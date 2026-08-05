Який тактичний годинник обрати: огляд моделей із захистом, GPS та військовими функціями

Тактичний годинник обирають туристи, мисливці, рятувальники, спортсмени та всі, кому потрібен надійний пристрій із навігацією, міцним корпусом і тривалим часом автономної роботи. Сучасні тактичні годинники поєднують GPS-навігацію, військові стандарти захисту, водонепроникність і широкий набір датчиків. Нижче розглянемо моделі, які заслужили популярність завдяки своїй витривалості та функціональності.

Garmin Instinct 3

Одна з найкращих моделей для польових умов. Годинник відповідає стандарту MIL-STD-810, підтримує мультидіапазонний GPS, має компас, барометр і альтиметр. Сонячна версія забезпечує значно довшу автономність.

Garmin Fenix 8

Преміальний варіант для тих, хто потребує максимальної функціональності. Високоточна навігація, офлайн-карти, підтримка кількох супутникових систем, міцний корпус і великий запас автономності роблять його чудовим вибором для складних маршрутів.

Garmin Tactix 8

Спеціалізована модель із військовими функціями. Передбачено режим нічного бачення, прихований режим роботи, підтримку координат MGRS, функцію Kill Switch і розширені навігаційні можливості. Один із найкращих варіантів для професійного використання.

Suunto Vertical

Створений для експедицій та тривалих походів. Оснащений точним GPS, офлайн-картами, барометром і витривалим акумулятором. Корпус добре переносить удари та складні погодні умови.

COROS Vertix 2S

Відзначається винятковою автономністю та високою точністю навігації. Підтримує багаточастотний GPS, має сапфірове скло, титановий корпус і широкий набір спортивних та туристичних функцій.

Casio G-Shock Rangeman GPR-H1000

Поєднує легендарну ударостійкість G-Shock із сучасними можливостями навігації. Має GPS, компас, висотомір, барометр і датчики фізичної активності. Підійде для екстремальних умов експлуатації.

Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000

Ця модель створена для найскладніших умов експлуатації: пилу, бруду, ударів і тривалих походів. Годинник має міцний корпус із карбоновими елементами, сапфірове скло, сонячну зарядку Tough Solar і потрійний сенсор із компасом, альтиметром, барометром та термометром. Завдяки Bluetooth-з’єднанню можна використовувати додаткові навігаційні функції через смартфон.

Polar Grit X2 Pro

Надійний годинник для активного відпочинку та експедицій. Оснащений GPS, офлайн-картами, міцним сапфіровим склом і захистом від несприятливих погодних умов. Добре підходить для тривалих маршрутів.

Обираючи тактичний годинник, варто звертати увагу на точність GPS, відповідність військовим стандартам, автономність, водозахист і набір навігаційних датчиків.