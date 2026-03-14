Цифрові технології давно перестали бути привілеєм ІТ-галузі чи фінансового сектору. Сьогодні вони трансформують навіть ті сфери, які десятиліттями трималися класичних підходів.

Коментує експерт галузі, співзасновник GreenPlace Inc. та один із винахідників технології GreenMix Володимир Драган. Його компанія підтвердила свою експертизу через співпрацю з міжнародними корпораціями – Coca-Cola та Starbucks, де технологічні рішення впроваджуються у складних виробничих і сервісних середовищах.

У 2026 році догляд за територіями, ландшафтна інфраструктура та агросфера стають одним із ключових майданчиків для впровадження технологій точного контролю процесів і управління даними. Таку тенденцію фіксує CropLife у матеріалі, присвяченому ключовим smart-tech трендам поточного року.

Аналітики одностайні: бізнес більше не розглядає цифрові інструменти як експеримент. Технології сьогодні – це спосіб підвищити ефективність, скоротити перевитрату ресурсів і забезпечити прозорість процесів у режимі реального часу.

Бізнесу вже недостатньо просто "доглядати територію". Потрібне чітке розуміння – що, де і навіщо відбувається. Дані стають основою управлінських рішень, а технології – інструментом системності. Володимир Драган, співзасновник GreenPlace Inc. та один із винахідників технології GreenMix

За його словами, ринок вступає у фазу, коли інфраструктура починає сприйматися як керований актив, а не як статична витрата.

Серед ключових трендів 2026 року CropLife виокремлює перехід від фрагментарних рішень до комплексних систем, що легко інтегруються в наявні процеси. Компанії шукають інструменти, які не вимагають повного переналаштування інфраструктури, але дають контроль над окремими етапами – обліком, дозуванням, плануванням, аналізом результатів.

"Технологічні рішення повинні працювати не "поверх бізнесу", а всередині нього. Їхня цінність – у здатності давати зрозумілу картину процесів і допомагати ухвалювати рішення без зайвих ризиків", – пояснює Драган.

Приклад команд зі Східної Європи, таких як GreenPlace Inc., які вже сьогодні працюють із глобальними брендами і впроваджують керовані рішення для зеленої інфраструктури, наочно підтверджує: трансформація традиційних галузей – це не теорія. Шлях від локальної інженерної експертизи до виходу на глобальний ринок формує новий стандарт управлінської та технологічної компетентності у галузі.