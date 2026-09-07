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Дата публікації

Як Felix® оселився на зупинках Києва та Львова

Як Felix® оселився на зупинках Києва та Львова
Як Felix® оселився на зупинках Києва та Львова

Felix® задрімав на даху зупинки – і миттю став зіркою Threads.

Для літньої кампанії Felix® рекламний холдинг Megapolis+ забрендував 15 зупинок у Києві та Львові. На даху кожної розмістили об’ємну фігуру кота. Він вмостився зверху й виглядає так, ніби знайшов найкраще місце для денного сну просто посеред міста.

Крім цього, зупинки повністю оформили в айдентиці бренду: рекламні сюжети розмістили з обох боків сітілайтів, а також забрендували внутрішню й зовнішню частини павільйонів.

 Об’ємну фігуру створили з нуля внутрішня креативна агенція та виробничий підрозділ Megapolis+. Команда пропрацювала образ і позу, побудувала 3D-модель, адаптувала пропорції до розмірів зупинки, підібрала матеріали та фарби, а також продумала надійне кріплення. Котик Felix® мав упадати в око з різних ракурсів і відстаней.

І це спрацювало. Зупинки ще пахли свіжим оракалом, монтажники не встигли прибрати драбини, а Felix® уже підкорював Threads. Для команди це найприємніша оцінка роботи щирий UGC, жива незрежисована реакція.

Фото 2 — Як Felix® оселився на зупинках Києва та Львова
Фото 3 — Як Felix® оселився на зупинках Києва та Львова
Фото 4 — Як Felix® оселився на зупинках Києва та Львова
Фото 5 — Як Felix® оселився на зупинках Києва та Львова
Фото 6 — Як Felix® оселився на зупинках Києва та Львова
Фото 7 — Як Felix® оселився на зупинках Києва та Львова

Megapolis+ відповідав за ідею, продакшн і розміщення кампанії. Вона тривала з 1 липня до 31 серпня 2026 року.

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