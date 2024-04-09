Юні чемпіони та майбутні олімпійці: як компанія bill_line підтримує молодіжний спорт в Україні

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Фінтех-компанія bill_line підтримує спортивні організації, що виховують українських чемпіонів. Найбільше уваги приділяють дітям і молоді, які займаються бойовими мистецтвами.

Юні майстри бойових мистецтв

На початку квітня у столиці Сербії Белграді завершився чемпіонат Європи з ММА – змішаних єдиноборств. Три срібні медалі для української збірної здобули юні вихованці Pereloma Fight Academy: 13-річна Іра Марцинюк, 13-річний Даня Гаврищук, а також 17-річний Єгор Ванін. Фінтех-компанія bill_line не перший рік допомагає цьому клубу.

В Pereloma Fight Academy проходять заняття з ММА, боксу, вільної боротьби та бразильського джіу-джитсу. Загалом в академії займаються близько 150 дітей і підлітків.

Заснував Pereloma Fight Academy Ярослав Перелома, призер чемпіонату Європи з бойового самбо. Спорт в житті цього тренера є сімейною справою – його батько був майстром спорту міжнародного класу з вільної боротьби.

Зараз серед вихованців Ярослава є призери України, Європи та світу. Наприклад, Даня Гаврищук, цьогорічний віце-чемпіон Європи, минулого року здобув також срібну медаль на чемпіонаті світу з ММА серед дітей, юнаків та юніорів. Змагання проходили в Абу-Дабі.

Фото: компанія bill_line



Зараз Pereloma Fight Academy розташований в селі Хотів, що межує з Києвом. Цей зал відкрили минулого року за підтримки bill_line. В приміщенні зробили ремонт, також туди закупили інвентар.

«До відкриття Pereloma Fight Academy у Хотіві я йшов 11 років, – зізнається 35-річний Ярослав Перелома. – Дякую компанії bill_line, яка допомогла нашій спортивній родині облаштувати великий зручний простір для тренувань».

«З моменту заснування компанії ми підтримуємо дитячі та молодіжні проєкти, – розповідає CEO bill_line Artem Lyashanov. – Раді допомагати Pereloma Fight Academy, де виховують сильних незалежних і цілеспрямованих українців, гордість і майбутнє нашої країни. Пишаємося успіхами вихованців академії».

Колиска українських олімпійців

Ще однією установою, яку підтримує bill_line, є колиска українського спорту – Олімпійський фаховий коледж ім. Івана Піддубного. Там готують атлетів для національних збірних команд України з 16 видів спорту, за вступ у коледж змагаються спортивно обдаровані діти з усіх регіонів. За півстоліття в ньому виховали десятки олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу та Європи.

Взимку фінтех-компанія подарувала 70 комплектів спортивної форми учням відділень боксу та вільної боротьби. Нова форма не лише зручна, але й стала елементом впізнаваного стилю студентів-борців Олімпійського фахового коледжу на змаганнях.

«Дякуємо компанії bill_line за підтримку українського спортивного руху, – каже директор коледжу Олександр Москаленко. – Нова форма є не лише екіпіруванням, але й слугує важливим елементом у побудові єдиної спортивної спільноти всередині коледжу. Це спосіб стимулювати та надихати наших юних спортсменів на нові звершення».

«Від спільних зусиль батьків, вчителів, вихователів, а також бізнесу та благодійників залежить, якою буде наша країна, – вважає Artem Lyashanov. – Ми в bill_line усвідомлюємо свою соціальну відповідальність, і тому будемо надалі підтримувати різні ініціативи, спрямовані на розвиток українських дітей».