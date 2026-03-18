Як заощадити на автострахуванні у 2026 році

Щороку мільйони українців оформлюють обов'язкову автоцивілку — і більшість з них переплачують. Не тому що немає дешевших варіантів, а тому що йдуть до першого-ліпшого страховика або просто продовжують поліс там, де брали минулого разу. Між тим різниця у вартості автоцивілки між різними компаніями на одне й те саме авто може сягати 20–30%.

Чому ціни на автоцивілку зростають

У 2026 році базові тарифи на ОСЦПВ скориговані з урахуванням інфляції та зростання вартості ремонту. Середня ціна поліса для легкового авто у великому місті — від 1800 до 3500 гривень залежно від страховика, потужності двигуна та водійського стажу. Різниця між мінімальним і максимальним тарифом в одній категорії може перевищувати тисячу гривень — і це при однаковому покритті.

Фактори, які реально впливають на вартість поліса

Страховики розраховують тариф індивідуально, але є параметри, які впливають на ціну в усіх компаніях:

Потужність двигуна. Чим більший об'єм — тим вищий базовий коефіцієнт. Авто до 100 к.с. коштує дешевше застрахувати, ніж машина з двигуном понад 160 к.с.

Місце реєстрації. Київ і великі обласні центри — дорожче. Сільська реєстрація дає нижчий коефіцієнт через статистично менший ризик ДТП.

Водійський стаж. Новачки зі стажем до 2 років платять більше. Після 3 років стажу тариф суттєво знижується.

Термін дії поліса. Поліс на рік вигідніший за кілька коротких. Якщо купувати страховку на 15 днів кілька разів — виходить дорожче, ніж річний поліс одразу.

Страхова компанія. Це найбільш недооцінений фактор. При однакових параметрах авто різниця між тарифами компаній може бути 500–1000 гривень і більше.

Де шукати вигідний тариф

Найефективніший спосіб — порівняти пропозиції кількох страховиків одночасно, а не обдзвонювати кожного окремо. Онлайн-агрегатори страховок роблять це автоматично: ви вводите дані авто один раз і отримуєте список пропозицій від різних компаній із реальними цінами.

Важливо обирати тільки ліцензованих страховиків, включених до реєстру МТСБУ. Дешева страховка від компанії без ліцензії — це не економія, а ризик залишитися без виплати у разі ДТП.

Зелена карта — окрема економія при виїзді за кордон

Якщо ви плануєте поїздку до Польщі, Угорщини, Словаччини або інших країн ЄС — вам потрібна Зелена карта. Це окремий поліс, і його ціна також суттєво відрізняється залежно від страховика та країн покриття.

Порада: якщо їдете в одну-дві країни — обирайте Зелену карту з обмеженим покриттям, вона дешевша за карту на всі країни системи. Різниця може бути 30–40% від вартості.

Поширені помилки, через які водії переплачують

Автоматичне продовження без порівняння. Більшість страховиків розраховують на те, що клієнт не буде перевіряти ринок і просто поновить поліс. Перевіряйте — ринок змінюється щороку.

Купівля у посередника вдвічі дорожче. Деякі агенти додають свою комісію поверх тарифу. Онлайн-оформлення напряму через агрегатор або сайт страховика — дешевше.

Зайве покриття. Якщо ваше авто старше 10 років і ви не виїжджаєте за кордон — повна Зелена карта на рік вам не потрібна. Платіть тільки за те, що реально використовуєте.

Як правильно оформити страховку онлайн

Процес займає 3–5 хвилин: вводите номерний знак або VIN-код, обираєте термін і порівнюєте пропозиції. Поліс надходить на електронну пошту одразу після оплати і має таку саму юридичну силу, що й паперовий документ. Інспектор ДПС приймає електронний поліс на смартфоні.

Скільки можна заощадити: орієнтовна таблиця

Тип авто Середній тариф ринку Мінімальний тариф Потенційна економія Легкове до 100 к.с., Київ 2 800 грн 1 900 грн до 900 грн Легкове 101–160 к.с., Київ 3 500 грн 2 400 грн до 1 100 грн Легкове до 100 к.с., область 2 100 грн 1 500 грн до 600 грн Зелена карта (Польща, 15 днів) 850 грн 580 грн до 270 грн Зелена карта (всі країни, рік) 3 200 грн 2 200 грн до 1 000 грн

*Дані орієнтовні, фактична ціна залежить від параметрів авто та страховика.*

Автострахування — це не та стаття витрат, на якій варто економити якістю. Але платити більше, ніж потрібно, за той самий продукт — точно не варто.