Як витримати різке зростання трафіку на сайт?

Різке зростання трафіку може стати проблемою навіть для сайту, який до цього стабільно працював без збоїв. Логічно, що коли кількість відвідувачів збільшується, сервер отримує більше запитів, а разом із ним зростає навантаження на базу даних, дискову підсистему та зовнішні сервіси. Тому перед запуском масштабної рекламної кампанії варто перевірити не лише швидкість окремих сторінок, а й те, як уся система поводиться під навантаженням. Що робити далі розберемо нижче.

Оцінка майбутнього навантаження

Перший крок полягає у прогнозуванні трафіку, оскільки сама кількість відвідувачів за добу мало що говорить про реальне навантаження на сервер. Значно важливіше розуміти, скільки запитів надходитиме одночасно та наскільки концентрованим буде трафік у години найбільшої активності.

Наприклад, 20 000 відвідувачів, які рівномірно заходять на сайт протягом доби, створюють зовсім іншу ситуацію, ніж така сама кількість користувачів за кілька годин. Водночас важливо враховувати, що саме робитиме аудиторія. Перегляд статті зазвичай потребує менше ресурсів, тоді як пошук товарів, фільтрація каталогу, авторизація або оформлення замовлення створюють додаткові звернення до сервера та бази даних.

Отже, перед тестуванням варто визначити очікуваний обсяг трафіку, його пікові періоди та основні сценарії поведінки користувачів. Саме ці дані дозволять відтворити навантаження, яке сайт реально може отримати після запуску реклами.

Перевірка сайту в реальних сценаріях

Навіть якщо сторінки швидко відкриваються за звичайного навантаження, це не гарантує такої самої роботи під час рекламного сплеску. Щоб перевірити запас продуктивності, спробуйте використати навантажувальне тестування, під час якого на сайт подайте контрольовану кількість запитів і спостерігайте за його реакцією (це вже перший крок на шляху до успіху).

Важливо тестувати не лише головну сторінку, а сценарії, які виконуватиме реальна аудиторія. Для інтернет магазину це може бути послідовність із відкриття товару, використання фільтрів, додавання позиції до кошика та оформлення замовлення. Такий підхід дозволить побачити не тільки загальну швидкість сайту, а й те, як змінюється час відповіді та кількість помилок зі зростанням навантаження.

Додатково можна також перевірити Core Web Vitals. Google рекомендує орієнтуватися на LCP до 2,5 секунди, INP до 200 мс і CLS до 0,1, однак ці показники описують користувацький досвід на рівні сторінки та не замінюють повноцінного тестування серверної інфраструктури.

Що може обмежувати продуктивність?

Якщо під час тестування сайт починає працювати повільніше, спочатку варто зрозуміти, що саме не справляється з навантаженням. Найчастіше це:

CPU

оперативна пам'ять

база даних

дискова підсистема

Якщо під час рекламної кампанії сайт починає повільніше відкривати товари, довше застосовувати фільтри або затримувати оформлення замовлення, це ще не означає, що серверу просто не вистачає потужності. Причиною може бути перевантаження процесора, нестача оперативної пам'яті або надто велика кількість операцій із базою даних.

Наприклад, покупець відкриває каталог, обирає потрібні характеристики, але результати з'являються лише через кілька секунд. Якщо база даних не встигає швидко обробити такий запит, сайт чекатиме на відповідь незалежно від того, скільки інших ресурсів має сервер. Тому перш ніж просто збільшувати його потужність, варто визначити, що саме сповільнює роботу. Після того, як ви знайдете причину, можна буде вирішувати чи потрібні додаткові ресурси, чи проблему можна вирішити оптимізацією.

Спочатку оптимізація, потім масштабування

Коли причина проблеми визначена, варто спочатку усунути зайве навантаження, а вже потім вирішувати питання додаткових ресурсів. Наприклад, оптимізація SQL запитів та індексів може скоротити кількість операцій із базою даних, тоді як кешування дозволяє не формувати однакові дані під час кожного звернення.

Для динамічних проєктів у таких завданнях, зокрема, використовують Redis. Статичні файли можна кешувати та доставляти через CDN, завдяки чому частина запитів обробляється безпосередньо на мережі доставки контенту і не доходить до основного сервера. Це зменшує навантаження на сервер саме там, де кешування справді може замінити повторне виконання однакових операцій.

Окремо варто перевірити сторонні інтеграції, адже аналітика, рекламні пікселі, онлайн чати, CRM, платіжні системи та зовнішні API також можуть створювати додаткові запити або затримки. Якщо проблема виникає через повільну відповідь зовнішнього сервісу, збільшення CPU чи RAM на сервері саме по собі її не усуне.

Чим може бути корисний VPS і чому так багато про нього пишуть?

Якщо сайт вже оптимізований, але під час тестування все одно використовує всі доступні ресурси поточного хостингу, варто переглянути конфігурацію серверного середовища. Для проєктів із великим або нестабільним навантаженням одним із можливих варіантів у такому випадку стає віртуальний приватний сервер (VPS).

Віртуальний сервер дозволяє підібрати процесорні ресурси, оперативну пам'ять і дисковий простір відповідно до потреб конкретного проєкту. Це може бути актуально як для великих CMS, так і для інтернет магазинів та сайтів, на які регулярно припадають рекламні або сезонні піки.

Якщо потрібен VPS із можливістю підібрати конфігурацію під конкретні вимоги сайту, відповідні рішення можна знайти, зокрема, на bluevps.com.ua . Головна перевага в тому, що ресурси можна збільшувати разом із навантаженням, тому сервер не доведеться змінювати щоразу, коли сайт починає отримувати більше відвідувачів.

Щоб реклама не стала випробуванням для сайту

Підготовлений до зростання трафіку сайт не обов'язково має бути найдорожчим або найпотужнішим. Важливіше те, щоб його ресурси відповідали реальному навантаженню, а критичні сценарії (дії, без яких сайт не може нормально працювати) залишалися стабільними навіть тоді, коли відвідувачів стає очікувано чи неочікувано в кілька разів більше. Погодьтеся, реклама може привести на сайт тисячі людей за кілька годин, але не дасть другого шансу, якщо кошик або замовлення перестануть працювати.

Тому найкращий момент для перевірки сайту на міцність настає не тоді, коли реклама вже запущена, а до неї. Краще побачити, як сайт не витримує навантаження під час тесту, ніж дізнатися про це після запуску реклами разом із першими скаргами клієнтів!