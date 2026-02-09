Як українці шукають репетиторів у 2026 році: онлайн-платформи, ціни та нові звички

Чи легко зараз обрати репетитора? Для певних предметів ринок послуг переповнений пропозиціями, і в умовах високої конкуренції репетитори можуть пропонувати різноманітні бонуси та переконувати у своїй професійності.

Чи легко зараз обрати репетитора? Для певних предметів ринок послуг переповнений пропозиціями, і в умовах високої конкуренції репетитори можуть пропонувати різноманітні бонуси та переконувати у своїй професійності.

Про те, як фільтрувати оголошення, де більш вигідно шукати викладачів та які тенденції стали актуальними для вдалого пошуку, читайте у цьому матеріалі. Статтю підготували провідні педагоги онлайн-школи BUKI School — проєкту міжнародної компанії з пошуку репетиторів BUKI. У тексті також використовуються статистичні дані BUKI для аналізу ситуації в українському репетиторстві.

Способи пошуку репетиторів 2026: який переважає

Команда BUKI School визначила список актуальних методів вибору репетитора — від найбільш популярних до найменш.

Репетиторські онлайн-платформи. Сайти з повною інформацією про репетиторів включно з відгуками, прозорими умовами та способами оплати, детальними фільтрами пошуку, хорошим рейтингом на відгукових платформах наразі є топовими ресурсами для пошуку. Онлайн-школи з індивідуальними заняттями. По суті, це також заняття з репетитором, але в рамках певного курсу чи кількісного набору занять. Вони актуальні через зрозумілу програму, фіксовану ціну та підтримку менеджера. Соціальні мережі та месенджери. Це популярне місце, де можна оцінити експертність педагога через контент, комунікацію, відгуки. Месенджери сприяють швидкому зворотному зв’язку і спрощують спілкування, що дозволяє робити негайний вибір «тут і зараз». Рекомендації і «сарафанне радіо». Цей спосіб і далі залишається актуальним, особливо для молодших школярів. Його цінують за низький ризик і перевірену якість, хоча він програє онлайн-платформам за швидкістю та обсягом вибору.

Перші 3 методи найпоширеніші, та можна спробувати кожен з методів і порівняти результат, наприклад, за швидкістю та якістю, відчуттям впевненості у своєму виборі.

Актуальні ціни на репетиторські послуги у 2026 році

Які фактори впливають на формування цін? Перш за все це досвід репетитора, рівень викладання, специфіка уроків (наприклад, використання навчальних застосунків та платформ).

Та ще вартість визначає сам предмет, точніше його затребуваність, і локальний фактор для офлайн-уроків (місто, область і рівень цін). Ось як змінюється ціна залежно від предмета:

Предмет Середня ціна, грн/год Англійська мова 356 Математика 336 Українська мова 326 Історія України 384 Хімія З01 Фізика 343 Біологія 296 Молодші класи 314 Підготовка до школи 300 Програмування 402 Німецька мова 423 Французька мова 476 Польська мова 353 Іспанська мова 426 Уроки вокалу 449 Гра на фортепіано 408

Тож іноземні мови, окрім англійської, яка вже стала обов’язковою вимогою сьогодення, є одними з найдорожчих. Високі ціни й для занять з творчого розвитку — вокалу, гри на музичних інструментах, хореографії, акторської майстерності тощо.

А от як змінюється вартість за містами? Давайте перевіримо на прикладі столиці та обласних центрів.

Місто Середня ціна для всіх предметів, грн/год Київ 450 Львів 366 Одеса 383 Дніпро 372 Харків 330 Тернопіль 319 Івано-Франківськ 353 Луцьк 316 Вінниця 311 Рівне 320 Хмельницький 316 Кропивницький 435 Миколаїв 305 Запоріжжя 333 Суми 298 Чернігів 283 Полтава 301 Черкаси 338

Як бачимо, найвища вартість репетиторських послуг у Києві та Кропивницькому.

Загальна середня ціна по Україні — близько 374 грн/год. А для підготовки до НМТ навіть нижча і складає 326 грн/год.

Звісно, діє тенденція до підвищення цін, але загалом різниця з попереднім роком не дуже різка: середня ціна лише на 15,4% вища, ніж у 2025 році.

