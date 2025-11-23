Зростання популярності корейської косметики в Україні: причини, тенденції та прогнози

Український косметичний ринок переживає справжній K-beauty бум. Ще кілька років тому купити корейську косметику можна було тільки в спеціалізованих інтернет-магазинах, таких як https://ramosu.com.ua/ , а сьогодні BB-креми, кушони і сироватки для обличчя стоять на полицях великих мережевих рітейлерів поруч з європейськими брендами. За оцінками експертів, цей сегмент в Україні зростає на 25-30% щорічно, випереджаючи загальні темпи розвитку beauty-індустрії.

Ця трансформація не випадкова. Українські споживачі відкрили для себе унікальну філософію корейського догляду, що поєднує інноваційні технології, органічні компоненти та демократичну цінову політику. Феномен, який змінює правила гри на ринку, розглянемо детальніше.

Фактори успіху: чому українці обирають K-beauty

Корейська косметика та її популярність в Україні має раціональне бізнес-обґрунтування. Перший фактор — інноваційність продуктів. Корейські компанії щорічно випускають сотні нових формул, від тканинних масок до багатофункціональних кушонів (якісні можна знайти тут https://ramosu.com.ua/makiyazh/kushoni-bb-cc-i-vs-kremi/ ). Саме в Кореї вперше з'явилися BB-креми , які сьогодні використовує половина українок у віці від 18 до 35 років. Це не косметика заради косметики — це готові рішення для конкретних проблем шкіри.

Другий ключовий момент — співвідношення ціни та якості. У преміальних європейських марок значна частина вартості припадає на маркетинг і упаковку. А у корейських виробників — на дослідження і розробки. Наприклад, професійний бренд RAMOSU, заснований у 2012 році, спочатку розробляв високоефективні сироватки для професійного використання, і тільки потім вийшов на масовий ринок.

Третій фактор — якість складу. Корейські бренди традиційно використовують до 85-90% органічних інгредієнтів: екстракти рослин, муцин равликів, морський колаген, біфідобактерії. Це дуже цінно і викликає довіру.

Нові тенденції 2025 року

Аналіз поведінки покупців показує кілька яскравих трендів.

Зростання попиту на мінімалістичний догляд. Замість десятиступеневої корейської рутини українки обирають мультифункціональні продукти: кушони для обличчя, сироватки комбінованої дії тощо. Актуалізується питання екологічності. Бренди, які використовують біорозкладне упакування і відмовляються від тестування на тваринах, отримують конкурентну перевагу. Нове покоління готове платити на 10-15% більше за продукти з ESG-сертифікацією. Розвивається омніканальність. Зараз покупці хочуть бачити продукт, тестувати текстуру, консультуватися з експертами. Це створює попит на тестери, офлайн-точки та гібридні формати продажів.

Прогнози розвитку ринку

За оцінками аналітиків, український ринок корейської косметики до 2027 року може досягти 2,5-3 млрд гривень. Головний драйвер — зміна поколінь. Покоління Z, для якого азіатські тренди є природними і зрозумілими, активно заробляє і формує споживчий попит.

Водночас експерти прогнозують консолідацію ринку. Дрібні постачальники поступляться місцем великим дистриб'юторам із налагодженою логістикою та широким асортиментом брендів. Також очікується зростання частки власних торгових марок рітейлерів — великі мережі вже замовляють виробництво косметики на корейських фабриках під своїми лейблами.

Окремий тренд — розвиток чоловічого сегменту. Корейські бренди традиційно приділяють увагу men's grooming, і в Україні цей напрямок активно розкривається. Ймовірно, до 2026 року частка чоловічої косметики в загальному обсязі корейського beauty-сегменту зросте з поточних 8% до 15-18%.

Виклики та можливості

Незважаючи на оптимістичні прогнози, галузь стикається з викликами.

Логістика. Збільшення термінів доставки та митних процедур підвищує собівартість продукції.

Контрафакт. Через популярність корейських брендів на ринку з'являється підроблена продукція, що підриває довіру споживачів до категорії в цілому.

Водночас криза — це можливості. Український споживач став раціональним, готовим відмовитися від дорогих європейських марок на користь якісних азіатських альтернатив. Це відкриває простір для компаній, які можуть запропонувати прозору цінову політику та гарантії оригінальності.

Корейська косметика на офіційних сайтах і в магазинах в Україні — це вже стійкий сегмент ринку з власною інфраструктурою, аудиторією та перспективами розвитку. Компанії, які зрозуміють специфіку українського споживача та адаптують бізнес-моделі, мають усі шанси на успіх у найближчі роки.