Зовнішня бухгалтерія: тренд, який змінює підхід до фінансів

Залучення фахівців для виконання окремих завдань на аутсорсі з кожним роком стає все більш популярною практикою в Україні. Підприємствам вигідніше віддавати зовнішнім виконавцям окремі сфери, закриваючи таким чином питання ведення бухгалтерського обліку, пошуку персоналу, реалізації маркетингових стратегій та ін.

Аутсорсинг бухгалтерії для ФОП і ТОВ виправдовує себе завдяки таким перевагам, як можливість зекономити до 35-40% коштів, високий рівень надання послуг, повне звільнення підприємця від необхідності самостійно розбиратися в нюансах і контролювати. Варто розглянути їх більш детально.

Економія ресурсів: коштів, часу, сил

Передача бухобліку на аутсорсинг дозволяє знизити витрати на оплату послуг фахівця. В порівнянні зі штатним співробітником виконання завдань зовнішнім спеціалістом дозволяє зекономити на:

  1. Облаштуванні робочого місця – купівлі техніки, меблів тощо.
  2. Купівлі доступів до сервісів, програмного забезпечення.
  3. Оплаті оренди офісу, комунальних послуг та ін.
  4. Сплаті податків за найманих працівників.

Також скорочуються витрати власне на оплату роботи спеціаліста – зарплата штатного працівника зазвичай на 30-35% вище, ніж вартість пакетів, які пропонує аутсорсинг бухгалтерських послуг. Навіть найдорожчі тарифи коштують дешевше, ніж розмір середньомісячної зарплати бухгалтера.

Важливо й те, що при підрахунку вартості послуг аутсорсу в пакет включають лише ті опції, що справді потрібні бізнесу. І ФОП чи ТОВ не платить спеціалісту за часи «сидіння» в офісі, а витрачає кошти на виконання чітко визначених завдань.

Що стосується економії інших ресурсів (час, сили підприємця), то і тут залучення бухгалтера на аутсорсі є більш вигідним. Адже повну відповідальність за виконання роботи та взаємодію з персоналом несе аутсорсингова компанія. Контроль за якістю надання послуг, мотивація співробітників, пошук заміни на час відсутності та ін. – все це не турбує підприємця.

Клієнт регулярно отримує звіти про виконання завдань. Відповідальність і гарантії закріплені в договорі, де визначені умови та правила співпраці. Підприємець може повністю зосередитися на веденні бізнесу, а якщо навіть щось піде «не так» – за це відповідатиме компанія-аутсорсер.

Якість експертизи та гнучкість

Послуги ведення бухобліку на аутсорсі надають спеціалісти, які мають значний досвід в цій сфері. Співпрацюючи з різними ФОП і ТОВ, постійно підвищуючи рівень кваліфікації та поглиблюючи знання, фахівці можуть запропонувати значно більше, ніж просто рутинне виконання завдань. Бухгалтери шукають способи оптимізації податків, консультують, допомагають бізнесу розвиватися.

В разі будь-яких змін в бізнесі тарифи легко можна трансформувати – скорочувати перелік послуг чи масштабувати. І якщо у випадку зі штатним бухгалтером під час зростання компанії доводиться брати додаткових працівників, то на аутсорсі це вирішується простіше. Підприємець просто змінює умови тарифу, а про все інше дбає компанія-аутсорсер.

Інші переваги, які пропонує модель аутсорсу

Також серед додаткових плюсів аутсорсингу бухгалтерії варто зазначити:

  • Ведення обліку в чіткій відповідності до актуальних вимог і норм – адже спеціалісти слідкують за оновленням законодавства.
  • Мінімальний ризик помилок і порушень.
  • Конфіденційність та безпека – всі дані зберігаються в захищених системах і відповідальність виконавця за їх виток зафіксована в договорі.
  • Додаткові послуги – можливість в межах тарифу дозамовляти аудит, підтримку під час перевірок ДПС, консультування та ін.

Загалом же аутсорсинг бухгалтерських послуг – найбільш ефективна модель організації ведення обліку для сучасних підприємців. Підходить як для невеликих ФОП, так і для підприємств з мільйонними оборотами. За умови вибору кваліфікованих виконавців такий варіант співпраці гарантує краще співвідношення ціни послуг та якості їх надання.