого режисера такі картини як «Мистецтво в тіні війни», «Присвячення Єві», «Моє кіно», а також новий фільм «Сплутані», що зараз на етапі постпродакшну.

«Сплутані» — документальна стрічка про шлях рибальських сіток від іноземних портів до українських окопів, бліндажів і військової техніки. На фронті антидронові сітки створюють так звані «коридори життя». Вони заплутують FPV-дрони та допомагають захистити українських військових, евакуаційні маршрути і логістику. Створення картини фінансують Артем Колюбаєв, голова правління Кіноспілки, та засновник «Фундації Течія» Олег Крот, які безпосередньо займаються доставкою сіток військовим. Автори планують представити «Сплутані» на міжнародних фестивалях, щоб сприяти подальшій підтримці України.