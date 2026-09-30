Власник XRP заробляє 500 доларів на день на виробництві сонячної енергії

XRP дедалі частіше використовується не лише як цифровий актив для зберігання та переказу коштів. Завдяки розвитку цифрових платформ власники XRP отримують нові способи участі в реальних енергетичних проєктах. Через Lake Energy користувачі можуть використовувати XRP для участі в проєктах сонячної енергетики без необхідності самостійно купувати панелі, будувати електростанції чи займатися їх обслуговуванням. Залежно від умов конкретного проєкту потенційний дохід може сягати 500 доларів США на день.

Зелена енергетика вступає у фазу стрімкого розширення

У 2025 році відновлювані джерела енергії вже забезпечують близько 34% світового виробництва електроенергії. У міру стрімкого розвитку штучного інтелекту, дата-центрів, електромобілів та електрифікації промисловості глобальний попит на електроенергію входить у новий етап зростання, а потреба в сонячній і вітровій енергетиці, системах зберігання енергії та електромережевій інфраструктурі продовжуватиме збільшуватися.

Водночас світовий капітал дедалі активніше спрямовується в цей сектор. За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), у 2025 році глобальні інвестиції в енергетику, за прогнозами, сягнуть приблизно 3,3 трлн доларів США, з яких близько 2,2 трлн доларів США припадатиме на чисту енергетику — приблизно вдвічі більше, ніж інвестиції у викопне паливо.

Від зростаючого попиту на електроенергію до трильйонних інвестицій — зелена енергетика поступово переходить від ролі доповнення до традиційної енергетики до одного з ключових елементів глобальної енергетичної системи. Трансформація енергетичної структури, яка може тривати десятиліттями, вже розпочалася, і сьогодні ми все ще перебуваємо на важливому етапі розвитку цього довгострокового тренду.

Як взяти участь у проєктах зеленої енергетики через Lake Energy?

Крок 1: Зареєструйте обліковий запис

Перейдіть на платформу Lake Energy та створіть обліковий запис.

Після реєстрації нові користувачі можуть отримати відповідні бонуси для нових користувачів згідно з чинними правилами акцій платформи.

Крок 2: Оберіть проєкт зеленої енергетики

Користувачі можуть переглядати на платформі різні типи проєктів зеленої енергетики. Для кожного проєкту відображається відповідна інформація, умови участі, термін та інші пов’язані відомості.

Крок 3: Переглядайте роботу проєкту та дохід

Після запуску проєкту користувачі можуть через платформу Lake Energy переглядати статус проєкту, його прогрес та відповідні записи у своєму обліковому записі.

Дохід, отриманий від проєкту, розраховується та виплачується відповідно до умов конкретного проєкту, а користувачі можуть переглядати відповідні записи у своєму обліковому записі.

Про Lake Energy

Lake Energy була заснована у 2020 році та спеціалізується на розробці, будівництві й експлуатації інфраструктури відновлюваної енергетики. Діяльність компанії охоплює сонячну, вітрову та гідроенергетику, а також участь у розробці та будівництві проєктів відновлюваної енергетики на таких ринках, як Китай, Бразилія та Казахстан.

Спираючись на свій бізнес у сфері фізичної енергетичної інфраструктури, Lake Energy через цифрову платформу з’єднує проєкти зеленої енергетики з учасниками з усього світу, даючи більшій кількості людей можливість дізнаватися про розвиток нової енергетичної інфраструктури та брати в ньому участь.

Особливості платформи Lake Energy

1. Просто та ефективно

Користувачам не потрібно самостійно купувати, встановлювати та обслуговувати складне обладнання для нової енергетики. Через цифрову платформу вони можуть знайомитися з різними типами проєктів зеленої енергетики та брати в них участь.

2. Комплексне цифрове управління

Через платформу Lake Energy користувачі можуть в одному місці переглядати інформацію про проєкти, їхній статус, записи про участь та відповідну інформацію про доходи, що робить участь у проєктах нової енергетики та управління ними зручнішими.

3. Сервіс 24/7

Lake Energy надає цілодобову підтримку клієнтів, допомагаючи користувачам у всьому світі з питаннями щодо облікових записів, проєктів та використання платформи.

4. Підтримка різних цифрових активів і валют

Lake Energy поєднує зелену енергетику з цифровими фінансами та, залежно від регіону й конкретного проєкту, підтримує різні способи участі, включаючи такі цифрові активи, як BTC, ETH, XRP, USDT та USDC.

Зробити енергетичний перехід можливістю для більшої кількості людей

Lake Energy прагне стати платформою, що поєднує інфраструктуру нової енергетики, цифрові технології та учасників з усього світу.

Ми віримо, що енергетична система майбутнього має бути не лише чистішою, а й більш відкритою.

Завдяки подальшому розвитку інфраструктури нової енергетики, включаючи сонячну, вітрову, гідроенергетику та системи зберігання енергії, а також ширшому застосуванню цифрових технологій в енергетичній галузі, дедалі більше людей матимуть можливість дізнаватися про глобальний розвиток зеленої енергетики, брати в ньому участь і підтримувати його.

Lake Energy прагне знизити бар’єри для участі окремих осіб у проєктах нової енергетики, щоб зелена енергетика перестала бути сферою лише великих енергетичних компаній та професійних установ і стала новою інфраструктурною економікою, доступною для ширшого кола звичайних людей.

Епоха нової енергетики вже настала.

Lake Energy прагне разом із користувачами по всьому світу сприяти розвитку зеленої енергетики та водночас досліджувати довгострокову цінність, яку створює енергетична інфраструктура.

«Настав час припинити спалювати нашу планету й почати інвестувати в багаті відновлювані джерела енергії, які нас оточують».

— Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, квітень 2022 року

Офіційний сайт: lakeenergy.com

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