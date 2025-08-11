Умивальники та раковини Villeroy & Boch – поєднання елегантності та інновацій

Бренд Villeroy & Boch вже понад два століття є синонімом бездоганної якості, інноваційних технологій та вишуканого дизайну у світі сантехніки. Особливе місце в асортименті компанії займають умивальники та раковини преміум-класу, які гармонійно поєднують стиль, функціональність і довговічність.

Особливості умивальників та раковин Villeroy & Boch

Високоякісні матеріали – використання фірмової санітарної кераміки та інноваційного матеріалу TitanCeram, що забезпечує високу міцність та стійкість до пошкоджень.

– використання фірмової санітарної кераміки та інноваційного матеріалу TitanCeram, що забезпечує високу міцність та стійкість до пошкоджень. Елегантний дизайн – широкий вибір форм та кольорових рішень, від класики до мінімалізму.

– широкий вибір форм та кольорових рішень, від класики до мінімалізму. Інноваційні покриття – технології CeramicPlus для легкого очищення та збереження блиску протягом багатьох років.

– технології CeramicPlus для легкого очищення та збереження блиску протягом багатьох років. Різноманітність монтажу – моделі для підвісного, накладного, вбудованого та стільничного встановлення.

Типи умивальників та раковин Villeroy & Boch

Накладні умивальники – ідеальні для сучасних інтер’єрів, встановлюються на стільницю або меблі. Вбудовані раковини – створюють єдину площину зі стільницею, забезпечуючи мінімалістичний вигляд. Підвісні моделі – економія простору та легкість у прибиранні. Комплекти з тумбами – готові рішення для ванної кімнати з оптимальним використанням простору.

Порівняльна таблиця популярних матеріалів

Матеріал Переваги Недоліки Санітарна кераміка Довговічність, стійкість до подряпин, легкий догляд Може розбитися при сильному ударі TitanCeram Надзвичайна міцність, дозволяє створювати тонкі стінки та складні форми Вища ціна у порівнянні з керамікою

Чому варто обрати умивальники Villeroy & Boch

Німецька якість та традиції з 1748 року.

Сучасні технології виробництва.

Гарантія довговічності та збереження зовнішнього вигляду.

Рішення для будь-яких інтер’єрів – від класики до ультрасучасного дизайну.

Де купити умивальники та раковини Villeroy & Boch в Україні

Офіційним дистриб’ютором продукції Villeroy & Boch в Україні є інтернет-магазин Villeroy & Boch Тут ви знайдете широкий вибір умивальників, раковин та іншої сантехніки преміум-класу за найкращими цінами з гарантією якості.

Умивальники та раковини Villeroy & Boch – це не просто елемент ванної кімнати, а стильний акцент, який підкреслить ваш смак та рівень комфорту. Інвестуючи в продукцію цього бренду, ви отримуєте естетику, функціональність та надійність на довгі роки.