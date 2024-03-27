ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Тип
Пресреліз Пресреліз
Категорія
Новини компаній
Дата публікації

Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України

Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
Фото: Міністерство молоді та спорту України

У березні в Олімпійському домі відбулася зустріч членів "Національної платформи доброчесності спорту" із представниками Федерації бадмінтону України. Захід присвятили питанням розвитку чесного спорту та протидії корупції у спортивних змаганнях.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронювати участь

Ключовими темами, які протягом події обговорювали фахівці Мінмолодьспорту, НОК України та Федерації бадмінтону України, стали  ризики та проблеми маніпуляцій у спортивних змаганнях національного й міжнародного рівня, а також дії МОК та НОК України щодо їх запобігання. 

Фото 2 — Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
Фото: Міністерство молоді та спорту України

Співробітники Федерації також поділились своїм досвідом впровадження кращих світових практик у забезпеченні чистоти спорту, а представники "Платформи доброчесності спорту" детально розповіли про діяльність платформи та наявні механізми сповіщення про маніпуляції.

Учасники заходу домовились про майбутню співпрацю та проведення спільних інформаційно-освітніх заходів для молодого покоління бадмінтоністів.

"Вдячна учасникам за плідну дискусію та готовність продовжувати спільну роботу в цьому напрямі. Сьогодні Національна платформа послідовно втілює положення Маколінської конвенції проти маніпулювання спортивними змаганнями, і такі події — чудовий інструмент для перетворення ідей на реальні кроки з очищення українського спорту та підтримки спортивної етики", — каже начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Мінмолодьспорту та голова "Національної платформи доброчесності спорту" Наталія Радчук.

Фото 3 — Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
Фото: Міністерство молоді та спорту України

Міжвідомча робоча група "Національна платформа доброчесності  спорту" —  консультативно-дорадчий орган Мінмолодьспорту з представників НОК України, Національної поліції, НАЗК, КРАІЛ, УАФ та гемблінгових операторів.

Минулого року партнером платформи стала компанія FAVBET. Компанія забезпечує підтримку заходам платформи, а також бере участь в обміні інформацією щодо підозрілих матчів та результатів.

Протягом 2023 року за сприяння FAVBET пройшла зустріч фахівців платформи з представниками федерацій з ігрових видів спорту, а також перша спільна подія з Федерацією хокею України. Її присвятили презентації антикорупційних напрацювань, а також затвердженню плану заходів з промотування принципів доброчесності спорту у 2024 році.

FAVBET — один з найбільших спонсорів національного спорту. Компанія є партнером Федерації хокею України й Федерації баскетболу України, а також низки футбольних клубів, спонсорує талановитих спортсменів, а також підтримує розвиток дитячого спорту через благодійний фонд Favbet Foundation.

Автор:
Світлана Манько