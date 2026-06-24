Як вибрати чохол для телефона: практична інструкція

Чохол краще вибирати не з думки “аби підійшов”, а від того, як ви реально користуєтесь телефоном. Смартфон лежить у кишені? Часто падає? Носите його в сумці разом із ключами? Дивитесь відео за столом? Відповіді на ці питання швидко звужують вибір.

Спочатку перевірте точну модель

У різних версій одного смартфона можуть відрізнятися розміри, блок камер, кнопки й вирізи під зарядку. Тому чохол для “майже такої самої моделі” — погана ідея. Він може погано сісти на корпус, перекривати динамік або заважати натисканню клавіш.

Найпростіше правило: шукайте чохол не просто для iPhone, Samsung чи Xiaomi, а для конкретної моделі повністю.

Визначте, який захист вам потрібен

Для базового щоденного використання часто вистачає силіконового або TPU-чохла. Він легкий, не робить телефон надто масивним і захищає корпус від подряпин.

Якщо телефон часто падає або їздить у рюкзаку, краще дивитися на протиударні моделі. У них зазвичай є посилені кути, щільніші бортики та краща фіксація на корпусі.

Для сумки або роботи може бути зручним чохол-книжка. Він закриває не тільки задню панель, а й екран, а деякі моделі мають відділення для карт.

Камера — окрема зона ризику

У сучасних смартфонів блок камер часто виступає над корпусом. Через це лінзи швидко контактують зі столом, тканиною сумки або дрібними предметами.

Якщо часто кладете телефон екраном догори, обирайте чохол із бортиком навколо камери, закритою зоною Full Camera або додатковим захистом об’єктивів.

Матеріал має значення

Силікон приємний на дотик і менше ковзає в руці. TPU гнучкий, добре тримає форму й підходить на кожен день. Полікарбонат додає жорсткості, тому часто зустрічається в комбінованих і протиударних моделях.

Екошкіра більше підходить для чохлів-книжок: виглядає стримано, доречно для роботи та краще захищає телефон у сумці.

Підбирайте чохол під сценарій

Для тих, хто не хоче ховати колір смартфона, підійде прозорий чохол. Для перегляду відео — модель з підставкою. Для авто — варіант, сумісний із магнітним тримачем або MagSafe, якщо це підтримує телефон.

А якщо хочеться не просто захисту, а чогось особистого, можна замовити чохол з фото, написом, логотипом або власним дизайном.

ТОП-5 магазинів в Україні, де можна купити якісний чохол

1. ВЧохлі

ВЧохлі — спеціалізований магазин саме чохлів та аксесуарів. Тут зручно шукати варіант під конкретну модель телефона, а не переглядати випадкові товари в загальному каталозі.

У магазині є силіконові, прозорі, протиударні чохли, моделі з дизайном, захистом камери та різними форматами під щоденне використання. Окремий плюс — конструктор чохла, де можна створити власний дизайн.

2. ROZETKA

ROZETKA підійде тим, хто хоче швидко порівняти багато пропозицій, ціни, продавців і відгуки. Це зручний варіант для масового вибору, особливо якщо модель популярна.

3. Citrus

Citrus варто розглядати, якщо потрібен чохол для iPhone, Samsung, Xiaomi або іншого популярного бренду. Частину аксесуарів можна подивитися офлайн, що зручно перед покупкою.

4. ALLO

ALLO зручний, коли чохол купується разом зі смартфоном, склом, зарядкою чи іншими аксесуарами. Вибір залежить від моделі, але для популярних телефонів варіантів зазвичай достатньо.

5. MOYO

MOYO — ще один магазин техніки, де можна знайти базові чохли для різних брендів, перевірити наявність і замовити доставку по Україні.

Висновок

Хороший чохол не обов’язково має бути дорогим. Важливіше, щоб він точно підходив до моделі телефона, не заважав кнопкам і зарядці, захищав камеру та відповідав вашому звичному способу користування.