Онлайн vs офлайн: якому формату більше надають перевагу

Для прикладу розглянемо базу репетиторів BUKI — потужної міжнародної EdTech компанії з понад 130 тис. активних викладачів та понад 200 предметами для вивчення. Кількість онлайн-репетиторів складає 89% від загальної кількості анкет на платформі. Ось коротка статистика за предметами:

з англійської мови — 92%

з математики — 90%

з української мови — майже 88%

з фізики — 90%

з викладання молодшим класам — 82%

з підготовки до школи — 77%

з вокалу — 90%

з гри на фортепіано — 85%

Як бачимо, високий відсоток онлайн-репетиторів не лише для традиційних предметів НМТ, а й для занять з дітьми — дошкільниками та молодшими школярами. А також — для творчих напрямів, таких як гра на музичних інструментах, вокал, живопис тощо.

До речі, середня вартість онлайн-занять на січень 2026 року склала 452 грн/год, що на 21% вище від показника загальної середньої ціни за 60-хвилинне заняття. Це свідчить про вдосконалення техніки й навичок проведення онлайн-занять для різних вікових груп і з різних навчальних дисциплін.

Наразі батьки школярів надають перевагу онлайн-формату не лише через вимушені обмеження для офлайн-занять у зв’язку з війною, а й з багатьох інших причин:

Уроки онлайн дозволяють зручно використовувати час, не витрачаючи його на дорогу та інші додаткові збори. Учні не прив’язані до певної локації, а можуть займатися з будь-якого комфортного місця, а також обирати педагогів з різних куточків світу. Гнучкий графік. Онлайн-заняття легше узгодити у вечірній час або у вихідні. Також простіше переносити уроки без втрати часу й додаткових витрат. Використання інтерактивних дошок, презентацій, відео, онлайн-тестів і запису уроків підвищує ефективність навчання та дозволяє учню повертатися до матеріалу після заняття.

Наразі навчання онлайн обирають через його доступність, гнучкість та психологічно більш комфортні умови для учня.

Які фактори стали важливішими у виборі репетитора?

Пошукачі педагогів для приватних занять виявляють більше прискіпливості до кандидатів, адже оголошень від репетиторів дуже багато. Батьки школярів стали більш прагматичними, а тому звертають увагу на:

Реальні відгуки та кейси учнів, аніж на формальні регалії чи дипломи

Рекомендації в соцмережах

Швидкість відповіді та якість комунікації (ввічливість, гнучкість, чіткість інформації)

Прозорі ціни та зрозумілі умови (чітко вказана вартість, формат оплати, політика скасувань і пакетні пропозиції без прихованих умов)

Гнучкість графіка (можливість займатися ввечері, у вихідні, швидко переносити уроки або комбінувати формати)

Стосовно формату занять, все більше клієнтів одразу фільтрують репетиторів за можливістю працювати онлайн, а офлайн розглядають лише як додаткову опцію.

Зараз не має вже такого значення загальний досвід викладання чи педагогічний стаж. Адже українці все частіше шукають репетиторів під конкретну задачу: підготовка до НМТ, поглиблене вивчення певних тем, тренування до співбесід тощо. І мають відповідні вимоги до фахівців:

Високі бали НМТ учнів, яких готував репетитор

Чинний сертифікат IELTS для тих, хто спеціалізується на підготовці до цього іспиту

Реальні відгуки не з узагальненою характеристикою типу «нам все сподобалось», а з вказівкою конкретних результатів до і після

Пошукачі мають розуміти, що спеціаліст підходить під їхню навчальну мету зв своєю кваліфікацією.

Тож як змінився спосіб пошуку репетиторів: висновки

У підсумку можна визначити такі пріоритети для тих, кому потрібен персональний викладач:

Пошук на сайтах/платформах з доказовою базою (підтвердженим позитивним рейтингом), де можна обирати серед перевірених педагогів. Надання переваги онлайн-формату та вимога досконало володіти навчальними онлайн-інструментами. Статистичне підтвердження досвіду від учнів: живі відгуки з балами, оцінками, результатами. Чітка спеціалізація репетитора, що відповідає запиту клієнта. Відкритість, дипломатичність, експертність у комунікації з учнем/батьками та обґрунтуванні діагностики знань.

Отже, у 2026 клієнти орієнтуються у першу чергу на докази кваліфікації та результат. Щодо цін, то цей фактор для багатьох залишається важливим, та все ж не визначальним.