Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини компаній
Дата публікації

Як перевірити номер телефону: 3 робочі методи у 2026

Прийшла заявка від нового клієнта на оренду, написав хтось у месенджер з пропозицією роботи, отримали повідомлення “з банку” з проханням підтвердити операцію -  у всіх цих випадках перш ніж щось підписувати, передавати дані чи переказувати гроші, варто витратити три-п'ять хвилин і перевірити номер телефону з якого вам пишуть або дзвонять.

Коли це реально потрібно

Не у всіх ситуаціях обов'язково перевірити номер телефону, але є моменти які повторюються майже у кожного хто веде якийсь свій бізнес або просто живе у сучасних реаліях коли є багато шахраїв. Дзвінки і смс “від банків”, “від Нової пошти”, “колцентри” – у 2026 це уже окрема індустрія шахрайства, і єдиний спосіб не повестись на неї це не вірити голосу у трубці, а перевірити номер, бо реальні номери офіційних організацій публічні і легко знаходяться у гуглі.

Шахрайські дзвінки це найочевидніша частина проблеми, на практиці перевіряти варто будь-який невідомий номер пов'язаний з рішенням на гроші чи доступ до даних - не тому що це параноя, а тому що сама перевірка займає менше часу ніж розгрібати наслідки потім.

Як перевірити номер за п'ять хвилин

Є кілька спеціалізованих методів – від звичайного пошуку у гуглі до додатків типу GetContact і TrueCaller, плюс агрегатори які поєднують все в одному місці, наприклад ClarityRadar.

Перший метод – пошук в гуглі, це найпростіший спосіб де ви вписуєте номер у поле пошуку і отримуєте результат, але такий пошук по номеру телефону не завжди дає актуальну, але не повну інформацію – гугл видає простирадло з сайтів, а інколи взагалі нічого не знаходить, бо працює тільки з проіндексованими сторінками. Сервіси які закриті від індексації – наприклад той же GetContact – у гугл-видачі не з'являться, бо це додаток а не сайт

Другий метод – GetContact і його аналог TrueCaller, це гіганти у своїй ніші, які працюють коли людина встановлює додаток, вона ділиться своєю телефонною книжкою, і додаток зберігає як саме у її контактах підписаний той чи інший номер. Інформація не завжди актуальна – підпис може бути п'ятирічної давнини, а людина, яка підписана – вже давно не володіє цим номером.

Третій метод – це ClarityRadar, сервіс який поєднує всі варіанти в одному місці, щоб не витрачати час на обхід окремих інструментів. Не безкоштовний, але ціна низька і для разової перевірки чи пошуку конкретної людини видає одразу всі варіанти, з Google, GetContact, TrueCaller, відкритих джерел, відкритих баз даних, та багатьох інших ресурсів. Окрім цього ресурс має можливість пошуку людини по фото. Ви можете знайти людину по фотографії в месенджері і вже тоді - можна перевірити номер телефону онлайн на ClarityRadar

Інструмент перевірки номера кожен обирає для себе, комусь достатньо гугла, комусь зручніше відкрити агрегатор і отримати все одразу.