Всесвіт в тобі: у Києві пройде другий фестиваль візуальних технологій UART MEDIA FEST

Багатофункціональний комплекс Gulliver у співпраці з міжнародною компанією Meet Future анонсують другий міжнародний медіа-арт фестиваль UART MEDIA FEST, який відбудеться 5 жовтня у самому серці Києві. Твори талановитих дизайнерів зі всього світу покажуть на найбільших фасадних екранах Європи.

З 5 серпня відкривається реєстрація на участь українських та міжнародних митців в UART MEDIA FEST. Дедлайн подачі заявок – 5 вересня. Фінал з показом робіт учасників на медіаекранах БФК Gulliver відбудеться 5 жовтня.

Участь у фестивалі проходить на конкурсній основі в двох напрямках. Зокрема, tech-heavy media-art – контент від топових production-груп і студій, а також digital & cryptoart – роботи від представників цифрової та криптоталановитої молоді, переважно окремі митці.

Щоб взяти участь у конкурсі:

детально ознайомтесь з умовами участі

заповніть заявку на участь на сайті

ознайомтесь з технічними характеристиками найбільшого екрану у Європі

підготуйте конкурсну роботу та надайте організаторам до 5 вересня 2024 року

Переможці, яких визначать імениті представники індустрії, отримають гранти на подальший розвиток своїх проєктів. 2 переможці конкурсу UART MEDIA FEST отримають винагороду у розмірі 3000$ у номінації за найкращу відероботу і $1000 за NFT та можливість співпраці з MEET FUTURE, тобто можливість представляти свої роботи на найбільших медіа-майданчиках світу.

Фото: Gulliver

Креативні студії чи окремі дизайнери можуть подавати свої вже готові відеороботи або створити контент спеціально під фестиваль.

Тема другого UART MEDIA FEST – всесвіт в кожному. Детальніше про участь і умови за посиланням.

"ТРЦ Gulliver завжди прагне бути на передовій культурних і соціальних подій. Ми раді, що змогли організувати такий інноваційний фестиваль, який підтверджує наш статус провідного культурного осередку столиці. Разом з партнерами MEET FUTURE продовжуємо писати креативну історію країни, розповідаючи про наші безмежні можливості", – коментує директорка з маркетингу ТРЦ Катерина Жураківська.

Організаційним та виконавчим партнером фестивалю UART MEDIA FEST стала міжнародна компанія MEET FUTURE, експерт та трендсеттер у інноваційних технологіях та заходах.

Фестиваль стане частиною великого святкування Дня народження ТРЦ Gulliver, якому у жовтні виповнюється 11 років.

UART MEDIA FEST вперше в історії України здобув перемогу в 14-му випуску Eventex Awards 2024, найпрестижнішої світової нагороди у сфері подій та маркетингу вражень.

Як це було

Нагадаємо, фестиваль став першою подією такого масштабу в Україні, що відбулася у жовтні 2023 року на честь 10-річчя торгово-розважального центру Gulliver. Фестиваль об'єднав інноваційні відеороботи учасників зі всього світу, які демонструвалися на найбільших екранах Європи, розташованих на фасаді Gulliver. Цей захід став відправною точкою для нового формату культурних подій у країні, поєднуючи традиційне сучасне мистецтво та цифрові інструменти майбутнього.

Фото: Gulliver

Фестиваль привернув увагу як національної, так і міжнародної аудиторії, зібравши 22 художників з різних куточків світу. Роботи учасників побачили більше 1000 людей протягом офлайн-заходу та більше 4000 глядачів онлайн-трансляції. Учасники змагалися у двох головних категоріях: технологічно складний медіа-арт та цифрове мистецтво, включаючи роботи у форматі NFT. Усі роботи вирізнялися унікальним стилем та концепцією, проте були об'єднані спільною темою – "світло в кожному".