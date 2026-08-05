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Який тактичний годинник обрати: огляд моделей із захистом, GPS та військовими функціями
Тактичний годинник обирають туристи, мисливці, рятувальники, спортсмени та всі, кому потрібен надійний пристрій із навігацією, міцним корпусом і тривалим часом автономної роботи. Сучасні тактичні годинники поєднують GPS-навігацію, військові стандарти захисту, водонепроникність і широкий набір датчиків. Нижче розглянемо моделі, які заслужили популярність завдяки своїй витривалості та функціональності.
Garmin Instinct 3
Одна з найкращих моделей для польових умов. Годинник відповідає стандарту MIL-STD-810, підтримує мультидіапазонний GPS, має компас, барометр і альтиметр. Сонячна версія забезпечує значно довшу автономність.
Garmin Fenix 8
Преміальний варіант для тих, хто потребує максимальної функціональності. Високоточна навігація, офлайн-карти, підтримка кількох супутникових систем, міцний корпус і великий запас автономності роблять його чудовим вибором для складних маршрутів.
Garmin Tactix 8
Спеціалізована модель із військовими функціями. Передбачено режим нічного бачення, прихований режим роботи, підтримку координат MGRS, функцію Kill Switch і розширені навігаційні можливості. Один із найкращих варіантів для професійного використання.
Suunto Vertical
Створений для експедицій та тривалих походів. Оснащений точним GPS, офлайн-картами, барометром і витривалим акумулятором. Корпус добре переносить удари та складні погодні умови.
COROS Vertix 2S
Відзначається винятковою автономністю та високою точністю навігації. Підтримує багаточастотний GPS, має сапфірове скло, титановий корпус і широкий набір спортивних та туристичних функцій.
Casio G-Shock Rangeman GPR-H1000
Поєднує легендарну ударостійкість G-Shock із сучасними можливостями навігації. Має GPS, компас, висотомір, барометр і датчики фізичної активності. Підійде для екстремальних умов експлуатації.
Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000
Ця модель створена для найскладніших умов експлуатації: пилу, бруду, ударів і тривалих походів. Годинник має міцний корпус із карбоновими елементами, сапфірове скло, сонячну зарядку Tough Solar і потрійний сенсор із компасом, альтиметром, барометром та термометром. Завдяки Bluetooth-з’єднанню можна використовувати додаткові навігаційні функції через смартфон.
Polar Grit X2 Pro
Надійний годинник для активного відпочинку та експедицій. Оснащений GPS, офлайн-картами, міцним сапфіровим склом і захистом від несприятливих погодних умов. Добре підходить для тривалих маршрутів.
Обираючи тактичний годинник, варто звертати увагу на точність GPS, відповідність військовим стандартам, автономність, водозахист і набір навігаційних датчиків.