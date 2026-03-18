User flow стає фактором розвитку онлайн-кредитування: досвід фінтех-компанії MrMoney

Ринок онлайн-кредитування в Україні за останнє десятиліття пройшов шлях від простих сервісів швидкої видачі коштів до повноцінних фінтех-платформ із складною IT-архітектурою. Якщо раніше головною конкурентною перевагою була швидкість переказу коштів, то сьогодні на перший план виходить інший фактор — user flow, тобто логіка взаємодії користувача з сервісом.

Фінансова компанія ТОВ «М-р МАНІ» (MrMoney) працює на ринку онлайн-кредитування майже десять років. За цей час компанія створила власну програмну платформу, яка покриває практично всі процеси — від обробки заявки клієнта до управління кредитним портфелем.

Саме досвід власної розробки дозволив компанії наприкінці минулого року повністю оновити клієнтський кабінет і переосмислити логіку взаємодії клієнта із сервісом.

Власна IT-платформа як стратегічне рішення

За словами директора компанії Андрія Матвійчука, відмова від готових програмних рішень і створення власної системи була свідомим стратегічним вибором.

«З одного боку, використання стороннього програмного забезпечення дозволяє швидше запускати окремі функції аб продукти. Але власна розробка завжди більш надійна і головне — дозволяє гнучко адаптувати систему під будь-які бізнес-процеси та потреби клієнтів», — зазначає він.

За словами представників компанії, власне програмне забезпечення дозволяє не лише змінювати дизайн інтерфейсу, а й оптимізувати внутрішню логіку обробки заявок, що безпосередньо впливає на швидкість отримання кредитного рішення.

Як змінювались вимоги клієнтів

Коли ринок кредитів онлайн лише починав формуватися, користувачі фактично не звертали уваги на складність процесу оформлення заявки. Головним було отримати кошти швидко.

Згодом ситуація змінилася.

Зі зростанням конкуренції на ринку фінансові компанії почали пропонувати приблизно однакову швидкість розгляду заявки. У результаті саме зручність сервісу стала новою конкурентною перевагою.

Серед факторів, які сьогодні визначають якість онлайн-сервісу:

• кількість дій, які потрібно виконати користувачу;• швидкість отримання кредитного рішення;• зрозумілість інтерфейсу;• прозорість умов кредиту.

Саме ці фактори і формують user flow — послідовність кроків, які проходить клієнт від моменту заходу на сайт до отримання кредиту.

Чому компанії довелося змінити логіку заявки

Попередня версія клієнтського кабінету MrMoney працювала стабільно і технічно бездоганно, однак поступово стало зрозуміло, що вона вже не відповідає сучасним очікуванням користувачів.

«Старий кабінет працював добре і стабільно, але вже вичерпав себе з точки зору зручності. Ми побачили, що клієнтам потрібно максимально швидко отримувати кредитне рішення, а вже після цього заповнювати решту інформації», — пояснює Андрій Матвійчук.

Саме тому в новій версії кабінету компанія змінила підхід до подачі заявки.

Раніше клієнт мав одразу заповнювати повну анкету. Тепер для отримання первинного рішення достатньо лише семи базових полів, які дозволяють системі провести автоматичний скоринг.

Якщо рішення позитивне, користувач може додати відсутню інформацію вже на наступному етапі — перед підписанням кредитного договору.

Швидкість прийняття рішення зросла більш ніж удвічі

Оптимізація user flow дозволила суттєво скоротити час взаємодії клієнта із сервісом.

За даними компанії:

• середній час від реєстрації до отримання кредитного рішення зменшився з приблизно 5 хвилин до 2 хвилин;• зменшилась кількість незавершених заявок;• покращилась конверсія клієнтського кабінету.

Такі зміни підтверджують тенденцію, яка характерна для всього фінтех-ринку: навіть, незначне спрощення процесу оформлення може суттєво вплинути на поведінку користувачів.

Новий підхід до кредитного договору

Ще одним нововведенням у клієнтському кабінеті стала коротка структурована вижимка ключових умов кредитного договору.

У компанії визнають: хоча кредитний договір є важливою юридичною частиною будь-якої фінансової операції, на практиці далеко не всі користувачі читають його повністю.

Тому поряд із повним текстом договору клієнт отримує короткий перелік основних умов:

• процентна ставка;• строк кредиту;• загальна вартість кредиту;• порядок погашення;• наслідки прострочення.

Такий підхід дозволяє користувачу швидко зрозуміти ключові параметри кредиту ще до моменту підписання договору.

Простота як головна цінність сервісу

Попри технологічні зміни, у MrMoney свідомо зберегли головний принцип побудови клієнтського сервісу — простоту.

«Наш особистий кабінет завжди був максимально простим. Саме за цю простоту клієнти нас цінують. Тому під час оновлення ми намагалися не ускладнювати інтерфейс, а навпаки — зробити його ще більш зрозумілим, іноді навіть всупереч сучасним дизайн-рішенням», — говорить Андрій Матвійчук.

User flow як новий стандарт фінтех-ринку

Досвід фінансових компаній показує, що сучасний клієнт очікує від онлайн-сервісів максимально швидкої та простої взаємодії.

Саме тому оптимізація user flow стає одним із головних напрямків розвитку фінтех-продуктів.

І якщо ще кілька років тому ключовою перевагою онлайн-кредитування була швидкість переказу коштів, то сьогодні не менш важливим фактором стає зручність користування сервісом.

Як показує досвід MrMoney, навіть невеликі зміни у логіці взаємодії користувача з платформою можуть суттєво впливати на ефективність сервісу та темпи зростання клієнтської бази.

ТОВ «М-р МАНІ» (mrmoney.com.ua) • Код ЄДРПОУ: 40660160• Свідоцтво про реєстрацію фінансової компанії: Серія ФК, №885, р.№13103605• Ліцензія на право надання фінансової послуги «Надання коштів та банківських металів у кредит», згідно витягу з ДРФУ НБУ, згідно листа №27-0026/19673 від 13.03.2024р.