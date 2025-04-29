Як уникнути корозії у вологих і кислотних середовищах на харчових виробництвах

Корозія – це один із головних ворогів обладнання на харчових підприємствах. Особливо актуальною проблема стає у вологому або кислотному середовищі, де агресивні речовини постійно впливають на металеві конструкції та кріплення. Одним із ефективних рішень є використання заклепка DIN 7337, доступної в Dinmark. Цей тип витяжних заклепок виготовляється з матеріалів, стійких до корозії, та забезпечує тривале й надійне кріплення навіть у найскладніших умовах.

Основні причини корозії на харчових підприємствах

На підприємствах харчової промисловості корозія виникає значно швидше, ніж у багатьох інших галузях. Це пов’язано з постійною наявністю води, парів, кислот, солей та миючих засобів. Метали, особливо без належного захисту, швидко піддаються окисленню, що спричиняє втрату міцності, зміну зовнішнього вигляду та небезпеку для виробничих процесів. Серед основних чинників корозії наступні: Часте миття обладнання гарячою водою чи парою; Використання дезінфікуючих засобів з хлорвмісними компонентами; Наявність кислот у технологічних процесах; Висока вологість у приміщеннях; Скупчення залишків їжі або органічних сполук.

В результаті, навіть нержавіюча сталь з часом може втратити свої антикорозійні властивості без належного догляду або захисту.

Роль правильного кріплення у боротьбі з корозією

Серед конструктивних елементів особливе місце посідає кріплення. Якщо воно виготовлене з низькоякісного матеріалу, це може стати слабкою ланкою в усьому обладнанні. Саме тому важливо використовувати заклепка витяжна, яка забезпечує герметичність, стійкість до корозії та міцне з’єднання.

Найчастіше проблеми виникають саме на стиках та з'єднаннях, де волога затримується найдовше. Якщо звичайні гвинти чи болти можуть пропускати рідину, то витяжна заклепка щільно фіксує матеріали, не залишаючи щілин. Це важливо як у машинобудуванні, так і в монтажі захисних кожухів, ємностей, шаф, вентиляційних коробів тощо.

Правильний вибір кріплення дозволяє значно знизити витрати на ремонт та обслуговування обладнання. Крім того, це підвищує загальну безпеку виробничого процесу, адже пошкодження елементів можуть призвести до потрапляння сторонніх тіл у продукцію.

Технічні рішення для захисту обладнання від корозії

Існує кілька технічних підходів до боротьби з корозією на харчових підприємствах, і кожен з них відіграє важливу роль у продовженні ресурсу обладнання. Один із найефективніших методів — це вибір кріплень, виготовлених із матеріалів, стійких до агресивних середовищ. Заклепка DIN 7337 із алюмінію, нержавіючої сталі також підходить для використання у харчовій галузі.

Інші методи включають: використання захисних покриттів (цинкове, нікелеве, полімерне); конструктивні рішення, що запобігають накопиченню вологи; стандартизація отворів і стиків для уникнення мікротріщин; оптимальний вибір металу для основного обладнання (нержавіюча сталь AISI 304 або AISI 316).

Крім того, велике значення має якість монтажу. Заклепки повинні встановлюватись із дотриманням усіх рекомендацій, адже від цього залежить щільність з’єднання та його стійкість до середовища.

Технічне обслуговування та контроль

Навіть найякісніше обладнання потребує періодичного обслуговування. У контексті боротьби з корозією, технічний контроль має включати: Регулярні огляди стиків і кріплень; Очищення від забруднень та залишків продуктів; Перевірку герметичності заклепок і з’єднань; Заміна пошкоджених або ослаблених елементів.

Рекомендовано проводити інспекції не рідше одного разу на квартал, а в агресивному середовищі — щомісяця. Особливу увагу слід звертати на зони навколо кріплень, де найчастіше розвивається точкова корозія. Саме ці непомітні на перший погляд дефекти можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи зупинку виробництва.

Облік стану всіх кріплень, у тому числі витяжних заклепок, варто вести у формі журналу. Це дозволяє оперативно реагувати на виявлені пошкодження та замінювати проблемні елементи до того, як вони спричинять аварію чи порушення гігієнічних вимог.

Корозія — це серйозний виклик для харчових виробництв, але її можна ефективно контролювати. Вибір якісних рішень, зокрема таких як заклепка витяжна, дозволяє запобігти багатьом проблемам ще на етапі проектування. Кріплення, виконане за стандарт DIN 7337 https://dinmark.com.ua/standarts/din-7337, гарантує довговічність і безпеку обладнання у найскладніших умовах експлуатації.