Розуміти бізнес, щоб ним управляти. Як банк "Південний" готує майбутніх економістів у КНУ імені Шевченка

200+ заявок від студентів на обрання курсу як залікової дисципліни, 800 тис. грн стипендій і можливість вчитися в експертів бізнесу – так банк "Південний" зі студентської лави готує майбутніх топменеджерів.

3 вересня на економічному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка стартував новий семестр сертифікованого курсу "Ключові елементи управління бізнесом". Це вже третій рік, як банк "Південний" проводить його на базі Academic Hub Pivdenny – флагманського проєкту своєї КСВ-стратегії.

Зустріч планували провести офлайн в університеті, як і всі попередні, але через повітряну тривогу довелося перейти в онлайн. Проте буквально за п’ять хвилин до вступної лекції пролунав відбій. "Думаю, це хороший знак", – з надією зауважив один із спікерів.

Освіта – гарна інвестиція

На вступній лекції нового семестру були присутні декан економічного факультету Анжела Ігнатюк, заступник голови правління банку "Південний" Андрій Букін, і Віталій Гагауз, директор департаменту оцінки та заставних операцій банку й людина, що безпосередньо відповідає за проєкт Academic Hub Pivdenny. "Дозвольте подякувати банку "Південний" за таку можливість для наших студентів. Якби не ваша невичерпна енергія, всього цього – у такому вигляді й такому масштабі – певно, не було б", – подякувала Анжела Ігнатюк.

Віталій Гагауз розповів студентам про головну мету Academic Hub Pivdenny. "Ми поєднуємо академічну підготовку студентів із реальним бізнес-досвідом і таким чином відповідаємо на запит ринку на практичну підготовку молодих фахівців", – наголосив топменеджер.

За два з половиною роки роботи проєкту – а це п’ять навчальних семестрів – заходи Academic Hub Pivdenny відвідали понад 1000 студентів шести спеціальностей економічного факультету. 69 із них отримали стипендії від банку "Південний" на загальну суму близько 800 тис. грн. Крім стипендій, найкращі учасники отримували сертифікати за проходження курсів.

"Це унікальна можливість для студентів отримати знання не з підручників, дізнатися про реальний стан речей від фахівців, які мають дуже круту експертизу", – пояснює Віталій Гагауз.

У межах хабу було проведено 35 заходів: 27 воркшопів і два спеціальні формати – круглі столи та панельні дискусії. До викладання й обговорень банк залучав 15 власних керівників – від голови правління та її трьох заступників до керівників департаментів і начальників відділів.

Серед запрошених спікерів були керівники та фінансові директори українських компаній-лідерів ринку, які є клієнтами банку, а також представники Національного банку України й міжнародних фінансових організацій, зокрема Європейського інвестиційного банку.

Одна з подій минулого року окремо запам’яталася організаторам: особиста зустріч кращих студентів проєкту з головою правління банку. "Ми планували, чесно кажучи, що це буде десь годинка зустрічі, але зустріч тривала три години – і все одно цього нам не вистачило", – згадує Віталій Гагауз.

Цифри, що говорять краще за слова

На початку вступної лекції слово взяв Андрій Букін. За десять хвилин він лаконічно, але досить яскраво продемонстрував студентам, з яким банком вони фактично матимуть справу протягом семестру: масштаб, позиції на ринку, надійність і темпи зростання.

"Банк "Південний" – один із найстаріших і найбільших банків України. Ми пережили всі кризи банківської системи країни – від девальвацій 1990-х до світової фінансової кризи 2008-2009 років, від Майдану, анексії Криму до нинішньої повномасштабної війни. Але досі, попри все, "Південний" залишається одним із 16 системно важливих банків України", – розповів Андрій Букін. Також він додав: "Все, що студенти чутимуть протягом семестру від фахівців банку "Південний" або від запрошених спікерів, – це абсолютно прикладні речі, які дозволяють будь-якій комерційній установі виживати в тих безпрецедентно складних умовах, які сьогодні склалися в Україні".

Перший воркшоп семестру запланований на 10 вересня, тема – ринок клієнтів та бізнес-моделі. Формат навчання лишається практичним: спершу воркшоп, потім домашнє завдання, а через тиждень – семінар для розбору виконаного та поглиблення теми. Матеріали й розклад публікуватимуть у Telegram-каналі проєкту та Google Classroom.

У новому семестрі змінюються й умови стипендіальної підтримки: якщо раніше вимоги до відвідування й виконання завдань були гнучкішими, то тепер стипендію та сертифікат об’єднали в єдину систему вимог. На семестр заплановано 15 стипендій. Рейтинг для їх розподілу рахуватимуть за формулою: 50 % – середній бал студента в університеті, 50 % – бал за активність у навчанні в Academic Hub Pivdenny (відвідування воркшопів і семінарів, виконання домашніх завдань, активність на заняттях тощо).

Навіщо це банку?

У "Південному" пояснюють: підтримка дітей і молоді – один із ключових напрямів корпоративної соціальної відповідальності банку разом із допомогою Збройним силам та ветеранам.

Але Academic Hub Pivdenny – це не лише благодійність, а й довгострокова інвестиція в економічну освіту та фахівців, які розвиватимуть український бізнес. Банк уже опрацьовує ідею адаптаційної програми, за якою студенти зможуть проходити стажування й одразу після нього починати працювати. За попередніми планами, запуск можливий навесні наступного року.

"Мотивувати вас, студентів, залишатися і жити, і будувати кар’єру в Україні – це одна з головних цілей проєкту. Я розумію, що зараз це звучить складно, особливо в нинішніх умовах, але ми віримо й кожного дня працюємо, будуючи разом нове майбутнє", – підсумував зустріч Віталій Гагауз.

АБ "Південний". Ліцензія НБУ №65 від 07.10.2011. Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі банків №218 від 03.12.1993