-
Як обрати меблі для ванної? Стильні рішення від SANWERK®
SANWERK® — це український бренд, що спеціалізується на виробництві сучасних та якісних меблів для ванних кімнат і дзеркал з підсвіткою. Заснований у 2016 році, бренд швидко завоював довіру покупців завдяки поєднанню високої якості, продуманого дизайну та доступної ціни. Вироби виготовляються в Україні з використанням європейських матеріалів та комплектуючих від відомих виробників — EGGER, BLUM, Hettich, Camar. Це дозволяє гарантувати довговічність та надійність кожного елемента.
Ванна кімната — це простір, де ми починаємо та завершуємо день, тому тут важливі як функціональність, так і естетика. Меблі для ванної SANWERK® створені так, щоб забезпечити комфорт, раціональне використання простору та стильний зовнішній вигляд. Для покриття використовується італійська вологостійка фарба Sayerlack, стійка до підвищеної вологості. Австрійська фурнітура Blum і Hettich гарантує плавне та безшумне відкривання шухляд і дверцят, роблячи користування меблями максимально зручним.
Каталог продукції SANWERK® включає:
- Тумби з умивальником — оптимальне рішення для будь-якої ванної кімнати, що поєднує стиль та практичність.
- Тумби без умивальника — варіант для тих, хто хоче самостійно підібрати раковину або встановити стільницю.
- Пенали з кошиками — високі та місткі шафи з корзиною для білизни, що допомагають ефективно організувати простір.
- Навісні шафи — дозволяють раціонально використати стіну над унітазом чи пральною машиною.
- Дзеркальні шафи — поєднують дзеркало та простір для зберігання дрібних аксесуарів.
- Світильники для ванної — вологостійкі моделі, що забезпечують м’яке та безпечне освітлення.
- Дзеркала у ванну з підсвіткою — стильний акцент, який додає інтер’єру сучасності.
- Стандартні дзеркала — універсальне рішення для будь-якого інтер’єру.
- Скляні полиці — міцні та витончені, ідеальні для зберігання косметики.
- Керамічні умивальники — практичні, довговічні та стійкі до подряпин.
- Сантехніка та аксесуари — змішувачі, унітази, біде та інші вироби, що гармонійно доповнюють меблі.
- Міжкімнатні двері — напрям, який дозволяє створити єдиний стиль в усьому помешканні.
Однією з головних переваг SANWERK® є інноваційність. Наприклад, надтонкі дзеркальні шафи глибиною лише 115 мм — справжній рекорд на українському ринку. Унікальні трельяжні дзеркала дозволяють бачити себе з різних ракурсів, а скляні полиці товщиною 6 мм забезпечують додаткову міцність. LED-підсвітка на базі діодів SMD 2835 створює атмосферу затишку, а ексклюзивна колекція «FOREVA AIR» вирізняється довічною гарантією.
Дизайн меблів до ванни SANWERK® поєднує сучасні тенденції та практичність. У колекціях є моделі у стилі мінімалізму з гладкими фасадами та прихованою фурнітурою, а також класичні рішення з декоративними елементами. Це дозволяє кожному покупцеві знайти меблі, що ідеально підходять саме його інтер’єру.
Обираючи меблі для ванної SANWERK®, ви отримуєте поєднання якості, сучасного дизайну та довговічності. Це український бренд, який відповідає європейським стандартам і створює продукцію, що дарує комфорт щодня. Купуючи SANWERK®, ви інвестуєте у стиль, функціональність та впевненість у майбутньому.