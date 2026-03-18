Як заощадити на автострахуванні у 2026 році
Щороку мільйони українців оформлюють обов'язкову автоцивілку — і більшість з них переплачують. Не тому що немає дешевших варіантів, а тому що йдуть до першого-ліпшого страховика або просто продовжують поліс там, де брали минулого разу. Між тим різниця у вартості автоцивілки між різними компаніями на одне й те саме авто може сягати 20–30%.
Чому ціни на автоцивілку зростають
У 2026 році базові тарифи на ОСЦПВ скориговані з урахуванням інфляції та зростання вартості ремонту. Середня ціна поліса для легкового авто у великому місті — від 1800 до 3500 гривень залежно від страховика, потужності двигуна та водійського стажу. Різниця між мінімальним і максимальним тарифом в одній категорії може перевищувати тисячу гривень — і це при однаковому покритті. Саме тому сервіс страхування авто онлайн ПЕСС дозволяє за хвилину порівняти пропозиції від понад 20 страховиків і обрати найвигіднішу — без черг і зайвих дзвінків.
Фактори, які реально впливають на вартість поліса
Страховики розраховують тариф індивідуально, але є параметри, які впливають на ціну в усіх компаніях:
Потужність двигуна. Чим більший об'єм — тим вищий базовий коефіцієнт. Авто до 100 к.с. коштує дешевше застрахувати, ніж машина з двигуном понад 160 к.с.
Місце реєстрації. Київ і великі обласні центри — дорожче. Сільська реєстрація дає нижчий коефіцієнт через статистично менший ризик ДТП.
Водійський стаж. Новачки зі стажем до 2 років платять більше. Після 3 років стажу тариф суттєво знижується.
Термін дії поліса. Поліс на рік вигідніший за кілька коротких. Якщо купувати страховку на 15 днів кілька разів — виходить дорожче, ніж річний поліс одразу.
Страхова компанія. Це найбільш недооцінений фактор. При однакових параметрах авто різниця між тарифами компаній може бути 500–1000 гривень і більше.
Де шукати вигідний тариф
Найефективніший спосіб — порівняти пропозиції кількох страховиків одночасно, а не обдзвонювати кожного окремо. Онлайн-агрегатори страховок роблять це автоматично: ви вводите дані авто один раз і отримуєте список пропозицій від різних компаній із реальними цінами.
Важливо обирати тільки ліцензованих страховиків, включених до реєстру МТСБУ. Дешева страховка від компанії без ліцензії — це не економія, а ризик залишитися без виплати у разі ДТП.
Зелена карта — окрема економія при виїзді за кордон
Якщо ви плануєте поїздку до Польщі, Угорщини, Словаччини або інших країн ЄС — вам потрібна Зелена карта. Це окремий поліс, і його ціна також суттєво відрізняється залежно від страховика та країн покриття.
Порада: якщо їдете в одну-дві країни — обирайте Зелену карту з обмеженим покриттям, вона дешевша за карту на всі країни системи. Різниця може бути 30–40% від вартості.
Поширені помилки, через які водії переплачують
Автоматичне продовження без порівняння. Більшість страховиків розраховують на те, що клієнт не буде перевіряти ринок і просто поновить поліс. Перевіряйте — ринок змінюється щороку.
Купівля у посередника вдвічі дорожче. Деякі агенти додають свою комісію поверх тарифу. Онлайн-оформлення напряму через агрегатор або сайт страховика — дешевше.
Зайве покриття. Якщо ваше авто старше 10 років і ви не виїжджаєте за кордон — повна Зелена карта на рік вам не потрібна. Платіть тільки за те, що реально використовуєте.
Як правильно оформити страховку онлайн
Процес займає 3–5 хвилин: вводите номерний знак або VIN-код, обираєте термін і порівнюєте пропозиції. Поліс надходить на електронну пошту одразу після оплати і має таку саму юридичну силу, що й паперовий документ. Інспектор ДПС приймає електронний поліс на смартфоні.
Скільки можна заощадити: орієнтовна таблиця
*Дані орієнтовні, фактична ціна залежить від параметрів авто та страховика.*
Автострахування — це не та стаття витрат, на якій варто економити якістю. Але платити більше, ніж потрібно, за той самий продукт — точно не варто. Порівняти актуальні тарифи від понад 20 страховиків і оформити поліс онлайн можна на сервісі pess.org.ua — це займе кілька хвилин і може зекономити від 500 до 1500 гривень щороку.