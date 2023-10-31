У бурхливому потоці міського життя неможливо передбачити, коли дорожня пригода стане частиною вашого дня. Але з надійним помічником, здатним надати професійну юридичну допомогу будь-якої хвилини, водій почувається набагато впевненіше. У світі, де швидкість – ключовий фактор, компанія Атлант 24 виступає як надійний провідник у складному лабіринті дорожніх правил та юридичних нюансів, допомагаючи водіям, що потрапили в біду, телефоном в реальному часі в режимі 24/7.

Автовласники, співробітники відомчих автопарків, далекобійники, які купили пакети послуг Атлант 24, завжди впевнені, що їх голос буде почутий, а проблема, що виникла, вирішиться оперативно і професійно. Фахівці Атлант 24 і вдень, і вночі готові допомогти розібратися в нюансах оформлення документів при ДТП, проходження техогляду, купівлі/продажу транспортного засобу а також нададуть допомогу та консультації при зупинці поліцією. Атлант 24 став найкращим другом водіїв, роблячи їх шлях безпечним та впевненим.

За 5 років присутності Атлант 24 на ринку юридичних послуг для водіїв клієнтами компанії стало понад 34 тисячі осіб. Таке стало можливим лише завдяки високому професіоналізму співробітників компанії, серед яких:

1. Досвідчені юристи, що спеціалізуються на всіх аспектах автоправа, професіонали своєї справи

2. Менеджери продажів, що пропонують численні продукти Атлант 24 у телефонному режимі.

Які аспекти діяльності висвітлюють співробітники Атлант 24 у своїх відгуках про роботу

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Потрібно чесно визнати, що зустрічаються і не дуже приємні відгуки про роботу в Атлант 24. Робота на телефоні, необхідність спілкуватися щодня з десятками незнайомих людей – вид діяльності, який підходить далеко не кожному. Є співробітники, які йдуть вже за місяць після працевлаштування, а своє роздратування висловлюють на сторінках сайтів відгуків. Однак позитивних відгуків про роботу в Атлант 24 все ж таки набагато більше, що є показником гарної постановки справи в компанії та високої якості запропонованих юридичних продуктів.