Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,48

41,39

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини компаній
Дата публікації

Умивальники та раковини Villeroy & Boch – поєднання елегантності та інновацій

Умивальники та раковини Villeroy & Boch – поєднання елегантності та інновацій
Умивальники та раковини Villeroy & Boch – поєднання елегантності та інновацій

Бренд Villeroy & Boch вже понад два століття є синонімом бездоганної якості, інноваційних технологій та вишуканого дизайну у світі сантехніки. Особливе місце в асортименті компанії займають умивальники та раковини преміум-класу, які гармонійно поєднують стиль, функціональність і довговічність.

Особливості умивальників та раковин Villeroy & Boch

  • Високоякісні матеріали – використання фірмової санітарної кераміки та інноваційного матеріалу TitanCeram, що забезпечує високу міцність та стійкість до пошкоджень.
  • Елегантний дизайн – широкий вибір форм та кольорових рішень, від класики до мінімалізму.
  • Інноваційні покриття – технології CeramicPlus для легкого очищення та збереження блиску протягом багатьох років.
  • Різноманітність монтажу – моделі для підвісного, накладного, вбудованого та стільничного встановлення.

Типи умивальників та раковин Villeroy & Boch

  1. Накладні умивальники – ідеальні для сучасних інтер’єрів, встановлюються на стільницю або меблі.
  2. Вбудовані раковини – створюють єдину площину зі стільницею, забезпечуючи мінімалістичний вигляд.
  3. Підвісні моделі – економія простору та легкість у прибиранні.
  4. Комплекти з тумбами – готові рішення для ванної кімнати з оптимальним використанням простору.

Порівняльна таблиця популярних матеріалів

Матеріал Переваги Недоліки
Санітарна кераміка Довговічність, стійкість до подряпин, легкий догляд Може розбитися при сильному ударі
TitanCeram Надзвичайна міцність, дозволяє створювати тонкі стінки та складні форми Вища ціна у порівнянні з керамікою

Чому варто обрати умивальники Villeroy & Boch

  • Німецька якість та традиції з 1748 року.
  • Сучасні технології виробництва.
  • Гарантія довговічності та збереження зовнішнього вигляду.
  • Рішення для будь-яких інтер’єрів – від класики до ультрасучасного дизайну.
Фото 2 — Умивальники та раковини Villeroy & Boch – поєднання елегантності та інновацій

Де купити умивальники та раковини Villeroy & Boch в Україні

Офіційним дистриб’ютором продукції Villeroy & Boch в Україні є інтернет-магазин Villeroy & Boch  Тут ви знайдете широкий вибір умивальників, раковин та іншої сантехніки преміум-класу за найкращими цінами з гарантією якості.

Умивальники та раковини Villeroy & Boch – це не просто елемент ванної кімнати, а стильний акцент, який підкреслить ваш смак та рівень комфорту. Інвестуючи в продукцію цього бренду, ви отримуєте естетику, функціональність та надійність на довгі роки.