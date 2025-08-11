- Категорія
Умивальники та раковини Villeroy & Boch – поєднання елегантності та інновацій
Бренд Villeroy & Boch вже понад два століття є синонімом бездоганної якості, інноваційних технологій та вишуканого дизайну у світі сантехніки. Особливе місце в асортименті компанії займають умивальники та раковини преміум-класу, які гармонійно поєднують стиль, функціональність і довговічність.
Особливості умивальників та раковин Villeroy & Boch
- Високоякісні матеріали – використання фірмової санітарної кераміки та інноваційного матеріалу TitanCeram, що забезпечує високу міцність та стійкість до пошкоджень.
- Елегантний дизайн – широкий вибір форм та кольорових рішень, від класики до мінімалізму.
- Інноваційні покриття – технології CeramicPlus для легкого очищення та збереження блиску протягом багатьох років.
- Різноманітність монтажу – моделі для підвісного, накладного, вбудованого та стільничного встановлення.
Типи умивальників та раковин Villeroy & Boch
- Накладні умивальники – ідеальні для сучасних інтер’єрів, встановлюються на стільницю або меблі.
- Вбудовані раковини – створюють єдину площину зі стільницею, забезпечуючи мінімалістичний вигляд.
- Підвісні моделі – економія простору та легкість у прибиранні.
- Комплекти з тумбами – готові рішення для ванної кімнати з оптимальним використанням простору.
Порівняльна таблиця популярних матеріалів
|Матеріал
|Переваги
|Недоліки
|Санітарна кераміка
|Довговічність, стійкість до подряпин, легкий догляд
|Може розбитися при сильному ударі
|TitanCeram
|Надзвичайна міцність, дозволяє створювати тонкі стінки та складні форми
|Вища ціна у порівнянні з керамікою
Чому варто обрати умивальники Villeroy & Boch
- Німецька якість та традиції з 1748 року.
- Сучасні технології виробництва.
- Гарантія довговічності та збереження зовнішнього вигляду.
- Рішення для будь-яких інтер’єрів – від класики до ультрасучасного дизайну.
Де купити умивальники та раковини Villeroy & Boch в Україні
Умивальники та раковини Villeroy & Boch – це не просто елемент ванної кімнати, а стильний акцент, який підкреслить ваш смак та рівень комфорту. Інвестуючи в продукцію цього бренду, ви отримуєте естетику, функціональність та надійність на довгі роки.