Зовнішня бухгалтерія: тренд, який змінює підхід до фінансів

Залучення фахівців для виконання окремих завдань на аутсорсі з кожним роком стає все більш популярною практикою в Україні. Підприємствам вигідніше віддавати зовнішнім виконавцям окремі сфери, закриваючи таким чином питання ведення бухгалтерського обліку, пошуку персоналу, реалізації маркетингових стратегій та ін.

Аутсорсинг бухгалтерії для ФОП і ТОВ виправдовує себе завдяки таким перевагам, як можливість зекономити до 35-40% коштів, високий рівень надання послуг, повне звільнення підприємця від необхідності самостійно розбиратися в нюансах і контролювати. Варто розглянути їх більш детально.

Економія ресурсів: коштів, часу, сил

Передача бухобліку на аутсорсинг дозволяє знизити витрати на оплату послуг фахівця. В порівнянні зі штатним співробітником виконання завдань зовнішнім спеціалістом дозволяє зекономити на:

Облаштуванні робочого місця – купівлі техніки, меблів тощо. Купівлі доступів до сервісів, програмного забезпечення. Оплаті оренди офісу, комунальних послуг та ін. Сплаті податків за найманих працівників.

Також скорочуються витрати власне на оплату роботи спеціаліста – зарплата штатного працівника зазвичай на 30-35% вище, ніж вартість пакетів, які пропонує аутсорсинг бухгалтерських послуг. Навіть найдорожчі тарифи коштують дешевше, ніж розмір середньомісячної зарплати бухгалтера.

Важливо й те, що при підрахунку вартості послуг аутсорсу в пакет включають лише ті опції, що справді потрібні бізнесу. І ФОП чи ТОВ не платить спеціалісту за часи «сидіння» в офісі, а витрачає кошти на виконання чітко визначених завдань.

Що стосується економії інших ресурсів (час, сили підприємця), то і тут залучення бухгалтера на аутсорсі є більш вигідним. Адже повну відповідальність за виконання роботи та взаємодію з персоналом несе аутсорсингова компанія. Контроль за якістю надання послуг, мотивація співробітників, пошук заміни на час відсутності та ін. – все це не турбує підприємця.

Клієнт регулярно отримує звіти про виконання завдань. Відповідальність і гарантії закріплені в договорі, де визначені умови та правила співпраці. Підприємець може повністю зосередитися на веденні бізнесу, а якщо навіть щось піде «не так» – за це відповідатиме компанія-аутсорсер.

Якість експертизи та гнучкість

Послуги ведення бухобліку на аутсорсі надають спеціалісти, які мають значний досвід в цій сфері. Співпрацюючи з різними ФОП і ТОВ, постійно підвищуючи рівень кваліфікації та поглиблюючи знання, фахівці можуть запропонувати значно більше, ніж просто рутинне виконання завдань. Бухгалтери шукають способи оптимізації податків, консультують, допомагають бізнесу розвиватися.

В разі будь-яких змін в бізнесі тарифи легко можна трансформувати – скорочувати перелік послуг чи масштабувати. І якщо у випадку зі штатним бухгалтером під час зростання компанії доводиться брати додаткових працівників, то на аутсорсі це вирішується простіше. Підприємець просто змінює умови тарифу, а про все інше дбає компанія-аутсорсер.

Інші переваги, які пропонує модель аутсорсу

Також серед додаткових плюсів аутсорсингу бухгалтерії варто зазначити:

Ведення обліку в чіткій відповідності до актуальних вимог і норм – адже спеціалісти слідкують за оновленням законодавства.

Мінімальний ризик помилок і порушень.

Конфіденційність та безпека – всі дані зберігаються в захищених системах і відповідальність виконавця за їх виток зафіксована в договорі.

Додаткові послуги – можливість в межах тарифу дозамовляти аудит, підтримку під час перевірок ДПС, консультування та ін.

Загалом же аутсорсинг бухгалтерських послуг – найбільш ефективна модель організації ведення обліку для сучасних підприємців. Підходить як для невеликих ФОП, так і для підприємств з мільйонними оборотами. За умови вибору кваліфікованих виконавців такий варіант співпраці гарантує краще співвідношення ціни послуг та якості їх надання.