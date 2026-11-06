Як часто українці ходять у спортзал: APOLLO NEXT поділився статистикою тренувань

Активні гості мережі спортпросторів APOLLO NEXT тренуються в середньому від 2,2 до 2,4 раза на тиждень. Таку частоту мережа зафіксувала за період із вересня 2021 року до початку жовтня 2026 року.

Що показують дані мережі

Загалом за цей час гості відвідали клуби мережі понад 330 тисяч разів. До цієї цифри входять усі візити, зокрема повторні, тож 20 тренувань одного гостя рахуються як 20 відвідувань.

Частоту мережа рахує на одного активного гостя. У чоловіків вона становить 2,4 раза на тиждень, у жінок — 2,2 раза. Дані стосуються лише відвідувачів APOLLO NEXT і не є дослідженням звичок усіх українців.

Тренування в різних клубах мережі

Підписка MultiPass відкриває доступ до всіх клубів APOLLO NEXT. З нею в будні можна тренуватися в клубі біля роботи, а у вихідні — біля дому. Власники GymPass і SuperPass можуть докупити такий доступ окремою послугою на 1 або 4 тижні.

Власник MultiPass може брати із собою друга необмежену кількість разів, однак одного на день і лише до свого основного клубу.

Для входу до клубу потрібні сканування обличчя та клубний браслет або картка. Браслетом чи карткою також можна відкрити шафку в роздягальні та сейф. Сейф входить у підписки SuperPass і MultiPass, а власники GymPass можуть користуватися сейфом як додатковою послугою на час тренування.

Що допомагає дотримуватися графіка

«Регулярність тренувань частіше залежить від плану, ніж від мотивації. Коли людина з першого візиту знає, що робити в залі, і бронює заняття заздалегідь, спортзал стає частиною рутини. Тому перше, що ми пропонуємо новому гостю, — тренування з коучем», — Сергій Цибульский, CEO APOLLO NEXT.

Залежно від тарифу, новий гість отримує перше персональне тренування з коучем тривалістю 30 хвилин. За цей час коуч показує зони клубу, пояснює, як користуватися обладнанням, і допомагає визначитися з цілями.

Після цього гість займається за індивідуальним тренувальним планом і не вигадує самостійно програму перед кожним відвідуванням залу.

Мобільний застосунок APOLLO NEXT показує розклад усіх відкритих клубів мережі. Через нього можна підібрати тренера, заздалегідь забронювати групове чи персональне тренування на зручний день і керувати підпискою.

Якщо тренування доводиться перервати через відрядження чи хворобу, підписку можна заморозити відповідно до умов тарифу.

Тренування під час відключень

У клубах APOLLO NEXT встановлені генератори та резервне освітлення. Вони допомагають спортпросторам працювати під час відключень електроенергії, тож у дні з графіками подачі світла тренування не обов’язково пропускати.