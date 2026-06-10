Як ландшафтний дизайн підвищує капіталізацію комерційної нерухомості та готелів

Девелопери та власники готелів дедалі частіше розглядають професійний благоустрій не як статтю витрат на естетику, а як інструмент підвищення вартості об'єкта. Територія навколо будівлі формує перше враження, впливає на рішення про купівлю та на те, чи захоче людина повертатися. Ландшафт формує спосіб життя – і саме це дає змогу розглядати його як актив із вимірюваним економічним ефектом.

Про те, як благоустрій допомагає продавати квадратні метри, ми поговорили з Тарасом Забронським, співзасновником ландшафтної компанії Gardener.

Що насправді продає сучасний житловий комплекс

Сьогодні критерії вибору житла в сегментах «середній плюс» та «еліт» кардинально змінилися: замість суто технічних параметрів будівлі покупці оцінюють якість майбутнього життя та власну емоційну взаємодію з простором.

«Мав розмову з фахівцем, який налаштовував продажі в одного з девелоперів, – ділиться Тарас Забронський. – Він підтвердив, що сьогодні покупці вже майже не звертають уваги на суто технічні моменти, як-от товщина перекриттів чи матеріал стін. Натомість на перший план виходить загальна концепція: що людина бачитиме навколо будинку, чи розташований комплекс біля парку або озера».

Саме тому маркетинг сучасних новобудов дедалі частіше спирається на внутрішню екосистему об'єкта – те, як мешканець відчуватиме себе на самій території комплексу.

«Коли ми спілкуємося із забудовниками, вони часто знайомлять нас зі своїми маркетологами – у нашій практиці було вже чотири таких кейси. Отримавши від нас готову концепцію благоустрою, маркетологи активно висвітлюють її в кампаніях для залучення більшої кількості потенційних покупців, адже продуманий ландшафт стає ключовим інструментом для продажу квартир».

Показово, що ландшафтний дизайн у Львові вийшов на рівень, коли бренд підрядника стає повноцінною частиною продукту та вагомим капіталом для девелопера.

«Ми помічали ситуації, коли менеджери відділу продажів окремо наголошували клієнтам: «У нас ландшафт робитиме компанія Gardener». Забудовники спираються на наше ім'я в розмові з покупцем. Яскравий приклад – ЖК Infinity. З ким би я не спілкувався, всі захоплено відзначають, що у внутрішньому дворі заплановано дуже багато якісного озеленення та рослин».

Для якого сегменту ландшафт відіграє визначальну роль

«Якщо поглянути на ринок, то в економ сегменті ландшафту може взагалі не бути, адже там девелопери вираховують суто вартість базових будівельних матеріалів, – розповідає Тарас Забронський. – А от у класах «середній плюс» та «еліт» благоустрій відіграє визначальну роль. Забудовники чітко розуміють: інвестуючи в якісне середовище, вони можуть обґрунтовано підвищувати вартість квадратного метра, адже ландшафт стає одним із головних показників цінності всього об'єкта».

«Сьогодні часто реалізують концепцію, де внутрішня територія – це не просто дворик, а повноцінний сад. Рослини підбираються за календарем цвітіння, фактурою крон та ароматичними властивостями, щоб вони не лише гарно виглядали, а й приємно пахли. Це ідеально задовольняє природне бажання людини мати свій затишний куточок, навіть проживаючи у великому багатоквартирному будинку».

Ландшафт як сценарій життя, а не лише озеленення

«У роботі над комплексами ми закладаємо в концепцію розуміння, що зелень – це лише 10% проєкту. Найважливіше – прорахувати логіку пересування мешканців: як їм зручно і швидко дійти додому, як вони гулятимуть територією. Ми створюємо різні рівні доріжок: ширші магістральні осі для швидкого пересування і менші прогулянкові стежки, вздовж яких розташовуємо лавки й гамаки. Обов'язково висаджуємо великі дерева одразу, щоб з першого дня створити затінок і затишок».

Окрім логістики, продуманий ландшафт має і цілком прагматичний фізичний вимір, який безпосередньо впливає на мікроклімат комплексу.

«Існує дослідження із замірами температури на вулицях із деревами та без них. Там, де відкритий асфальт під прямим сонцем, температура сягає 40 градусів, а під кронами дерев – опускається до 15–20 градусів. У зеленій зоні перебувати приємніше, там більше кисню і прохолоди».

Саме можливість уповільнити ритм і відновити сили, ледь переступивши поріг власного під'їзду, стає ключовою цінністю такого простору. Звичайна лавка під розлогою кроною дерева в тихому дворі стає чимось більшим, ніж звичайні вуличні меблі: це повноцінна зона терапії природою, що здатна зменшити денну втому.

Така приватна локація для відпочинку просто неба, яка не потребує жодних поїздок до міських парків, перетворюється на вагому конкурентну перевагу, доступну далеко не в кожному сучасному ЖК.

Ландшафт як диференціатор у готельному бізнесі

«У готельному бізнесі ландшафт працює за тим самим принципом, що й наявність СПА-комплексу чи ресторану. Самі собою номери в готелях однієї категорії мало чим відрізняються. Але готель може обґрунтовано ставити вартість номера в 10–15 тисяч гривень за добу саме завдяки першокласному СПА-центру та впорядкованій території, де людям приємно перебувати і є чим зайнятися», – підсумовує Тарас Забронський.

Підсумок

Ландшафтний дизайн у комерційній нерухомості – це інвестиція, що забезпечує вищу сприйняту цінність об'єкта та лояльність мешканців. Для девелоперів і готельєрів залучення фахівців із досвідом у комерційних проєктах – обґрунтований крок ще на етапі концепції. Якісно спланований простір щодня працює на комфорт тих, хто в ньому перебуває, і на фінансовий результат тих, хто його створив.