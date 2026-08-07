Як підготуватися до повного обстеження: покрокова інструкція

Точність результатів чекапу залежить не лише від обладнання та кваліфікації лікарів. На показники крові, артеріальний тиск і роботу серця можуть впливати їжа, алкоголь, фізичне навантаження, недосипання та прийом препаратів. Правильна підготовка допоможе з першого разу отримати максимально коректні результати.

За три дні до повного обстеження

За кілька днів до чекапу:

Бажано дотримуватися звичного режиму харчування без переїдання та різких обмежень. Надлишок жирної їжі може вплинути на показники ліпідограми й роботу печінки, а велика кількість солодкого – на рівень глюкози.

Алкоголь варто виключити щонайменше за 48–72 години. Також бажано відмовитися від інтенсивних тренувань, оскільки значне фізичне навантаження може тимчасово змінити окремі лабораторні показники.

Прийом ліків не скасовують самостійно. Заздалегідь треба повідомити лікаря, які препарати, вітаміни або добавки ви приймаєте. Спеціаліст пояснить, чи потрібно змінювати час прийому в день обстеження.

Що зробити напередодні чекапу

Вечеря має бути легкою, без жирних, смажених і надто солоних страв. Останній прийом їжі зазвичай планують за 8–12 годин до здавання крові. Точний інтервал залежить від переліку аналізів.

Постарайтесь виспатися та уникайте значних емоційних навантажень. Недосипання і стрес можуть впливати на пульс, артеріальний тиск, рівень глюкози та гормональні показники.

Підготуйте паспорт, медичні документи, результати попередніх аналізів, ЕКГ, УЗД та виписки. Вони допоможуть лікарю оцінити зміни в динаміці й не призначати повторно дослідження, які вже були виконані нещодавно.

Вранці в день обстеження

Кров зазвичай здають натщесерце. Важливо:

До процедури можна пити чисту негазовану воду, якщо лікар не надав інших рекомендацій. Каву, чай, соки, жувальну гумку та куріння перед аналізами краще виключити.

Перед вимірюванням тиску та проведенням ЕКГ бажано посидіти спокійно 10–15 хвилин. Не варто поспішати, підійматися сходами у швидкому темпі або приходити одразу після тренування.

Жінкам варто повідомити лікаря про день менструального циклу, якщо програма містить гормональні або гінекологічні дослідження.

Поширені помилки під час підготовки

Серед поширених помилок — різка зміна раціону або голодування, самостійна відміна препаратів, прийом алкоголю, інтенсивні тренування, порушення графіку сну. Усе це може вплинути на результати обстеження.

Якщо ви звернулись у приватний медичний центр у Львові Symbiotyka, під час запису вам нададуть коротку інструкцію щодо підготовки перед обстеженнями.

Скільки триває чекап і коли будуть результати

У Symbiotyka повне обстеження можна пройти в межах одного медичного центру за один день. Сюди входять базові аналізи, ЕКГ, УЗД та консультації. Частина лабораторних результатів буде готова того самого або наступного дня.

Після отримання всіх даних лікар оцінює їх у комплексі, пояснює виявлені зміни та формує рекомендації. За потреби пацієнта направляють до профільного спеціаліста або призначають додаткову діагностику.