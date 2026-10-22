Як обрати якісну матчу: колір, аромат, текстура та інші ознаки хорошого порошку

Пакетик із написом «матча» може коштувати як пачка печива, а може дорівнювати вартості доброї вечері в ресторані. Різниця в ціні рідко буває випадковою: вона залежить від того, з якого листя змелено порошок, як його обробили та скільки він пролежав на складі. Добра новина в тому, що банку можна «допитати» поглядом, носом і пальцями задовго до того, як закипить чайник.

Покупку часто роблять між справами: хтось замовляє банку, поки грає в онлайн ігри, інший гортає каталог під спорт тв, а ще хтось відкриває кошик після читання статей на сайтах на кшталт пар и матча . Щоб такий швидкий вибір не розчарував, варто знати кілька простих критеріїв і перевірити товар уже вдома.

Звідки береться справжня матча

Шлях до порошку починається з затінку: над кущами натягують навіс, і позбавлене прямого сонця листя стає темнішим, ніжнішим і солодшим на смак. Потім його пропарюють, сушать, звільняють від жилок і стебел, а отриману сировину тенча мелють на тонкий порошок. Традиційно для цього використовують кам'яні жорна, які обертаються повільно, щоб лист не нагрівався й не втрачав аромат. Якщо на упаковці згадано лише «зелений чай у порошку» без цих подробиць, перед покупцем може бути звичайний подрібнений лист.

Перевірка без лабораторії: зір, запах і пальці

Ознака Свіжий якісний порошок Слабкий або старий Колір яскравий, насичено-зелений жовтуватий, оливковий чи бурий Аромат свіжа зелень, легка солодкість сіно, пил або взагалі нічого Текстура дрібна, як пудра, липне до пальців зерниста, з помітними частинками Смак м'який, з відчуттям бульйону різка гіркота та терпкість

Колір найлегше перевірити, висипавши дрібку на білий папір при денному світлі. Жовтизна означає, що лист зібрали пізніше або порошок довго контактував із повітрям. Різкий трав'яний запах чи повна його відсутність теж свідчать про проблеми зі зберіганням. Невеликі грудочки самі по собі не є недоліком: тонкий порошок злипається від вологи, тому перед заварюванням його просіюють.

Що шукати на етикетці

Корисну інформацію дає не реклама на лицьовому боці, а дрібний текст позаду. Серед японських регіонів, відомих виробництвом матчі, найчастіше згадують Удзі в префектурі Кіото та Нісіо в префектурі Айті. Не менш важлива дата помелу або пакування, бо після неї порошок поступово втрачає яскравість.

Практичний орієнтир дає і розмір упаковки. Якісну матчу часто продають маленькими банками, бо відкритий порошок швидко тьмяніє, а великі пакети за низькою ціною частіше розраховані на кондитерів і кавʼярні.

Слова «церемоніальна» і «кулінарна» на банці ніхто не сертифікує: це маркетингові назви, і в кожного бренду власна логіка поділу. Тому орієнтуватися варто на сукупність ознак, а не на одне гучне слово на банці.

Як перевірити покупку вдома

Розглянути порошок на білому аркуші та порівняти відтінок із фото виробника. Розтерти дрібку між пальцями: якісний порошок залишає гладкий зелений слід. Збити невелику порцію з водою близько 70–80 °C і подивитися на піну. Скуштувати напій без цукру та молока, щоб відчути справжній смак.

Дрібна стійка піна та м'який смак без надмірної гіркоти зазвичай говорять про вдалий вибір. Якщо ж на зубах відчувається пісок, а напій нагадує заварене сіно, порошок або старий, або спочатку був невисокої якості.

Важливо. Відкриту банку краще щільно закривати й тримати подалі від світла, тепла та сторонніх запахів. Повітря та вологість швидко забирають колір і аромат, тож велику упаковку вигідно брати лише тим, хто п'є матчу щодня.

Питання: чи завжди дорожча матча краща?

Відповідь: не завжди. Частина суми йде на ім'я марки й гарну жерстяну банку, тож про вміст більше розповість дрібка на білому папері, ніж цінник.

Питання: чи можна використовувати жовтуватий порошок?

Відповідь: так, якщо він не зіпсувався, але краще залишити його для випічки чи смузі, де смак менш помітний.

Чек-лист перед наступною покупкою

Яскравий колір, свіжий аромат, тонкий помел, зрозуміле походження та недавня дата пакування. Порошок, що відповідає більшості пунктів, із великою ймовірністю порадує і смаком, і виглядом у чашці.