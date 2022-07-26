Який мотоблок краще купити | поради від Motozilla

На думку багатьох садівників, мотоблок є найкращим помічником на присадибній ділянці. Він допомагає швидко обробити земельну ділянку. Така техніка не займає багато місця та дуже високотехнологічна.

На думку багатьох садівників, мотоблок є найкращим помічником на присадибній ділянці. Він допомагає швидко обробити земельну ділянку. Така техніка не займає багато місця та дуже високотехнологічна, говорять в компанії Motozilla.

Види

Техніка класифікується за двома параметрами: тип палива та вага виробу. Ці показники залежать один від одного. Так, бензиновий мотор важить трохи менше, ніж дизельний. Багато садівників вибирають мотоблок, який працює від бензину. До будь-якого мотоблоку можна прикріпити будь-яке обладнання (візок, сошник).

Переваги:

можливість приєднання різного обладнання;

для оранки земельної ділянки не потрібно багато пального;

вартість мотоблока набагато менша порівняно з трактором;

при оранці землі вона практично не утрамбовується;

техніка не вимагає ретельного догляду та не займає багато місця;

невелика вартість ремонту;

Мотоблок легко керувати, тому з технікою впорається навіть дитина. Запчастини на мотоблок коштують набагато дешевше трактора тому обслуговування і підтрима його в належному стані не так б'є по кишені.

Популярні виробники

Патріот. Виробник садової техніки. Мотоблоки відрізняються високою ефективністю, потужністю та маневреністю.

Champion. Компанія виробляє велику кількість садової техніки, в асортименті можна знайти дизельні та бензинові мотоблоки. Найбільша перевага – невелика вартість.

Daewoo. Виробник з Південної Кореї, в асортименті є садова і миюча техніка. Будь-який рейтинг садівника не обходиться без техніки цієї компанії.

Як обрати?

При виборі варто враховувати два основні параметри – потужність мотоблока та ширину його захоплення.

Не варто вибирати мотоблок якомога потужніше. Варто орієнтуватися на площу земельної ділянки та особливості ґрунту. Для 10-20 соток потрібна потужність трохи більше 4 літрів. Для обробки великих ділянок використовувати мотоблок заборонено! Для цього є спеціальна сільськогосподарська техніка. Він не справлятиметься зі своїм завданням і швидко вийде з ладу.

Якщо ґрунт занадто щільний або суглинистий, то краще вибрати потужніший мотоблок, так як перевантаження негативно позначається на деталі техніки.

Ширина захвату безпосередньо залежить від продуктивності мотоблока. Це технічна характеристика, яка означає, яку смугу можна зорати за один раз. Чим більша ширина, тим швидше обробляється земельна ділянка.

Мотоблок значно полегшує роботу всіх садівників. Вартість його невелика, техніка не потребує особливого догляду та зберігання.