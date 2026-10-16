Як агенція Prestige Talent Partners змінила ключовий напрям роботи на рекрутинг і досягла топових результатів

За даними звіту LinkedIn The Future of Recruiting, 51% рекрутерів називають «розуміння бізнесу» однією з ключових навичок у своїй професії. Щоб знайти відповідного фахівця, оцінювати досвід та особистісні якості — недостатньо. Куди важливіше розуміти цілі, завдання, які стоять перед ним та результати, які від нього очікують. Таких принципів дотримується й рекрутингова агенція Prestige Talent Partners.

Команда тривалий час працювала у digital, а практичний досвід директора агенції, Волинця Дмитра Олексійовича, у рекрутингу допоміг сформувати власний підхід до пошуку спеціалістів — з увагою не лише до soft та hard skills кандидата, а й до його потенційного впливу на бізнес. Як агенція Prestige Talent Partners змінила напрям роботи та якими методами керується сьогодні — далі в статті.

Чому в Prestige Talent Partners вирішили сконцентруватися на рекрутингу

Для підприємців пошук працівників є справжнім викликом, який забирає багато часу й зусиль. Бізнес стикається з тим, що резюме на вакансію може бути багато, а відповідних кандидатів, навпаки, мало. Дедалі частіше в команді хочуть бачити фахівця, якого не потрібно навчати, який зможе розширити експертизу та зміцнити позиції на ринку.

Маючи досвід роботи в рекрутингу, директор компанії Prestige Talent Partners Дмитро Волинець знає, як виглядає процес пошуку спеціалістів зсередини — від аналізу запиту роботодавця до комунікації з кандидатом. Водночас бачить й типові проблеми на ринку праці: незрозумілі вимоги, неякісна взаємодія між сторонами, різне розуміння ролі майбутнього працівника. Саме тому команда Prestige Talent Partners вирішила зосередитися на рекрутингу, враховуючи потреби і бізнесу, і аплікантів.

Новий напрям роботи став не окремою послугою, а логічним продовженням попереднього досвіду. Розуміння бізнес-процесів, запиту клієнта й очікуваного результату визначило подальший фокус компанії. Замість «швидкого закриття вакансії» спеціалісти агенції Prestige Talent Partners обрали якісний пошук релевантного кандидата, який повністю відповідає задачам бізнесу.

Як бекграунд у сфері digital допомагає в розвитку рекрутингу

Рекрутинг став основним напрямом роботи компанії Prestige Talent Partners у червні 2026 року. Багаторічний досвід команди у digital вплинув на вибір спеціалізації — пошук фахівців у сферах продажу, маркетингу та legal, де важливим є конкретний результат. Потрібні навички та знання дозволяють аналізувати кандидатів як з позиції рекрутера, так і з позиції бізнесу.

Наприклад, головними критеріями оцінювання менеджера з продажу є конверсія, KPI, модель продажу, середній чек, довжина циклу угод, робота з CRM тощо. Тобто під час відбору важливим є не лише досвід на аналогічній посаді, а й розуміння чи відповідає він конкретній моделі бізнесу. Те ж саме стосується і маркетологів. Різні компанії можуть шукати маркетинг-менеджера, але при цьому потребувати зовсім різних людей. Для однієї компанії ключовим може бути досвід у performance-маркетингу та роботі з конверсією, для іншої — розвиток бренду та побудова стратегії.

Розуміння специфіки галузі допомагає спеціалістам агенції Prestige Talent Partners правильно обирати кандидатів, відсіюючи тих, хто формально відповідає позиції, але не закриває реальні потреби бізнесу. Бекграунд команди у digital-сфері дозволяє працювати більш систематично — сегментувати тих, хто відгукнувся та за потреби коригувати стратегію пошуку.

Пошук кандидатів за конкретними спеціальностями

Компанія Prestige Talent Partners допомагає у пошуку кваліфікованих фахівців у сферах продажів, маркетингу та legal. Спеціалісти зосереджуються не на кількості опрацьованих резюме, а на тому, наскільки кандидат відповідає конкретним вимогам, завданням та цілям бізнесу. Під час аналізу враховуються галузевий досвід, спеціалізація, а також очікування, пов’язані з конкретною вакансією. У пошуку фахівців компанія орієнтується на українців, які проживають в рідній країні та за кордоном, проте розглядають кар’єрні можливості та офіційне працевлаштування в Україні.