Закупівлі для салону краси: що пропонують майстрам Черномор Косметікс і «Дім Стиліста»

Для салону постачальник косметики — це частина виробничого процесу. Від нього залежить, чи почнеться складне фарбування вчасно, чи вистачить маски на тиждень процедур і скільки часу адміністратор витратить на оформлення замовлення. Ми подивилися на інтернет-магазини chernomor-cosmetics.ua та stilista.kyiv.ua саме з погляду власника салону: які умови вони дають професіоналам і в чому ці умови різняться.

Бренди, з якими працює салон

Обидва магазини пропонують європейські професійні лінійки, і більшість із них спільні. Chernomor Cosmetics має 27 років досвіду та офіційно представляє в Україні такі бренди:

• Erayba (Іспанія)

• Abril et Nature (Іспанія)

• Coiffance (Франція)

• Eugene Perma (Франція)

• Lothmann (Франція)

• Kleral System (Італія)

• Lovien (Італія)

• Gamma Più (Італія)

• Glynt (Німеччина)

• Graham Hill (Німеччина)

• Artisto Elea (Болгарія)

«Дім Стиліста» працює з тими самими базовими марками, а також додає Somnis&Hair, Termix, Stylecraft, Bambooki та Segle. Для салону, що вже будує роботу на Erayba, Kleral System чи Artisto Elea, перехід між двома постачальниками не вимагає зміни технологій.

Умови «Дому Стиліста» для професіоналів

Магазин публікує умови співпраці відкрито на окремій сторінці. Гуртові ціни доступні без мінімального замовлення, тож невеликий салон на два крісла отримує ті самі умови, що й великий заклад. За кожним салоном, майстром або онлайн-магазином закріплюється персональний менеджер.

Логістика розрахована на Київ і область. Замовлення, оформлене до 10:00, доставляють того ж дня в Києві та Білій Церкві. Є доставка кур’єром, Новою поштою, а від певної суми замовлення вона стає безкоштовною. Для інтернет-магазинів доступний дропшипінг.

Умови Черномор Косметікс для салонів

Chernomor Cosmetics за 27 років напрацювала довгі стосунки із салонами з різних областей. Для постійних клієнтів діє програма лояльності з персональними умовами, тому регулярні закупівлі стають вигіднішими з часом. Доставка працює по всій Україні, що важливо для закладів поза столицею.

Консультанти магазину самі працюють із продуктом, тож із ними можна обговорити технічні нюанси: сумісність окислювача з конкретною фарбою, протокол відновлення після знебарвлення, вибір доглядової лінії для клієнтки з чутливою шкірою голови. Для салону, у якому немає власного технолога, така підтримка заощаджує час і гроші.

Навчання для команди

Салон росте разом із кваліфікацією майстрів, тому освітні програми постачальника — вагомий аргумент. Щомісяця Chernomor Cosmetics збирає майстрів на безкоштовні онлайн-вебінари в Zoom, які ведуть українські технологи. Формат дозволяє підключити всю команду без закриття салону: кожен дивиться зі свого пристрою, а запитання ставить у чаті.

«Дім Стиліста» робить ставку на очні семінари з колористики, стрижок і доглядових процедур у власній студії, онлайн-курси та індивідуальні програми. Технологи на зв’язку в режимі 24/7. Для партнерів, які закуповують визначену суму щомісяця протягом чотирьох–шести місяців, компанія разом із брендами організовує професійні поїздки за кордон.

Консультація перед великою закупівлею

Перед сезонною або стартовою закупівлею салону корисно поговорити з фахівцем постачальника. Консультант допоможе оцінити, які відтінки фарби потрібні в більшому обсязі, а які варто тримати в мінімальній кількості, і підкаже доглядові засоби для процедур, які салон планує додати до меню.

Витратні матеріали і приладдя

Щоденна робота салону потребує не тільки косметики. «Дім Стиліста» має окремі розділи з пеньюарами, фартухами, рукавичками, рушниками, комірцями та фольгою, а також засоби для дезинфекції. Техніка представлена фенами, плойками, праскою для волосся, машинками для стрижки, тримерами й ножицями.

Chernomor Cosmetics також пропонує інструменти та аксесуари для професійної роботи, а техніку італійської Gamma Più, зокрема тримери, можна замовити разом із косметикою. Консультанти допомагають підібрати приладдя і для нігтьового сервісу, якщо салон надає такі послуги.

Документи й оригінальність

Для салону важливо, щоб косметика мала походження, яке легко підтвердити. Chernomor Cosmetics працює як офіційний представник брендів в Україні, «Дім Стиліста» наголошує на прямих контрактах із марками та гарантії оригінальності. Обидва варіанти дають власникові салону спокій щодо того, що саме він наносить на волосся клієнток.

Новинки для салонного меню

Нова процедура в прайсі — привід для клієнтів повернутися. Chernomor Cosmetics за словами компанії отримує новинки партнерських марок одними з перших, тож салон може додати новий догляд чи техніку фарбування раніше за конкурентів. «Дім Стиліста» знайомить партнерів із новинками на семінарах і в Instagram, де публікує огляди продукції.

Планування на сезон

Попит у салоні змінюється протягом року. Навесні зростає кількість освітлень, улітку — запит на захист від сонця і відновлення, восени клієнтки повертаються до насичених відтінків. Добрий постачальник допомагає підготуватися до цих хвиль заздалегідь. Консультанти Chernomor Cosmetics підкажуть, які засоби варто мати в запасі до певного сезону, а в «Домі Стиліста» сезонні пропозиції дозволяють закупитися на вигідніших умовах.

Для салону з кількома майстрами корисно раз на місяць переглядати витрату за кожним напрямом. Такий облік показує, де закупівлі можна зменшити, а де варто збільшити запас, і робить розмову з постачальником конкретнішою.

Як скласти закупівельну стратегію

Київський салон, якому важлива доставка того ж дня й відкриті гуртові умови без мінімального порогу, отримає ці переваги в «Домі Стиліста». Салон в іншому регіоні, що цінує щомісячне онлайн-навчання для всієї команди та програму лояльності від компанії з 27-річним досвідом, зручно обслуговувати через chernomor-cosmetics.ua.

Практика показує, що великі заклади нерідко працюють із двома постачальниками одночасно. Спільні бренди дозволяють не залежати від наявності в одному магазині, а різні формати навчання дають команді ширший досвід.

Умови програми лояльності, повний каталог одинадцяти брендів і анонси найближчих вебінарів чекають на салони на сайті chernomor-cosmetics.ua.