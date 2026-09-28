Ваш бізнес уже виріс з одного мобільного номера: 5 ознак, що час змінювати телефонію

Один мобільний номер на сайті, один телефон і один менеджер, який приймає всі дзвінки, — цілком робоча схема на старті. Але разом із бізнесом зростає і кількість звернень. У певний момент звичний номер уже не допомагає команді, а створює чергу з пропущених викликів, загублених контактів і клієнтів, яким так і не передзвонили.

Як зрозуміти, що компанії потрібен не ще один смартфон, а повноцінна корпоративна телефонія поділились експерти Stream Telecom.

1. Клієнти чують «зайнято»

Якщо менеджер уже розмовляє, наступний клієнт не може додзвонитися. Особливо гостро це відчувається після запуску реклами, під час акцій або сезонного зростання попиту: звернень стає більше, але номер не справляється з навантаженням.

Багатоканальний номер дозволяє приймати кілька дзвінків одночасно й розподіляти їх між вільними працівниками.

2. Усі дзвінки залежать від однієї людини

Менеджер відійшов, захворів або пішов у відпустку — разом із ним тимчасово «зникає» і зв’язок із клієнтами. Колеги не бачать вхідних викликів та не можуть швидко підхопити розмову.

Корпоративний номер працює на компанію, а не на окремого працівника. Дзвінки можна спрямовувати на всю команду, конкретний відділ або резервного менеджера.

3. Робочі контакти залишаються в особистому телефоні

Історія дзвінків, номери клієнтів і домовленості зберігаються на пристрої менеджера. Через це колегам доводиться з’ясовувати, хто спілкувався з клієнтом і про що домовилися. Після звільнення працівника частина інформації може бути втрачена.

Інтеграція телефонії з CRM допомагає зберігати історію звернень у системі компанії та продовжувати роботу з клієнтом без пошуку інформації в особистих телефонах.

4. Керівник не бачить, що відбувається з дзвінками

Звичайний мобільний показує лише журнал викликів. Він не відповідає на важливі для бізнесу запитання:

скільки дзвінків надійшло протягом дня;

які звернення залишилися без відповіді;

хто з менеджерів прийняв дзвінок;

скільки тривала розмова;

чи передзвонили клієнту.

Корпоративна телефонія дає статистику, за якою можна оцінити навантаження команди та знайти причини пропущених звернень.

5. Бізнес уже працює в кількох містах або країнах

Компанія може давно продавати по всій Україні, але залишати на сайті номер, прив’язаний до одного регіону чи працівника. Для масштабування доречні інші рішення:

міські номери — для локальної присутності в потрібному регіоні;

— для локальної присутності в потрібному регіоні; номер 0800 — для єдиної лінії по Україні з безкоштовними дзвінками для клієнтів;

— для єдиної лінії по Україні з безкоштовними дзвінками для клієнтів; міжнародні номери — для роботи з аудиторією в інших країнах;

— для роботи з аудиторією в інших країнах; мобільні SIP-номери — для команд, яким важливий звичний мобільний формат без прив’язки до однієї SIM-картки.

Що пропонує Stream Telecom

Коли номер стає частиною системи

УStream Telecom можна підібрати номер відповідно до географії, кількості дзвінків і структури команди, а потім підключити його до Віртуальної АТС.

Разом із корпоративним номером бізнес отримує:

єдину лінію для всієї команди — незалежно від того, де працюють менеджери;

— незалежно від того, де працюють менеджери; розподіл дзвінків між працівниками, відділами або філіями;

між працівниками, відділами або філіями; черги та переадресацію , якщо відповідальний менеджер зайнятий;

, якщо відповідальний менеджер зайнятий; запис розмов і статистику для контролю прийнятих та пропущених викликів;

для контролю прийнятих та пропущених викликів; інтеграцію з CRM, щоб зберігати історію звернень у системі компанії.

14 днів безкоштовного тестування

Віртуальну АТС Stream Telecom можна протестувати безкоштовно протягом 14 днів. За цей час команда зможе налаштувати маршрути дзвінків, підключити працівників і перевірити роботу черг, записів та статистики на реальних зверненнях.

Коли одного мобільного номера вже недостатньо, не обов’язково розподіляти клієнтські дзвінки між новими SIM-картками. Один корпоративний номер і правильно налаштована телефонія дають команді спільну точку контакту та допомагають не залишати звернення без відповіді.