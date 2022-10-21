Як почистити диван: лайфхаки та поради клінерів

Лайфхак: засохлий твердий бруд акуратно зніміть шпателем чи негострим ножем. Ворсову тканину трохи змочіть її водою перед зняттям забруднень.

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Диван — яскравий акцент інтер’єру. Його бездоганний вигляд допомагає створити особливу атмосферу стильного затишку. Прикра пляма на м’яких меблях може суттєво зіпсувати настрій власникові. Що робити, коли диван забруднився?

Загальні поради з чищення дивана

Спосіб, що допоможе ефективно прибрати забруднення, залежить від:

матеріалу (для кожного типу оббивки існують спеціальні засоби);

кольору (деякі методи підходять лише для темних або світлих диванів);

характеру забруднення (плями від різних речовин видаляються різними способами).

Існують правила, що допоможуть покращити результат прибирання. Головне з них —забруднення треба позбуватися якнайшвидше. Свіжі плями успішно видаляються вологими серветками. Не використовуйте багато рідини, щоб уникнути неприємного запаху та плісняви. В холодну пору року висушіть оббивку феном.

Для прибирання потрібні пилосос, засоби для чищення та ємність для них, губки для миття посуду, гумові рукавички, щітки із щетиною різної жорсткості та білі серветки.

Лайфхак: щоб мати мінімум клопоту з брудом та шерстю, можна купити диван з флоку. Синтетична тканина флок майже не брудниться й легко відчищається за допомогою щітки та води (або мийного засобу).

Етапи очищення дивана

Щоб зекономити сили та час, спробуйте дотримуватись послідовності дій, рекомендованих професійними клінерами:

Виперіть в делікатному режимі знімні чохли та наволочки. Застеліть місця навколо дивана поліетиленом, щоб не забруднити підлогу. Пропилососьте оббивку, використовуючи спеціалізовану насадку для меблів. Проведіть тестування обраного чистильного засобу на ділянці, прихованій від очей. Якщо негативних змін не відбулося, приступайте до очищення.

Лайфхак: засохлий твердий бруд акуратно зніміть шпателем чи негострим ножем. Ворсову тканину трохи змочіть її водою перед зняттям забруднень.

Плями акуратно обробіть щіткою чи губкою з чистильним розчином, починаючи зі спинки меблів та закінчуючи нижньою частиною. Пінний засіб залиште на брудному місці на 15-20 хвилин, потім змийте або пропилососьте залишки.

Секрети очищення за типом забруднень та матеріалу

Вибір методу та засобу чищення залежить насамперед від типу бруду:

Чайні плями прибирає збита піна господарського мила (завдати на забруднене місце, промити губкою). Плями крові промивають крижаною водою та господарським милом, а якщо бруд застарілий — розчином 1 столової ложки солі або оцту чи 2 таблеток аспірину на склянку води. Від сечі — промокніть оббивку серветкою, промийте мильним розчином і висушіть феном. Забруднення вином чи пивом — промокніть серветкою, посипте сіллю, за 15 хвилин промийте мильним розчином і висушіть феном. Жирні плями — посипте сіллю, за 20 хвилин промийте розчином рідини для миття посуду й висушіть феном.

Шкіряні дивани Львів не бажано обробляти парою чи вологою. Достатньо серветки зі слабким розчином оцту, збитим яєчним білком чи спеціальним засобом для шкіряних покриттів. Нубук та замшу обробляють слабким розчином солі або спеціалізованим промисловим засобом, використовуючи щітку з гумовими ворсинками.

Тканинні оббивки вимагають особливого підходу. Наприклад, гобелен чиститься лише сухим способом або збитою піною, оксамит та плюш обробляються губкою, змоченою в слабкому розчині оцту чи спирту, флок та велюр відчищають серветкою з мийним засобом чи з допомогою парогенератора.

Дотримуючись цих правил та рекомендацій виробників меблів, можна швидко вирішити проблему очищення дивана. Нехай дім завжди тішить око чистотою й затишком!