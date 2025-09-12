Як обрати меблі для ванної? Стильні рішення від SANWERK®

SANWERK® — це український бренд, що спеціалізується на виробництві сучасних та якісних меблів для ванних кімнат і дзеркал з підсвіткою. Заснований у 2016 році, бренд швидко завоював довіру покупців завдяки поєднанню високої якості, продуманого дизайну та доступної ціни. Вироби виготовляються в Україні з використанням європейських матеріалів та комплектуючих від відомих виробників — EGGER, BLUM, Hettich, Camar. Це дозволяє гарантувати довговічність та надійність кожного елемента.

Ванна кімната — це простір, де ми починаємо та завершуємо день, тому тут важливі як функціональність, так і естетика. Меблі для ванної SANWERK® створені так, щоб забезпечити комфорт, раціональне використання простору та стильний зовнішній вигляд. Для покриття використовується італійська вологостійка фарба Sayerlack, стійка до підвищеної вологості. Австрійська фурнітура Blum і Hettich гарантує плавне та безшумне відкривання шухляд і дверцят, роблячи користування меблями максимально зручним.

Каталог продукції SANWERK® включає:

Тумби з умивальником — оптимальне рішення для будь-якої ванної кімнати, що поєднує стиль та практичність.

— оптимальне рішення для будь-якої ванної кімнати, що поєднує стиль та практичність. Тумби без умивальника — варіант для тих, хто хоче самостійно підібрати раковину або встановити стільницю.

— варіант для тих, хто хоче самостійно підібрати раковину або встановити стільницю. Пенали з кошиками — високі та місткі шафи з корзиною для білизни, що допомагають ефективно організувати простір.

— високі та місткі шафи з корзиною для білизни, що допомагають ефективно організувати простір. Навісні шафи — дозволяють раціонально використати стіну над унітазом чи пральною машиною.

— дозволяють раціонально використати стіну над унітазом чи пральною машиною. Дзеркальні шафи — поєднують дзеркало та простір для зберігання дрібних аксесуарів.

— поєднують дзеркало та простір для зберігання дрібних аксесуарів. Світильники для ванної — вологостійкі моделі, що забезпечують м’яке та безпечне освітлення.

— вологостійкі моделі, що забезпечують м’яке та безпечне освітлення. Дзеркала у ванну з підсвіткою — стильний акцент, який додає інтер’єру сучасності.

— стильний акцент, який додає інтер’єру сучасності. Стандартні дзеркала — універсальне рішення для будь-якого інтер’єру.

— універсальне рішення для будь-якого інтер’єру. Скляні полиці — міцні та витончені, ідеальні для зберігання косметики.

— міцні та витончені, ідеальні для зберігання косметики. Керамічні умивальники — практичні, довговічні та стійкі до подряпин.

— практичні, довговічні та стійкі до подряпин. Сантехніка та аксесуари — змішувачі, унітази, біде та інші вироби, що гармонійно доповнюють меблі.

— змішувачі, унітази, біде та інші вироби, що гармонійно доповнюють меблі. Міжкімнатні двері — напрям, який дозволяє створити єдиний стиль в усьому помешканні.

Однією з головних переваг SANWERK® є інноваційність. Наприклад, надтонкі дзеркальні шафи глибиною лише 115 мм — справжній рекорд на українському ринку. Унікальні трельяжні дзеркала дозволяють бачити себе з різних ракурсів, а скляні полиці товщиною 6 мм забезпечують додаткову міцність. LED-підсвітка на базі діодів SMD 2835 створює атмосферу затишку, а ексклюзивна колекція «FOREVA AIR» вирізняється довічною гарантією.

Дизайн меблів до ванни SANWERK® поєднує сучасні тенденції та практичність. У колекціях є моделі у стилі мінімалізму з гладкими фасадами та прихованою фурнітурою, а також класичні рішення з декоративними елементами. Це дозволяє кожному покупцеві знайти меблі, що ідеально підходять саме його інтер’єру.

Обираючи меблі для ванної SANWERK®, ви отримуєте поєднання якості, сучасного дизайну та довговічності. Це український бренд, який відповідає європейським стандартам і створює продукцію, що дарує комфорт щодня. Купуючи SANWERK®, ви інвестуєте у стиль, функціональність та впевненість у майбутньому.