Як обрати сонячну електростанцію для будинку: повний гайд від потужності до монтажу

Встановлення сонячної станції є вигідною інвестицією, яка не тільки забезпечить автономність, але й дозволить отримувати пасивний дохід. Однак, щоб СЕС справді приносила користь, потрібно врахувати рівень її потужності, визначитися з інвертором та акумуляторами, а також не повторювати типові помилки при виборі. У цій статті ми максимально детально розповімо вам про вибір сонячної станції.

Як визначити потрібний рівень потужності?

Перше, що ви маєте зробити при виборі сонячної станції, це подивитися у платіжки за електроенергію. Порахуйте ваше середньомісячне споживання електроенергії, адже цей показник є базовим. Також враховуйте, що ваша СЕС має витримувати пікові навантаження, коли одночасно працюють декілька потужних електроприладів.

Важливим критерієм буде ціль встановлення СЕС. Якщо вам потрібно просто пересидіти блекаут, вам буде достатньо невеликої станції потужністю в 3-5 кВт. Якщо ви плануєте повністю замінити свою мережу та продавати надлишки електроенергії, є сенс розглянути потужніші системи.

Підсумуємо: для базових потреб вистачить станції на 5 кВт. Якщо у вас опалення від електрики, потрібно обирати станції на 10-15 кВт. Для продажу електрики можна обирати більшу потужність.

Важливі компоненти СЕС

Найкращим рішенням стане вибір монокристалічних панелей, адже вони працюють ефективніше, особливо за похмурої погоди. Важливо, щоб на сонячних панелях був рейтинг Tier 1. Це означає, що виробник надає гарантію на батареї на 25 років. Також незамінним елементом є інвертор. Це пристрій, що відповідає за перетворення струму від панелей у змінний, який підходить для живлення приладів. Основні види інверторів:

Мережеві. Використовуються тільки у разі продажу електроенергії, адже не містять акумуляторів.

Автономні. Можуть працювати тільки з батареями і віддавати електроенергію, коли центральне живлення відсутнє.

Гібридні. Є універсальним варіантом, адже і заряджають акумулятори, і віддають в мережу, і беруть енергію звідусіль одночасно.

Наступний елемент, без якого не обійтися, це акумулятор. Оптимальним рішенням будуть LiFePO4 (літій-залізо-фосфатні) моделі, адже вони здатні витримувати 6000+ циклів зарядки, є безпечними та не бояться глибокого розряду.

Як уникнути типових помилок?

Серед найпоширеніших помилок експерти виділяють так звану “економію” на кріпленнях. Саморобне залізо чи дешевий алюміній може призвести до іржавіння. Крім цього, іноді вони не здатні втримати панель у разі сильного вітру.

Також не варто встановлювати сонячні панелі у тіні, адже це призведе до зменшення потужності усієї системи. Ну і потрібно вибирати правильний кут нахилу встановлення панелей. Оптимальним є 30-35 градусів і в напрямку півдня. Взимку кут нахилу необхідно міняти – до 70 градусів, щоб панелі ловили низьке сонце.